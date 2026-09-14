La mató y dejó una carta pidiendo perdón tras el femicidio: cómo fueron las últimas horas de la aspirante a gendarme de San Juan

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue asesinada a puñaladas en una vivienda de Calingasta, San Juan. Por el crimen fue detenido su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien intentó quitarse la vida después del ataque.

La joven era aspirante a ingresar a la Gendarmería Nacional y fue encontrada sin vida dentro de una casa ubicada en la zona de Presidente Roca y avenida San Martín. Su pareja también era aspirante a formar parte de la fuerza, aunque había sido apartado del proceso por no cumplir con las condiciones requeridas.

El hecho se conoció luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Vechiarello tendida en el suelo, tapada con una manta y con al menos nueve heridas cortantes. En el mismo lugar estaba Riveros, quien intentaba quitarse la vida.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Los agentes intervinieron para evitar que el acusado se lastimara y solicitaron asistencia médica y, en ese mismo momento, constataron la muerte de la joven. Según informó Tiempo de San Juan, el hombre fue detenido y permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

La carta que hallaron en la escena del crimen

Durante las primeras tareas realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron una carta escrita a mano que habría sido redactada por Riveros. En el escrito, el joven les pedía disculpas a sus familiares y a los de Vechiarello por lo ocurrido y también hacía referencia a su intento de quitarse la vida.

La carta fue incorporada al expediente como parte de la evidencia reunida en la escena. Además, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y dos cuchillos que tenían manchas de sangre y que serían analizados para determinar si fueron utilizados durante el ataque.

Lugar donde hallaron asesinada a Camila Vecchiarello. Foto: gentileza Tiempo de San Juan.

También fueron levantadas prendas de vestir, una toalla, una zapatilla y otros elementos que serán sometidos a distintas pericias.

Cómo habría ocurrido el femicidio de Camila Vechiarello

Según la reconstrucción inicial, las últimas horas de Vechiarello transcurrieron durante la noche del sábado 12 de septiembre. Los investigadores establecieron que la joven habría sido asesinada durante la madrugada del domingo, ya que vecinos de la zona aseguraron haber escuchado el grito de una mujer alrededor de la 1:30.

Ese horario coincide, de manera preliminar, con la estimación realizada por el médico legista sobre el momento de la muerte.

Camila Vecchiarello fue víctima de femicidio en San Juan. Foto: redes sociales.

Según el informe forense, Vechiarello recibió cerca de nueve heridas cortopunzantes, principalmente en la zona del cuello y el rostro. Las lesiones le provocaron una hemorragia que finalmente causó su muerte.

Riveros, en tanto, quedó detenido y será indagado por la Justicia mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el femicidio.