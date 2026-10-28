En 1855, un inmigrante llegó a Buenos Aires para trabajar como cervecero: 5 años después fundó una industria que hizo historia

La planta llegó a emplear a cerca de 2.000 trabajadores Foto: AGN

A mediados del siglo XIX, cuando la cerveza todavía era una bebida poco difundida en Buenos Aires, un inmigrante de apenas 18 años llegó desde Europa con un oficio heredado de su familia. No tenía una fortuna ni una fábrica propia, pero conocía los secretos de la cebada, el lúpulo y la fermentación.

Su nombre era Emilio Bieckert. Había nacido el 16 de junio de 1837 en Barr, una localidad de Alsacia cercana a Estrasburgo, y pertenecía a una familia dedicada a la producción cervecera.

En 1855 se instaló en Buenos Aires y comenzó a trabajar en el mismo rubro que había aprendido durante su infancia. Apenas cinco años después tomó una decisión que cambiaría la historia de la industria nacional: fundó la cervecería Bieckert.

De un patio de Balvanera a una gran fábrica

Los primeros años no fueron sencillos. Producir cerveza en Buenos Aires implicaba enfrentar las altas temperaturas, la escasez de materias primas y las dificultades para conservar la bebida.

Después de adquirir experiencia en una pequeña cervecería y realizar un breve viaje a Chile, Bieckert regresó a la Argentina. Sus primeras elaboraciones se realizaron de manera artesanal en el patio de una vivienda de Balvanera.

Emilio Bieckert, pionero de la industria cervecera argentina Foto: AGN

La calidad del producto comenzó a atraer clientes y aquel espacio pronto quedó pequeño. La firma pasó por diferentes establecimientos hasta instalar una fábrica más importante en la esquina de Esmeralda y Juncal.

Para 1860, Bieckert ya había creado uno de los primeros emprendimientos cerveceros del país capaces de producir a gran escala. Su propuesta se diferenciaba de las bebidas espesas, opacas y agrias que se comercializaban en aquella época.

El problema que resolvió con una fábrica de hielo

Uno de los principales obstáculos era la falta de refrigeración. Durante buena parte del siglo XIX, el hielo era importado en barcos acondicionados especialmente, lo que elevaba los costos y dificultaba la producción durante todo el año.

Bieckert comprendió que necesitaba controlar la temperatura de la fermentación. Por ese motivo, impulsó una de las primeras fábricas de hielo de la Argentina, una innovación que le permitió conservar mejor la cerveza y ampliar su capacidad productiva.

También importó maquinaria, convocó especialistas de Alsacia y buscó garantizar el abastecimiento de lúpulo, un ingrediente difícil de conseguir en las cantidades necesarias.

El crecimiento fue sorprendente. La cervecería llegó a producir cerca de 100 pipas por día y sus productos obtuvieron reconocimientos internacionales, entre ellos una distinción en la Exposición Universal de París de 1889.

La fábrica que transformó a Llavallol

La demanda continuó aumentando y las instalaciones porteñas resultaron insuficientes. En 1908, la compañía trasladó su producción a una moderna planta situada en Llavallol, frente a la estación del ferrocarril.

Los enormes silos que marcaron el paisaje industrial Foto: AGN

La ubicación permitía recibir materias primas y distribuir la cerveza con mayor rapidez. Con el tiempo, el complejo llegó a emplear a cerca de 2.000 trabajadores y se transformó en uno de los principales motores económicos del sur del Gran Buenos Aires.

Sus edificios, chimeneas y enormes silos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Durante décadas, miles de pasajeros del Ferrocarril Roca observaron desde las ventanillas aquella estructura que representaba el poder de la industria argentina.

Un legado que superó a la cerveza

La influencia de Emilio Bieckert no se limitó a su fábrica. El empresario también estuvo vinculado con la construcción del Teatro Odeón, inaugurado en 1892 y convertido en uno de los espacios culturales más importantes de Buenos Aires.

Otra historia curiosa sostiene que hizo traer gorriones europeos porque extrañaba las aves de su Alsacia natal. Aunque el episodio adquirió características de leyenda, terminó formando parte del relato popular sobre sus años en la Argentina.

Emilio Bieckert Foto: Archivo

La cerveza Bieckert consiguió mantenerse durante más de un siglo. En la década de 1960, además, fue pionera en la comercialización de cerveza en lata y alcanzó una enorme popularidad gracias a sus campañas publicitarias.

Sin embargo, la producción de la marca fue discontinuada en 2019. Años después, parte de la antigua planta de Llavallol comenzó a ser demolida, marcando el final material de una etapa histórica.

Detrás de esos edificios quedó la historia de un joven inmigrante que llegó con un oficio y una idea. En solo cinco años, Emilio Bieckert pasó de buscar trabajo en Buenos Aires a fundar una industria que dejó su marca en varias generaciones de argentinos.