En 2018 comenzó publicando fotos de perros perdidos en Facebook y hoy, 8 años después, lidera una ONG que rescata animales abandonados en Luján

Lujaneritos nació en 2018 como una página de Facebook destinada a difundir fotografías de perros perdidos y promover adopciones en Luján. Foto: Facebook / Lujaneritos.

Lo que comenzó en 2018 como una simple página de Facebook para publicar fotografías de perros perdidos terminó convirtiéndose en Lujaneritos, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate y la adopción de perros y gatos en situación de abandono en Luján, provincia de Buenos Aires.

Detrás de esta iniciativa está María, quien empezó trabajando sola y hoy coordina un pequeño equipo de voluntarios que intenta dar respuesta a una problemática que se repite en la ciudad: los animales que llegan siguiendo a los peregrinos y nunca regresan a sus hogares.

En una ciudad que recibe numerosas peregrinaciones religiosas a lo largo del año, algunos perros recorren grandes distancias detrás de los fieles, se alejan de sus familias y terminan deambulando por las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Otros, según denuncian desde la organización, son abandonados deliberadamente.

María, fundadora de Lujaneritos, comenzó ayudando a animales abandonados por su cuenta y, ocho años después, lidera una ONG integrada por cinco voluntarios. Foto: Facebook / Lujaneritos.

“Hay perritos que tienen dueños, tal vez, y por lugares por donde pasa la peregrinación el perrito empieza a seguir a la peregrinación y termina acá y nunca sabemos de dónde viene”, relató María en diálogo con este medio.

La historia de Lujaneritos nació de una decisión individual, pero con el tiempo se transformó en una red de ayuda que trabaja para que esos animales tengan una segunda oportunidad.

De una página de Facebook a una ONG: cómo nació Lujaneritos en 2018

A mediados de 2018, María decidió crear una página de Facebook con un objetivo sencillo: ayudar a difundir publicaciones sobre perros perdidos, animales en adopción y personas que buscaban incorporar una mascota a sus hogares.

Por entonces, no tenía pensado formar una protectora ni organizar rescates. Era ella sola, detrás de una pantalla, intentando conectar a quienes necesitaban ayuda.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a llegar mensajes de personas que encontraban perros heridos, abandonados o en situaciones de extrema vulnerabilidad. “Con el tiempo empezaron a llegar pedidos de ayuda, como si fuéramos una protectora”, recordó.

Los perros que siguen las peregrinaciones a Luján pueden recorrer grandes distancias y terminar extraviados en las inmediaciones de la Basílica, lejos de sus hogares. Foto: Facebook / Lujaneritos.

Lejos de limitarse a compartir publicaciones, María empezó a involucrarse personalmente en algunos casos, aunque todavía no contaba con un equipo ni con los recursos necesarios para sostener una organización.

Uno de los episodios que marcó aquellos primeros años fue el rescate de Carlito, un perro que, según su testimonio, había sido utilizado en peleas y que fue encontrado en condiciones críticas frente a una vivienda.

María decidió ir a buscarlo. A partir de ese momento, otras personas comenzaron a colaborar económicamente para que pudiera recibir ayuda. “Yo fui a buscarlo, y bueno, ahí la gente empezó a ayudar, empezó a donar para ayudarlo a él. Después vino otro, después vino otro...”, contó.

Carlito se convirtió en uno de los casos emblemáticos de Lujaneritos. Aunque el animal murió en 2026, su historia quedó vinculada a los comienzos de la organización.

A fines de 2019 se sumaron amigos y otros proteccionistas que compartían la misma preocupación por los animales. Finalmente, según explicó María, en 2020 la iniciativa se formalizó legalmente como una organización.

Actualmente, Lujaneritos cuenta con un equipo de cinco personas que distribuyen sus tareas entre rescates, adopciones, atención veterinaria, donaciones y actividades para reunir recursos.

El abandono animal en Luján es una de las principales preocupaciones de la organización, que también denuncia casos de perros dejados intencionalmente en la vía pública. Foto: Facebook / Lujaneritos.

Los perros que siguen las peregrinaciones a Luján y nunca regresan a sus hogares

La Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los principales destinos de peregrinación religiosa de Argentina. Cada año, miles de fieles llegan a la ciudad desde diferentes localidades, muchos de ellos después de recorrer extensos trayectos a pie.

Pero detrás de estas movilizaciones existe una situación que suele pasar inadvertida: algunos perros comienzan a seguir a los peregrinos cuando pasan cerca de sus casas y terminan recorriendo kilómetros hasta llegar a Luján. Una vez allí, quedan desorientados, lejos de sus familias y sin que nadie conozca su lugar de origen.

“Cada peregrinación que viene se suman 10 o 15 perros por cada peregrinación que quedan para siempre acá porque nadie los viene a buscar”, aseguró María.

La situación no responde a una única causa. Algunos animales se extravían al seguir a las multitudes, mientras que otros son abandonados intencionalmente. María relató que incluso han conocido casos de personas que llegan en vehículos, dejan perros atados a postes y se retiran del lugar.

Cerca de 40 perros fueron resguardados por Lujaneritos durante un operativo de 10 días, realizado ante los preparativos de una visita papal a la ciudad. Foto: Facebook / Lujaneritos.

El problema se vuelve especialmente visible en las inmediaciones de la Basílica, la Recova y distintos sectores del centro de Luján, donde muchos de estos animales buscan refugio y alimento. Allí, comerciantes y trabajadores de la zona suelen darles de comer, aunque eso no resuelve su situación de abandono o extravío.

Para Lujaneritos, el desafío consiste no solamente en atender a los animales que necesitan asistencia, sino también en difundir sus fotografías para intentar encontrar a sus familias o conseguirles un nuevo hogar.

El operativo de Lujaneritos para proteger a los perros ante la llegada del Papa León XIV

Uno de los desafíos más importantes que enfrentó la organización fue el operativo de resguardo de animales realizado durante los preparativos para una visita papal a Luján.

Ante la llegada prevista de una multitud de fieles, María comenzó a conversar con personas que trabajan en la zona de la Recova y los alrededores de la Basílica.

La preocupación era qué sucedería con los perros que habitualmente permanecían en esos espacios, especialmente durante el montaje de estructuras y las restricciones de circulación.

Frente a esa incertidumbre, integrantes de Lujaneritos se acercaron al municipio para consultar si existía algún proyecto destinado a proteger a los animales.

Según María, la organización propuso implementar un sistema de resguardo mediante hogares de tránsito, pensionados financiados con donaciones y espacios disponibles en Zoonosis. La propuesta recibió una respuesta favorable y comenzó un operativo que demandó varios días de trabajo.

Los voluntarios recorrían las inmediaciones de la Basílica desde temprano para localizar a los perros. Sin embargo, el montaje de escenarios y otras estructuras había provocado que muchos se desplazaran hacia sectores menos concurridos.

“Fueron muchos, muchos días de ir a buscar. A la mañana por ahí no encontrábamos ninguno, sobre todo cuando empezaron a hacer la parte estructural, a hacer el escenario y todo eso, que ya los perros se asustaban y se iban desplazando”, recordó.

Cerca de 40 perros fueron resguardados por Lujaneritos durante un operativo de 10 días, realizado ante los preparativos de una visita papal a la ciudad. Foto: Facebook / Lujaneritos.

De acuerdo con el testimonio de María, durante unos 10 días de noviembre consiguieron resguardar a cerca de 40 perros. Algunos fueron alojados en hogares de tránsito, otros en espacios temporales y parte de ellos recibió asistencia del área de Zoonosis, que también colaboró con traslados.

El objetivo era evitar que los animales quedaran expuestos a situaciones de riesgo durante el evento y, al mismo tiempo, aprovechar la oportunidad para avanzar con las castraciones y las adopciones.

El desafío de encontrarles una familia: por qué algunos perros deben regresar a la calle

Aunque rescatar o resguardar a un animal representa un paso importante, para Lujaneritos el trabajo no termina cuando un perro sale de la vía pública.

Después comienza otra etapa que puede resultar incluso más difícil: conseguir atención veterinaria, garantizar las castraciones necesarias y encontrar familias dispuestas a adoptar.

Durante el operativo, algunos de los animales que fueron alojados temporalmente lograron encontrar un hogar definitivo. “Algunos, gracias a Dios, de los que fueron en tránsito consiguieron casa porque esa gente se enamoró de ese perrito”, contó María. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte.

La falta de hogares de tránsito y de espacios disponibles obliga a contemplar el regreso de algunos animales a los sectores donde vivían anteriormente. En esos casos, según explicó la fundadora, se prioriza que regresen a lugares conocidos, donde existen personas que habitualmente los alimentan.

María señaló que los perros alojados en Zoonosis que todavía no estaban castrados serían intervenidos antes de volver a sus lugares habituales. “Para los que tienen que volver a la calle porque no hay lugar para ellos, vamos a seguir difundiéndolos, por supuesto, para que todos consigan una casita”, expresó.

La búsqueda de adoptantes continúa incluso después de que finalizan los operativos, con la esperanza de que los animales puedan dejar definitivamente la calle.

Lujaneritos, una ONG de cinco voluntarios que busca cambiar la realidad de los animales abandonados

A ocho años de aquella primera página de Facebook, Lujaneritos continúa trabajando con una estructura pequeña y una tarea que, según sus integrantes, crece con cada nuevo pedido de ayuda.

El equipo está compuesto por cinco personas que se distribuyen las responsabilidades para sostener los rescates, las adopciones y las actividades destinadas a reunir recursos.

Cómo ayudar a Lujaneritos: la ONG que rescata perros y gatos abandonados en Luján. Foto: Lujaneritos.com.ar.

María se ocupa principalmente de los animales, las veterinarias y el contacto con quienes buscan adoptar, mientras que otros integrantes colaboran con la administración de donaciones y diferentes iniciativas solidarias.

Para María y sus compañeros, cada rescate representa una oportunidad de cambiar el destino de un animal. Y aunque no siempre consiguen una familia de inmediato, mantienen el mismo objetivo que dio origen a la organización en 2018: ayudar a que los animales perdidos y abandonados encuentren un hogar.