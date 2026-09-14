Adiós a la pollera de jean: la tendencia de 2026 que es más elegante

La pollera de jean pasó de moda. Foto: Gemini

La pollera de jean fue durante años un básico infaltable en los armarios, pero en 2026 cedió su lugar a una opción más sofisticada: la pollera sastrera. Esta prenda, inspirada en la sastrería clásica, se convirtió en la favorita de la temporada y se vio tanto en las calles como en las principales pasarelas internacionales.

El cambio de tendencia se notó en la variedad de largos, cortes y géneros que ofrecieron las nuevas colecciones. Las polleras midi de líneas rectas y siluetas estructuradas ganaron protagonismo, especialmente aquellas que evocan el estilo de los trajes tradicionales. Firmas como Schiaparelli, Proenza Schouler y Versace apostaron por este modelo, según destacó la revista Elle.

Cómo es la pollera sastrera que se impuso en 2026

El largo midi, que llega por debajo de la rodilla o hasta la pantorrilla, fue una de las claves de la tendencia. Vogue también señaló a esta silueta como una de las grandes protagonistas del año.

Dentro de la propuesta sastrera aparecieron modelos rectos y de líneas limpias, junto a versiones con pliegues o estructuras más marcadas. La pollera lápiz volvió a escena, recuperando la inspiración de los clásicos trajes de falda pero con materiales y proporciones actualizadas, como resaltó British Vogue en las colecciones otoño-invierno 2026.

La pollera sastrera es de las más elegidas. Foto: Gemini

Esta prenda permitió lograr un look más arreglado sin caer en la formalidad extrema, adaptándose a distintos estilos y ocasiones.

Cómo combinar la pollera sastrera para distintos estilos

Una de las ventajas de la pollera sastrera es su versatilidad. Para un look elegante, se puede sumar una camisa, un blazer o una prenda de punto. Si la idea es restarle formalidad, la clave está en mezclarla con prendas relajadas y accesorios informales.

La tendencia de 2026 propuso romper con la idea de que la sastrería debe ser clásica o demasiado seria. El calzado también juega un rol importante: desde opciones elegantes hasta zapatillas o botas que generen contraste con la estructura de la pollera.

Por qué la pollera sastrera será la prenda clave del año

El éxito de la pollera sastrera se explica por su apariencia pulida y la posibilidad de crear looks muy diferentes. Para quienes buscan dejar atrás la clásica pollera de jean, las versiones midi y sastreras se consolidaron como la alternativa más actual y sofisticada de 2026.