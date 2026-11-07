Nuevo shopping Oeste Outlet: conocé cómo postularse para trabajar allí, los requisitos y cuáles son las marcas ya confirmadas

Oeste Outlet Foto: Magnific

El edificio donde supo funcionar el Showcenter de Haedo se convertirá en el Oeste Outlet, combinando compras, gastronomía y entretenimiento en una construcción completamente renovada. A medida que avanzan las obras en el exterior del predio, el proyecto reveló algunas de las marcas que formarán parte de la propuesta a través de imágenes en redes sociales.

Por su parte, el intendente del partido, Lucas Ghi, visitó las obras con Eduardo Elsztain, presidente de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), y confirmó allí que la inauguración se prevé para comienzos de diciembre. Destacó además el impacto positivo que significará para el empleo local, generando cientos de puestos de trabajo y permitiendo la recuperación de un espacio emblemático para la zona.

El shopping Oeste Outlet. Foto: Primer Plano Online

Las novedades del Oeste Outlet

La principal novedad que llamó la atención al público en general fue la confirmación de la presencia de ciertas marcas que allí se establecerán:

Nike.

Selú.

Macowens.

Café Martínez.

Heladería Tiprendo.

365 Kioscos Argentinos.

La iniciativa busca concentrar diversas propuestas comerciales en un solo lugar. De acuerdo con lo informado por la compañía, el proyecto también incluirá espacios dedicados a la gastronomía, la estética y el esparcimiento.

A medida que avance el desarrollo del complejo, se prevé que se anuncien nuevas marcas y servicios. Foto: Magnific

A medida que avance el desarrollo del complejo, se prevé que se anuncien nuevas marcas y servicios. Hasta ahora, no se dio a conocer un listado oficial ni definitivo de todos los comercios que formarán parte de la apertura.

El nuevo centro comercial Oeste Outlet y sus características

IRSA realizó la compra del antiguo Showcenter en septiembre del 2025 y comenzó allí a trabajar en el proyecto de reconversión y modernización del predio. Así, el mismo contempló una superficie de 75.000 metros cuadrados y alrededor de 50 locales comerciales, de modo que se combine la propuesta de compras a precios promocionales con alternativas gastronómicas y recreativas.

En el predio habrán:

Locales comerciales : cerca de 50 unidades destinadas a diferentes rubros, con predominio de tiendas de indumentaria y otros artículos.

Cines: permanencia de las 14 salas que actualmente integran el complejo Showcase.

Cine Showcase de Haedo. Foto: Facebook / Showcase Haedo.

Gastronomía : modernización del patio de comidas, con una capacidad estimada para 750 comensales.

Entretenimiento : incorporación de un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes : mantenimiento de las canchas de pádel y desarrollo de un gimnasio de aproximadamente 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: disponibilidad de más de 1.000 plazas cubiertas para quienes visiten el predio.

Uno de los principales atractivos de la iniciativa será su perfil outlet, un modelo que se distingue de los centros comerciales convencionales por ofrecer productos de marcas reconocidas con descuentos y precios más competitivos.

La ubicación estratégica también jugará un papel clave. El emprendimiento apunta a captar público de ciudades como Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otros puntos del oeste del Gran Buenos Aires.

¿Cuándo abre el Oeste Outlet y cómo postularse a trabajar allí vía web?

La inauguración del Oeste Outlet está planeada para el mes de diciembre de 2026, sin fecha exacta comunicada oficialmente aún. La compañía busca expandirse ya que administra también el Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

En cuanto a aquellos que allí quieran trabajar, el municipio difundió el siguiente mail para enviar los currículum vitae en formato digital: agenciadeempleo.moron@gmail.com. Se contemplan además más de 250 nuevos puestos de trabajo en vinculación con distintas actividades.

La inauguración del Oeste Outlet está planeada para el mes de diciembre de 2026, sin fecha exacta comunicada oficialmente aún. Foto: -

Además, el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA para hacer más fácil y eficiente la incorporación de trabajadores de la zona, canalizando la selección de personal a través de la Agencia de Empleo municipal, dándole prioridad a los residentes del distrito.

De este modo, el antiguo Showcenter quiere volver a calificarse como uno de los puntos de encuentro del oeste de Buenos Aires.