Nacho, viajero argentino: “Si no querés ir preso en EE.UU., procurá que cuando un school bus prenda sus luces rojas, no avances ni pases y frenes a cero”

Qué hay que hacer cuando un colectivo escolar prende las luces rojas, según Nacho de Viaje. Foto: Instagram / nachodeviaje.

Quienes conducen en Estados Unidos deben prestar especial atención cuando se encuentran con un school bus, los tradicionales colectivos escolares amarillos. Una de las normas de tránsito más importantes establece que, cuando el vehículo se detiene y activa sus luces rojas intermitentes junto con el brazo de stop, los conductores deben frenar y permanecer detenidos.

El incumplimiento de esta regla puede generar multas y otras sanciones, aunque las consecuencias concretas dependen de la legislación de cada estado. La advertencia fue compartida por el creador de contenido Nacho de Viaje (@nachodeviaje), quien publica videos sobre su día a día en Estados Unidos. En una de sus publicaciones explicó qué deben hacer los conductores ante esta situación.

La regla que pocos conocen en Estados Unidos: qué hay que hacer cuando un colectivo escolar prende las luces rojas. Video: Instagram / nachodeviaje.

“Si no querés ir preso en Estados Unidos, procurá que cuando un school bus prenda sus luces rojas, no avances ni pases y frenes a cero porque no solo te podés comer una muy alta multa, sino que hasta incluso podés ir preso”, comentó.

Qué hacer cuando un school bus enciende las luces rojas

De acuerdo con la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), todos los estados tienen normas que prohíben adelantar a un autobús escolar detenido cuando tiene las luces rojas intermitentes encendidas y el brazo de stop extendido.

La señal tiene un significado concreto: el colectivo se detuvo para que los chicos suban o bajen del vehículo. Por eso, los automovilistas deben detenerse y esperar.

Los school buses son fácilmente reconocibles por su característico color amarillo y las señales de tránsito que incorporan. Foto: Pexels.

La NHTSA explica que las luces amarillas intermitentes indican que el autobús está por detenerse, y que los conductores deben reducir la velocidad y prepararse para frenar. Cuando se encienden las luces rojas y se despliega el brazo de stop, el vehículo ya está detenido y los conductores deben permanecer parados.

El creador de contenido remarcó la importancia de no intentar aprovechar el espacio disponible para continuar circulando: “No solamente los que van a pasar por más que la calle sea de doble mano y por allá no pase nadie, todos, absolutamente todos, tienen que frenar”.

¿También deben frenar los autos que vienen de frente?

Este es uno de los puntos que puede generar confusión. No existe una única regla idéntica para todo Estados Unidos respecto del tránsito que circula en sentido contrario al school bus.

El brazo de stop desplegado es otra de las señales que advierte a los conductores que no deben avanzar. Foto: Pexels.

La NHTSA señala que las leyes estatales difieren cuando el autobús está detenido en una autopista de varios carriles o una vía dividida. En algunos estados, los vehículos que circulan en sentido contrario deben detenerse; en otros, pueden continuar si existe una división física o determinadas características de la carretera.

Lo que sí es uniforme es la obligación para los vehículos que circulan detrás del autobús: cuando las luces rojas están encendidas y el brazo de stop está desplegado, deben detenerse.

Por ejemplo, California establece que los conductores deben detenerse desde ambos sentidos cuando un autobús escolar activa las luces rojas, pero contempla una excepción cuando el vehículo se encuentra del otro lado de una autopista dividida o de varios carriles, con dos o más carriles en cada dirección. Por eso, antes de manejar en Estados Unidos, es importante conocer la normativa específica del estado por el que se circula.

La normativa busca evitar accidentes mientras los estudiantes suben o bajan del colectivo escolar. Foto: Unsplash.

¿Cuándo se puede volver a avanzar?

La regla tampoco termina simplemente cuando el conductor frenó. La NHTSA indica que hay que permanecer detenido hasta que las luces rojas dejen de parpadear, el brazo de stop se retire y el autobús comience a moverse nuevamente.

La razón de esta exigencia es la seguridad de los chicos: al bajar del colectivo, algunos pueden necesitar cruzar la calle y encontrarse en el punto ciego de otros vehículos.

La NHTSA considera el adelantamiento ilegal un gran problema de seguridad vial. Según una encuesta de conductores de autobuses escolares correspondiente al ciclo 2022-2023, se estimaron más de 43,5 millones de adelantamientos ilegales en Estados Unidos.

Las luces rojas del colectivo escolar indican que los vehículos deben detenerse y esperar. Foto: Magnific.

Una infracción que puede tener consecuencias graves

El objetivo de la norma es evitar que un vehículo pase mientras los niños están entrando, saliendo o cruzando frente al colectivo. Por eso, las autoridades estadounidenses recomiendan no adelantar nunca a un school bus detenido con las señales de stop activadas.

Las sanciones, sin embargo, no son iguales en todos los estados. Pueden incluir multas importantes y otras consecuencias sobre la licencia de conducir, mientras que las características de una eventual sanción penal dependen de la legislación local.

Las sanciones por pasar un school bus detenido dependen de las leyes vigentes en cada estado. Foto: Freepik.

Por eso, la recomendación para quienes conducen en Estados Unidos es sencilla: si un school bus se detiene, activa sus luces rojas y despliega el brazo de stop, hay que frenar y esperar. La única cuestión que debe verificarse según el estado es qué ocurre con los vehículos que circulan en sentido contrario, especialmente en calles y autopistas divididas.