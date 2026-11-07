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Fue fundado en 1817, un malón lo destruyó por completo y protagonizó una rebelión contra Rosas: el pueblo que tardó cuatro años en renacer y está a 210 kilómetros de CABA

Surgió cuando el país comenzaba a escribir su propia historia, fue destruido por completo y logró renacer en medio de la frontera bonaerense. A poco más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, conserva edificios y rincones que permiten viajar al pasado.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Dolores
Plaza Castelli Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg
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En la provincia de Buenos Aires existe una ciudad cuya historia resume muchas de las tensiones y transformaciones que atravesó la Argentina durante el siglo XIX. Se trata de Dolores, una localidad que nació después de la Declaración de la Independencia, fue arrasada pocos años más tarde y debió comenzar nuevamente desde las ruinas.

Ubicada entre Buenos Aires y Mar del Plata, cerca de la intersección de la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63, se encuentra a unos 210 kilómetros de la Capital Federal. Sin embargo, su principal atractivo no reside solamente en su ubicación, sino en un pasado que le permitió recibir el reconocimiento de “Primer Pueblo Patrio”.

Dolores, el primer pueblo nacido después de la Independencia

La fundación de Dolores ocurrió el 21 de agosto de 1817, poco más de un año después de la Declaración de la Independencia. Por ese motivo, es considerada la primera población creada por el naciente Estado argentino.

En aquella época, el territorio ubicado al sur del río Salado representaba una extensa zona de frontera. Allí convivían comunidades indígenas, pobladores rurales, militares, religiosos y propietarios de estancias, en un escenario marcado por disputas territoriales y por los proyectos gubernamentales de ampliar las tierras productivas.

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Dolores
Primer pueblo patrio Foto: Turismo Buenos Aires

El establecimiento del pueblo estuvo relacionado con la necesidad de reforzar la seguridad en los Montes del Tordillo. El capitán Ramón Lara quedó al mando de un destacamento de frontera, mientras que el presbítero Francisco de Paula Robles fue designado responsable del Curato de Nuestra Señora de los Dolores.

Finalmente, autoridades y vecinos acordaron levantar la población en unas lomas situadas entre la estancia Dos Talas y las tierras de Miguel González de Salomón. El acontecimiento quedó documentado en el Acta de Monsalvo, uno de los principales testimonios de su fundación.

El ataque que destruyó completamente al pueblo

Cuando Dolores apenas organizaba sus primeras construcciones, un episodio violento cambió su destino. El 30 de abril de 1821, un malón encabezado por el gaucho José Luis Molina atacó el asentamiento, incendió sus precarias edificaciones y tomó prisioneros.

Las viviendas habían sido construidas principalmente con barro, paja y materiales disponibles en la región. Después del ataque, el lugar quedó prácticamente desierto. La reconstrucción no fue inmediata: el pueblo tardó aproximadamente cuatro años en volver a levantarse y su repoblación definitiva se consolidó durante la década de 1820.

Aquel renacimiento convirtió a la localidad en un símbolo de resistencia bonaerense. A diferencia de otros pueblos que crecieron alrededor de una estación ferroviaria, Dolores debió superar primero una destrucción casi total.

Una ciudad atravesada por las luchas políticas

Dolores volvió a ocupar un papel destacado en 1839. En un contexto de dificultades económicas y creciente oposición al gobernador Juan Manuel de Rosas, productores rurales y dirigentes de Dolores, Chascomús y Tandil organizaron el movimiento de los Libres del Sur.

La rebelión buscaba enfrentar el poder de Rosas y tuvo entre sus referentes a Pedro Castelli. Aunque el levantamiento fue derrotado, dejó una marca profunda en la identidad política regional. Actualmente, el Parque Libres del Sur y el museo dedicado al movimiento recuerdan aquel episodio.

Revolución de los Libres del Sur, historia
Revolución de los Libres del Sur, historia

Décadas más tarde, el ferrocarril transformó la vida cotidiana. El tramo entre Chascomús y Dolores fue habilitado el 10 de noviembre de 1874, facilitando el traslado de pasajeros y mercaderías e impulsando la producción agrícola.

Qué conocer durante una visita a Dolores

El recorrido puede comenzar en la Plaza Castelli, rodeada por algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Allí sobresalen la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, el Palacio Municipal y diferentes construcciones históricas.

Dolores, pueblo. Foto: Google Maps.

También se destacan el Museo Libres del Sur, el Teatro Unione, el Parque Libres del Sur y la antigua estación ferroviaria. A esta propuesta patrimonial se suman atractivos contemporáneos como el Parque Termal y el Parque Náutico.

Fundada cuando la Argentina buscaba consolidarse como nación, destruida pocos años después y reconstruida gracias al esfuerzo de sus habitantes, Dolores conserva una historia marcada por la resistencia. Sus calles no solo guardan recuerdos: también ayudan a comprender cómo comenzó a formarse el país.

TurismoDolores (Partido)HistoriaProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

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