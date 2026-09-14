comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La mató y dejó una carta pidiendo perdón tras el femicidio: cómo fueron las últimas horas de la aspirante a gendarme de San Juan

Camila Agustina Vechiarello (26) era aspirante a ingresar a la Gendarmería Nacional y fue encontrada sin vida dentro de una casa ubicada en la zona de Presidente Roca y avenida San Martín, San Juan.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan.
Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue asesinada a puñaladas en una vivienda de Calingasta, San Juan. Por el crimen fue detenido su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien intentó quitarse la vida después del ataque.

La joven era aspirante a ingresar a la Gendarmería Nacional y fue encontrada sin vida dentro de una casa ubicada en la zona de Presidente Roca y avenida San Martín. Su pareja también era aspirante a formar parte de la fuerza, aunque había sido apartado del proceso por no cumplir con las condiciones requeridas.

El hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Vechiarello tendida en el suelo, tapada con una manta y con al menos nueve heridas cortantes. En el mismo lugar estaba Riveros, quien intentaba quitarse la vida.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Los agentes intervinieron para evitar que el acusado se lastimara y solicitaron asistencia médica y, en ese mismo momento, constataron la muerte de la joven. Según informó Tiempo de San Juan, el hombre fue detenido y permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

Contenido Recomendado

A cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza:cómo fue el crimen que conmocionó a Campana

A cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza: cómo fue el crimen que conmocionó a Campana

“No me deja salir”:se dieron a conocer chats en los que Camila Castro denunciaba el maltrato de Elías Barrionuevo

“No me deja salir”: se dieron a conocer chats en los que Camila Castro denunciaba el maltrato de Elías Barrionuevo

La carta que hallaron en la escena del crimen

Durante las primeras tareas realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron una carta escrita a mano que habría sido redactada por Riveros. En el escrito, el joven les pedía disculpas a sus familiares y a los de Vechiarello por lo ocurrido y también hacía referencia a su intento de quitarse la vida.

La carta fue incorporada al expediente como parte de la evidencia reunida en la escena. Además, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y dos cuchillos que tenían manchas de sangre y que serían analizados para determinar si fueron utilizados durante el ataque.

Lugar donde hallaron asesinada a Camila Vecchiarello. Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

También fueron levantadas prendas de vestir, una toalla, una zapatilla y otros elementos que serán sometidos a distintas pericias.

Cómo habría ocurrido el femicidio de Camila Vechiarello

Según la reconstrucción inicial, las últimas horas de Vechiarello transcurrieron durante la noche del sábado 12 de septiembre. Los investigadores establecieron que la joven habría sido asesinada durante la madrugada del domingo, ya que vecinos de la zona aseguraron haber escuchado el grito de una mujer alrededor de la 1:30.

Ese horario coincide, de manera preliminar, con la estimación realizada por el médico legista sobre el momento de la muerte.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Según el informe forense, Vechiarello recibió cerca de nueve heridas cortopunzantes, principalmente en la zona del cuello y el rostro. Las lesiones le provocaron una hemorragia que finalmente causó su muerte.

Riveros, en tanto, quedó detenido y será indagado por la Justicia mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el femicidio.

FemicidioCrimenSan Juan
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Incendio en Recoleta:evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue trasladado al hospital

    Incendio en Recoleta: evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue trasladado al hospital

  2. Tusi, ketamina, cocaína y un arma:detuvieron a un dealer venezolano que tenía una cocina de drogas en Villa Crespo

    Tusi, ketamina, cocaína y un arma: detuvieron a un dealer venezolano que tenía una cocina de drogas en Villa Crespo

  3. Lavado de activos en la Terminal Puerto Rosario:detuvieron a financistas argentinos y pidieron la captura internacional de un empresario catalán

    Lavado de activos en la Terminal Puerto Rosario: detuvieron a financistas argentinos y pidieron la captura internacional de un empresario catalán

  4. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  5. A cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza:cómo fue el crimen que conmocionó a Campana

    A cuatro años del femicidio de María Alejandra Abbondanza: cómo fue el crimen que conmocionó a Campana
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Carlos Pagni en “La Mirada” junto a Javier García por Canal 26:la entrevista completa y las principales definiciones

Carlos Pagni en “La Mirada” junto a Javier García por Canal 26: la entrevista completa y las principales definiciones

Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes:a la tarde recibe a legisladores libertarios

Aseguran la existencia de una rotación permanente de marines estadounidenses en unidades militares de Tierra del Fuego

Cómo son los nuevos cazas F-16 que llegan a la Argentina:tienen capacidad supersónica y superan los 2.000 km/h

Economía

Calendario de pago Anses:quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Calendario de pago Anses: quiénes cobran en la semana del 14 al 18 de septiembre

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana:quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

Las fábricas de Tierra del Fuego resisten la caída industrial y se expanden hacia nuevos negocios

El mapa de la deuda:más del 30% de las personas en el 50% de las provincias enfrentan atrasos en el pago de créditos personales y tarjetas

Espectáculos

Murió Bob Mackie, figura clave para Cher, a los 87 años:quién era el “sultán de las lentejuelas” y cómo influyó en Hollywood

Murió Bob Mackie, figura clave para Cher, a los 87 años: quién era el “sultán de las lentejuelas” y cómo influyó en Hollywood

“Un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales”:la inquietante advertencia de la ONU sobre el avance de la Inteligencia Artificial

Actualización de la green card:el cambio del USCIS para migrantes que llegan a EE.UU. en 2026

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron su “derecho a la autodeterminación”