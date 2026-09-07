La nueva vida de Iara, la hija de Julián Weich: abrió una tienda de moda circular, estudia medicina y vive en Barcelona

Iara Weich, hija de Julián Weich, dejó atrás distintas carreras universitarias para dedicarse al mundo de la moda circular. Foto: Instagram / iaraweich.

Durante varios años, Iara Weich eligió mantenerse alejada de la exposición mediática de su padre, el reconocido conductor y actor argentino Julián Weich. Su recorrido profesional tampoco siguió un camino tradicional: probó distintas carreras universitarias hasta descubrir un proyecto que finalmente convirtió en su forma de vida.

Antes de dedicarse al mundo de la indumentaria, pasó por Medicina, Administración de Empresas y Publicidad, aunque ninguna de esas opciones terminó de convencerla. Con el tiempo, una iniciativa vinculada a la ropa usada se transformó en una oportunidad de negocio y terminó llevándola a España.

La joven argentina encontró en la ropa de segunda mano una oportunidad de negocio que comenzó como una pequeña feria y llegó hasta Barcelona. Foto: Instagram / iaraweich.

Junto con Julieta Alalu y Sofía Berendorf, Iara desarrolló Bunker, una propuesta de compra y venta de prendas de segunda mano basada en la selección y curaduría de cada pieza. Lo que comenzó como una pequeña feria en Argentina terminó convirtiéndose en una marca con presencia física y online.

El presente de Iara Weich: los motivos de su nueva vida en España

El proyecto de Iara Weich comenzó de manera casi inesperada. Una gran cantidad de prendas prácticamente sin uso que una familiar de Julieta Alalu necesitaba vender dio origen a una primera feria organizada de manera casera.

La respuesta del público fue positiva y permitió detectar que había una oportunidad detrás de la venta de ropa usada. El emprendimiento fue creciendo: primero se convirtió en un showroom y, posteriormente, en una marca con identidad propia.

Iara Weich y su tienda de moda circular en Barcelona. Video: Instagram / iaraweich.

El diferencial estuvo desde el comienzo en la selección minuciosa de las prendas. La intención era alejarse de la imagen tradicional de una feria americana y ofrecer ropa de segunda mano en buen estado, actual y atractiva.

Con el paso del tiempo, Bunker incorporó un local físico, venta online y una comunidad consolidada en redes sociales. Además, el modelo permite que quienes tienen prendas para vender puedan acercarlas al emprendimiento para que sean evaluadas y vuelvan a circular.

El crecimiento en Buenos Aires llevó a las socias a pensar en un nuevo destino. En agosto de 2024, Iara Weich y sus compañeras inauguraron una sucursal de Bunker en Barcelona, dando así un nuevo paso en la expansión del proyecto.

Iara Weich junto a sus socias Julieta Alalu y Sofía Berendorf inauguró Bunker en Barcelona en agosto de 2024. Foto: Instagram / iaraweich.

El primer local español fue instalado en El Born, uno de los barrios más conocidos de Barcelona, dentro de un inmueble catalogado por su valor histórico.

Según explicaron sus fundadoras, el lugar tiene además una relación particular con la actividad textil: siglos atrás, en esa zona se desarrollaban actividades vinculadas con los textiles y el espacio conserva estructuras relacionadas con el antiguo lavado de prendas.

Actualmente, Bunker continúa funcionando en Barcelona y mantiene su propuesta de compra y venta de ropa de segunda mano. A través de su sitio web, los particulares pueden ofrecer sus prendas, recibir una cotización y elegir entre cobrar el dinero correspondiente o recibir un voucher de mayor valor para utilizar en futuras compras.

La carrera de medicina: la vocación universitaria que eligió la joven

El recorrido profesional de Iara Weich estuvo marcado por varias búsquedas antes de desembocar en el mundo de la moda.

El emprendimiento de Iara Weich apuesta por prendas de segunda mano cuidadosamente seleccionadas y una estética alejada de las tradicionales ferias americanas. Foto: Instagram / iaraweich.

Una de las alternativas que eligió fue la carrera de Medicina, aunque finalmente decidió abandonar ese camino. Después también incursionó en Administración de Empresas y Publicidad, dos áreas que tampoco terminaron convirtiéndose en su profesión.

Su historia muestra un recorrido alejado de una vocación definida desde la adolescencia. En lugar de seguir una única carrera hasta graduarse, Iara fue probando diferentes opciones hasta encontrar una actividad que combinara sus intereses con una oportunidad concreta de emprendimiento.

La moda de segunda mano apareció de una manera mucho más cotidiana que sus experiencias universitarias. Lo que comenzó como una pequeña feria terminó dando lugar a una empresa que posteriormente cruzó las fronteras argentinas.

A diferencia de su padre, cuya trayectoria estuvo siempre vinculada con la televisión, Iara construyó su carrera profesional lejos de las cámaras y dentro del mundo del emprendedor y la moda sustentable.

Bunker funciona en El Born, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona, en un inmueble con valor histórico vinculado a la actividad textil. Foto: Instagram / iaraweich.

Qué es la moda circular y la propuesta estética de su tienda en Barcelona

La propuesta de Bunker se encuentra vinculada con el concepto de moda circular, un modelo que busca extender la vida útil de las prendas y reducir el desperdicio asociado con la industria de la indumentaria.

En lugar de que una persona descarte una prenda que ya no utiliza, el sistema propone volver a ponerla en circulación para que pueda ser adquirida y utilizada por otra persona.

En el caso de Bunker, la propuesta no se limita a vender ropa usada. La marca apuesta por una estética cuidada y por una selección previa de las prendas, con el objetivo de que el cliente encuentre piezas en buen estado y acordes con las tendencias actuales.

La moda circular propone extender la vida útil de las prendas mediante la reutilización y la reventa, un modelo que Bunker llevó de Argentina a España. Foto: Unsplash.

Ese concepto fue parte de la identidad que el emprendimiento construyó desde sus comienzos en Argentina y que posteriormente trasladó a Barcelona.

De esta manera, Iara Weich convirtió una iniciativa que comenzó como una pequeña feria de ropa de segunda mano en un negocio con presencia internacional. Su recorrido, que comenzó con diferentes carreras universitarias y terminó en el mundo de la moda circular, la llevó a construir una nueva vida profesional en España.