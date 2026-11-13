El escándalo de las espías chinas que salpica al CEO de NVIDIA: seducción, poder y billones de dólares

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

Seducción, poder y billones de dólares. Así operó durante años el ejército secreto de mujeres que China infiltró en la élite mundial.

El último escándalo salpica nada menos que al CEO de NVIDIA, la empresa sin la cual la inteligencia artificial no existiría.

Un periódico francés lo llamó El Bello engaño. Jensen Huang, el hombre al frente de Envidia, valorada en 4,5 billones de dólares, mantuvo una relación extramatonial con una empresaria china llamada Alice Huang, sin relación familiar con él, pero con un nombre en clave en la inteligencia norteamericana.

Según The New York Times, Le fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China y logró acceder a información sensible sobre las relaciones comerciales de la compañía más importante del mundo de inteligencia artificial.

Según Reuters, Jensen Huang reconoció haber sido infiel a su esposa, pero no identificó públicamente a la mujer involucrada. Foto: Reuters.

Pero el caso Huang no es el único ni aislado, es parte de un patrón. Pekín usó durante décadas a mujeres para llegar a la política, la economía y los secretos militares de Estados Unidos y Europa.

Estos son los casos más significativos

Katrina Leung

Fang Fang

Xiaorong You

Bi Shang

Linda Sun

Wangyan Zhang

Ying Lin

Ina F

Ocho mujeres, ocho historias distintas. Un mismo objetivo, acceder a donde el poder no deja entrar a nadie. Y la pregunta que hoy se hacen en Washington y en Europa es la misma: ¿cuántas Le más siguen operando en silencio?