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Cuándo y a qué hora será el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

El Pontífice llegará a Buenos Aires este domingo 8 de noviembre por la tarde luego de su paso por Uruguay. El encuentro con el presidente argentino será una de sus primeras actividades en el país.

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El Papa León XIV y Javier Milei
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar
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El Papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre por la tarde luego de completar su recorrido por Uruguay. A poco de arribar al país, el Pontífice tendrá uno de los primeros encuentros institucionales de su agenda: una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión que trasladará al Santo Padre aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30. Desde allí, se trasladará hasta la Plaza San Martín, donde está previsto que participe de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.
Robert Prevost, Leon XIV. Foto: REUTERS.

Una vez finalizada esa actividad, se dirigirá a la sede del Gobierno nacional para mantener un encuentro con Javier Milei como parte de las primeras actividades previstas durante su visita al país.

La agenda completa del Papa en la Argentina

Domingo 8 de noviembre

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Foto del Papa León XIV con Francisco en 2023
  • 16:30: llegada al Aeroparque.
  • 17:00: visita al Monumento al General San Martín.
  • 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.
  • 17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.
  • 18:30: reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

  • 9:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.
  • 11:30: misa en Palermo.
  • 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.
  • 17:30: reunión interreligiosa.
  • 18:45: celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana.
  • 19:45: cena con obispos argentinos.
El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

El martes 10 de noviembre el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y participará de actividades junto a jóvenes.

En tanto, el miércoles 11 visitará la Cárcel de Devoto y luego viajará a Luján, donde encabezará una multitudinaria celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras finalizar su agenda en el país, partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.

Cómo será el recorrido del papamóvil por CABA

Uno de los acontecimientos que concentrará la atención durante la visita del papa León XIV en Buenos Aires será su recorrido por las calles porteñas a bordo del papamóvil, una oportunidad para que los fieles puedan verlo de cerca y saludarlo durante su paso por la Ciudad.

El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

De acuerdo con la información difundida por las autoridades eclesiásticas, el itinerario tendrá una extensión de 2,3 kilómetros y se desarrollará sobre la avenida del Libertador. El trayecto contará con un operativo especialmente dispuesto para acompañar el desplazamiento del Pontífice y facilitar la presencia del público en distintos puntos del recorrido.

Para organizar la circulación de los asistentes y garantizar las condiciones de seguridad, se instalarán vallados y accesos señalizados, además de postas médicas distribuidas a lo largo del corredor.

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