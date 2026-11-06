Tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay: “No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión”

Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay. Foto: Captura Canal 26

Este viernes 6 de noviembre, el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña en medio de la crisis bancaria por el cierre de Ueno Bank que afectó a casi tres millones de clientes. En medio de la detención del ahora expresidente, que permanecerá en su domicilio momentáneamente, el Poder Ejecutivo quedó en manos del vicepresidente Pedro Alliana, quien asumió esta tarde.

Qué dijo Alliana en su primer discurso como presidente de Paraguay

“Compatriotas, antes que nada quiero elevar mi pensamiento a Dios. Lo hago con la fe sencilla y profunda que heredé de mi padre. La misma que aprendí en mi casa. A él le pido que me ilumine en el camino de un nuevo Paraguay, le pido templanza para decidir con serenidad en las horas difíciles y humildad para no olvidar nunca que el primer deber de un gobernante es mirar la suerte de los más desfavorecidos: el que no tiene trabajo, el enfermo que espera, el anciano que ve peligrar el futuro de toda una vida después”, comenzó diciendo el nuevo presidente.

Pedro Alliana junto a Santiago Peña. Foto: @AllianaPedro

En otro tramo de su discurso, Alliana agradeció a su partido y reafirmó su fidelidad a su postulado doctrinario. Luego, se refirió a la actualidad del país: “El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obliga a estar en las calles, en los hospitales y en el campo”.

Según las palabras del presidente paraguayo, aquellos que atraviesan un momento difícil “a consecuencia del descalabro financiero” serán compensados plenamente. “No los vamos a dejar solos”, aseguró.

Y agregó: “Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos. No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados y transparencia. Es innegociable. Y es la paz y tranquilidad que siempre asistió a mi conciencia”.

El exvicepresidente dijo que en lo que resta del mandato presidencial, su Gobierno se enfocará “en que el Estado cumpla con calidad los servicios que le de a su gente”.

Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

Sumado a eso, dejó un mensaje para los servidores públicos, ministros, presidentes de instituciones, directores generales y funcionarios: “A partir de los próximos minutos tendrán un jefe que exige gestión, calidad de gestión y sacrificio. Queda poco tiempo hasta el 15 de agosto del 2028 y en este tiempo tenemos que construir un Gobierno digno, uno que se recuerde por su generosidad con los ciudadanos, por su firmeza con los que quieren robarles ese futuro”.

Al final del discurso, dijo que “no hay excusas para los errores” y que su motivación es “entregar su esfuerzo y vocación de servicio a todos los paraguayos todos los días de su vida”.

Santiago Peña quedó detenido: permanecerá en su domicilio

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados a la crisis de Ueno Bank.

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

Según el documento, los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez solicitaron a la Policía Nacional que ejecute las detenciones. Ahora, Peña se quedará en su casa y deberá declarar ante el Ministerio Público a las 11 de la mañana de este sábado 7 de noviembre.