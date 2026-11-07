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El Papa León XIV le retiró la mano dos veces a un expresidente uruguayo que intentaba besarle el anillo: el video del incómodo momento

Luis Lacalle Herrera, expresidente de Uruguay, protagonizó una escena que se viralizó durante la bienvenida en Montevideo. El Papa León XIV evitó dos veces el gesto y finalmente lo saludó.

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Incómodo momento de León XIV en Uruguay: un expresidente intentó besarle el anillo y el Papa le retiró la mano
Incómodo momento de León XIV en Uruguay: un expresidente intentó besarle el anillo y el Papa le retiró la mano Foto: Captura
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El Papa León XIV protagonizó un llamativo momento con el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Herrera, quien intentó besarle el anillo durante la ceremonia de bienvenida celebrada este viernes 6 de noviembre en la Plaza Independencia de Montevideo. Las imágenes de la transmisión oficial muestran que el Sumo Pontífice retiró la mano en dos oportunidades para evitar el tradicional gesto y finalmente estrechó la mano del exmandatario, episodio que se viralizó en las redes sociales en el marco de la primera jornada de la gira apostólica que también llevará al Papa a la Argentina y Perú.

La escena ocurrió poco antes de las 18, cuando León XIV recorría la alfombra roja junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, para saludar a las autoridades y exmandatarios invitados a la ceremonia. Después de estrechar la mano de la vicepresidenta y del expresidente Julio María Sanguinetti, llegó el turno de Luis Lacalle Herrera, quien gobernó Uruguay entre 1990 y 1995.

El Papa León XIV le retiró la mano dos veces a un expresidente uruguayo que intentaba besarle el anillo
El Papa León XIV le retiró la mano dos veces a un expresidente uruguayo que intentaba besarle el anillo Video: @cabezamartini

Al recibir al Papa, Lacalle Herrera se inclinó para intentar besarle el anillo. Sin embargo, León XIV retiró la mano antes de que pudiera concretar el gesto.

El expresidente insistió durante unos segundos, pero el Sumo Pontífice estadounidense volvió a evitarlo. Finalmente, ambos se miraron y completaron el saludo con un apretón de manos.

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Besar el anillo papal es una tradición vinculada con el reconocimiento de la autoridad religiosa del sucesor de San Pedro. Sin embargo, la persona no está obligada a hacerlo. En el caso de León XIV, las imágenes muestran que prefirió completar el saludo mediante un apretón de manos.

Cabe recordar que existe un antecedente relacionado con Francisco. En marzo de 2019, durante una visita al Santuario de Loreto, en Italia, el papa argentino retiró repetidamente su mano cuando varios fieles intentaban besarle el anillo.

En aquella oportunidad, el entonces portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, explicó que Francisco había actuado por razones de higiene para evitar posibles contagios entre las numerosas personas que se acercaban a saludarlo.

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