comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Durante casi 40 años fue una fábrica de chicles y perfumó un barrio entero: hoy es una histórica sede del CBC de la UBA

Miles de estudiantes recorren sus aulas sin conocer su pasado: allí funcionó una fábrica de chicles cuyo aroma a menta y tutti-frutti llegaba hasta el tren.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Antigua fábrica de Chiclets
El edificio de Holmberg 2614 conserva las huellas de su pasado industrial Foto: X @NuevosBAires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Miles de estudiantes atraviesan cada año las puertas de la sede Drago del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires sin imaginar que, décadas atrás, allí funcionó una de las fábricas de golosinas más recordadas del país. Antes de los apuntes, los exámenes y los pizarrones, el edificio estuvo ocupado por Adams, fabricante de los populares Chiclets.

Ubicado en Holmberg 2614, entre Villa Urquiza y Coghlan, el inmueble forma parte de la memoria barrial. Durante casi 40 años, sus instalaciones produjeron chicles que llegaron a comer varias generaciones de argentinos. Sin embargo, el dato más sorprendente no está solamente relacionado con su actividad industrial, sino con el particular aroma que escapaba de la planta.

El olor que anunciaba la llegada a la estación

Los vecinos más antiguos aseguran que el perfume a menta y tutti-frutti se extendía por varias cuadras. La fragancia era tan intensa que los pasajeros del tren podían reconocer que se acercaban a la estación Drago incluso antes de mirar por la ventanilla.

El barrio entero parecía transformarse según el sabor que se fabricaba durante la jornada. Algunos días predominaba la menta; en otros momentos, el aire se llenaba con notas frutales y dulces. Esa experiencia quedó grabada en quienes vivieron cerca de la planta o viajaban habitualmente por el ramal ferroviario.

Contenido Recomendado

83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria:se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

La gambusia

En 2010 detectaron al primer caracol gigante africano en Misiones:11 años después, frenaron una plaga de más de 40 ejemplares que afectaba ecosistemas y la agricultura local

Caracol
Antigua fábrica de Chiclets
Antes de recibir estudiantes, el inmueble producía los populares Chiclets Adams Foto: X @NuevosBAires

La fábrica también era parte de la vida cotidiana de muchas familias. Además de emplear a numerosos trabajadores, generaba una escena esperada por los chicos de la zona. Según testimonios vecinales, un operario salía ocasionalmente con un canasto cargado de chicles y caramelos que no podían comercializarse por defectos en su forma o envoltorio.

De un experimento fallido a un éxito internacional

La historia de Adams comenzó en el siglo XIX, cuando Thomas Adams experimentó con el chicle, una resina natural obtenida de un árbol tropical mexicano. Su objetivo inicial era utilizarla como reemplazo del caucho, pero las pruebas no dieron el resultado esperado.

Lejos de abandonar por completo el material, decidió cortarlo en pequeñas porciones, incorporarles sabor y venderlas como goma de mascar. El producto ganó popularidad y terminó impulsando una compañía de alcance internacional. Con el paso del tiempo, sus pequeños chicles recubiertos se convirtieron en una marca reconocida en numerosos países.

Antigua fábrica de Chiclets
La sede Drago del CBC funcionó durante décadas como fábrica de chicles Adams Foto: X @NuevosBAires

Sus líneas de producción elaboraban cantidades de golosinas, mientras el característico perfume de las preparaciones atravesaba paredes, calles y andenes.

El cierre de la fábrica y una nueva etapa

Hacia fines de la década de 1970, Adams dejó el establecimiento y trasladó su producción a Escobar, en la provincia de Buenos Aires. El edificio atravesó entonces un período de incertidumbre y estuvo expuesto a una posible demolición.

El cambio decisivo llegó en 1985, cuando comenzó a funcionar el Ciclo Básico Común. En el marco de la normalización de la UBA, el antiguo establecimiento industrial fue incorporado a la universidad y adaptado para recibir estudiantes.

Antigua fábrica de Chiclets
El aroma a menta y tutti-frutti llegaba hasta la estación Drago Foto: X @NuevosBAires

La sede fue denominada Leónidas Anastasi, aunque popularmente quedó asociada a la cercana estación ferroviaria Dr. Luis María Drago. Desde entonces, se convirtió en una de las puertas de ingreso a la educación universitaria pública.

De fabricar chicles a construir futuros

Las máquinas fueron reemplazadas por pupitres, las líneas de montaje cedieron su lugar a las aulas y el aroma dulce desapareció del paisaje cotidiano. No obstante, la estructura del inmueble todavía conserva las huellas de su pasado fabril.

Hoy, miles de jóvenes cursan allí las primeras materias de carreras de la UBA. Muchos desconocen que, en los mismos espacios donde estudian, trabajadores produjeron durante décadas uno de los chicles más famosos de la Argentina.

Para los habitantes históricos del barrio, Drago representa mucho más que una sede universitaria. Es el recuerdo de familiares que trabajaron en Adams, de chicos esperando caramelos y de pasajeros que reconocían su destino mediante el olfato.

El edificio cambió de función, pero nunca dejó de reunir generaciones. Primero lo hizo mediante un sabor asociado a la infancia; después, como punto de partida para quienes sueñan con obtener un título universitario. Entre la nostalgia industrial y la vida académica, la sede Drago guarda una historia poco conocida que todavía sorprende a quienes cruzan diariamente sus puertas.

HistoriaFábrica Villa Urquiza
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros:209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

    En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros: 209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

  2. En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces:la obra tuvo un final digno de película

    En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces: la obra tuvo un final digno de película

  3. En 1840, una joven exiliada bailó con un soldado de 18 años:30 años después, quedó al frente de uno de los diarios más importantes del país

    En 1840, una joven exiliada bailó con un soldado de 18 años: 30 años después, quedó al frente de uno de los diarios más importantes del país

  4. En el siglo XVI, los españoles trajeron burros para transportar cargas:hoy viven asilvestrados en la Puna y generan un inesperado debate ambiental

    En el siglo XVI, los españoles trajeron burros para transportar cargas: hoy viven asilvestrados en la Puna y generan un inesperado debate ambiental

  5. Dejó Europa para instalarse en las Islas Malvinas:levantó una colonia de 150 habitantes y se convirtió en el primer comandante argentino

    Dejó Europa para instalarse en las Islas Malvinas: levantó una colonia de 150 habitantes y se convirtió en el primer comandante argentino
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones Argentina 2027: consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones en EE.UU.:el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

Economía

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

Oficinas ANSES

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

Internacionales

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

China continúa con una notable baja de natalidad

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio