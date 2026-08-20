Tiene 3 ventajas, combina con todo y estiliza la figura: la prenda que será tendencia

Los jeans de pierna recta volvieron a ocupar un lugar central en las tendencias de 2026. Foto: Gemini

Algunas prendas logran atravesar las modas y mantenerse vigentes año tras año. Entre ellas, los jeans de pierna recta volvieron a ocupar un lugar central en las tendencias de 2026, gracias a su silueta limpia y su facilidad para combinarse con distintos estilos.

Según especialistas en denim consultados por la publicación británica The Standard, este modelo sigue siendo elegido porque puede adaptarse tanto a outfits informales como a propuestas más sofisticadas. Además, su corte recto aporta ventajas que lo diferencian de otros estilos.

Por qué los jeans rectos estilizan la figura

El jean recto mantiene el mismo ancho desde el muslo hasta el tobillo, lo que genera una línea vertical que ayuda a alargar visualmente la figura y a equilibrar las proporciones. Esta característica, destacada por revistas como ELLE, explica por qué la silueta sigue vigente y favorece a distintos tipos de cuerpo.

El jean es tendencia en 2026. Foto: Gemini

Una prenda versátil que combina con todo

La versatilidad es otra de las grandes ventajas de este corte. Los jeans rectos pueden usarse con prendas informales o combinarse con piezas más elegantes, adaptándose a diferentes situaciones.

La diseñadora de denim Marianne McDonald los definió como una prenda capaz de pasar de la oficina a una salida nocturna sin perder estilo ni desentonar.

Un clásico que trasciende las modas pasajeras

A pesar de que los cortes de jeans cambian cada temporada, el modelo recto mantiene una presencia estable en el mundo de la moda. Tanto ELLE como los especialistas consultados por The Standard coinciden en que esta silueta atemporal seguirá siendo protagonista durante 2026.

Por su equilibrio, su capacidad de adaptación y su estilo clásico, el jean recto se consolida como una de las opciones más fáciles de sumar al guardarropa y una apuesta segura para cualquier ocasión.