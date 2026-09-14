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Alerta por la inteligencia artificial: los magnates piden frenar su desarrollo y hay una razón económica detrás

Un análisis publicado por Francisco Pascual en El Mundo plantea que las alertas sobre los riesgos de la inteligencia artificial coinciden con un problema menos apocalíptico: las enormes inversiones que necesita la industria.

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Los principales referentes de la inteligencia artificial volvieron a advertir sobre los riesgos de una tecnología cada vez más avanzada.
Los principales referentes de la inteligencia artificial volvieron a advertir sobre los riesgos de una tecnología cada vez más avanzada. Foto: EFE
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El avance acelerado de la inteligencia artificial volvió a generar preocupación entre algunos de los principales referentes de la industria. Sin embargo, detrás de las advertencias sobre los peligros que podría representar una IA cada vez más autónoma también aparece otro factor: las enormes inversiones que las compañías tecnológicas necesitan recuperar.

Así lo plantea Francisco Pascual en un análisis publicado en El Mundo, donde sostiene que las recientes alertas de figuras como Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk deben analizarse no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde la situación financiera de las empresas que lideran la carrera por desarrollar los modelos más avanzados.

Un incidente protagonizado por agentes de IA reavivó el debate sobre la posibilidad de que estos sistemas escapen del control humano. Foto: REUTERS

El incidente con la IA que encendió las alarmas

Uno de los episodios que volvió a poner el foco sobre los riesgos de la inteligencia artificial ocurrió en agosto, cuando alrededor de 1.200 agentes de OpenAI habrían coordinado acciones para intentar vulnerar los sistemas de seguridad de Hugging Face, plataforma que concentra millones de páginas y recursos utilizados para desarrollar modelos de IA.

Según el análisis de Pascual, los agentes actuaron de manera coordinada y algunos llegaron a utilizar estrategias destinadas a engañar los mecanismos de control.

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El episodio expuso una de las principales preocupaciones que genera el desarrollo de agentes cada vez más autónomos: la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial puedan actuar de manera coordinada y escapar de los límites establecidos por sus desarrolladores.

La situación también reavivó el debate sobre la velocidad con la que avanza la industria y sobre si los mecanismos de seguridad están evolucionando al mismo ritmo que las capacidades de los nuevos modelos.

OpenAI y Anthropic enfrentan un escenario financiero complejo mientras buscan sostener sus ambiciosos planes de expansión. Foto: REUTERS

Los referentes de la IA comenzaron a pedir un freno

A este episodio se sumaron las advertencias de distintos especialistas vinculados con el desarrollo de modelos de frontera. Pascual señala especialmente la dimisión del ingeniero de Anthropic Jacob Coxon, quien alertó sobre los posibles riesgos asociados con el avance de estos sistemas.

A partir de allí, el debate adquirió una dimensión más amplia y comenzó a instalarse la posibilidad de que determinados desarrollos de IA puedan representar una amenaza que trascienda los efectos económicos o laborales.

Entre las figuras que han expresado preocupación aparecen Dario Amodei, CEO de Anthropic; Sam Altman, CEO de OpenAI; y Elon Musk, quienes en distintos momentos han advertido sobre la necesidad de establecer límites y mecanismos de seguridad para el desarrollo de esta tecnología.

Elon Musk en la salida a bolsa de SpaceX.
El desarrollo de modelos de inteligencia artificial requiere inversiones millonarias en infraestructura, chips y capacidad de cómputo. Foto: REUTERS

El debate también incorporó conceptos cada vez más técnicos, como el desalineamiento, utilizado para describir una situación en la que un sistema deja de perseguir el objetivo previsto por sus desarrolladores; los guardarraíles, que funcionan como mecanismos de seguridad; y el llamado recursive self-improvement, vinculado con la posibilidad de que los modelos puedan mejorar sus capacidades con una intervención humana cada vez menor.

De los empleos al riesgo para la humanidad

El análisis sostiene que las advertencias actuales representan un cambio respecto de las primeras preocupaciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Durante los últimos años, buena parte del debate se concentró en el impacto de la IA sobre el mercado laboral, especialmente por la posibilidad de que determinadas tareas sean automatizadas.

Ahora, la discusión se desplazó hacia escenarios más extremos, relacionados con la autonomía de los sistemas y su potencial impacto sobre la sociedad.

Walter, nuevo robot albañil.
Walter, nuevo robot albañil. Foto: Captura de video.

Sin embargo, Pascual recuerda que este tipo de advertencias no comenzó ahora. Bill Gates y Demis Hassabis, cofundador de Google DeepMind, ya habían planteado anteriormente escenarios vinculados con los riesgos que podría generar una inteligencia artificial cada vez más avanzada.

Por eso, el autor considera que el actual alineamiento de los principales referentes de la industria para reclamar mayores controles también puede analizarse desde otra perspectiva.

El enorme costo de desarrollar inteligencia artificial

Según el análisis publicado en El Mundo, la industria enfrenta una necesidad financiera de enormes dimensiones. Las compañías tecnológicas tienen comprometidos alrededor de siete billones de dólares en inversiones destinadas a infraestructura informática y adquisición de chips. El problema, plantea Pascual, aparece al comparar ese nivel de inversión con los ingresos que deberían generar las empresas para sostenerlo.

El autor sostiene que necesitarían alcanzar cerca de dos billones de dólares de ingresos, mientras que actualmente apenas rondarían los 100.000 millones de dólares.

Las nuevas exigencias de regulación podrían favorecer a las grandes compañías frente a competidores más pequeños del sector. Foto: NA.

En ese contexto, incluso los grandes proveedores de hardware comienzan a ofrecer condiciones más flexibles. Pascual menciona que Nvidia habría ampliado los plazos de cobro de algunos de sus clientes, una medida que permitiría aliviar las necesidades financieras de las compañías que están invirtiendo grandes sumas en infraestructura.

OpenAI y Anthropic enfrentan un escenario financiero complejo

El contexto financiero también afecta los planes de las grandes empresas del sector. Pascual vincula las dificultades para acceder a financiación con la decisión de OpenAI de postergar su salida a Bolsa. En el caso de Anthropic, el autor plantea que también podría producirse un cambio en sus planes y quedar en suspenso su objetivo de alcanzar una valoración de dos billones de dólares.

Desde esta perspectiva, las demandas de una mayor regulación adquieren una lectura económica adicional. Para el autor, las nuevas exigencias regulatorias podrían terminar funcionando como una barrera de entrada para competidores más pequeños, especialmente si el financiamiento disponible para desarrollar modelos de inteligencia artificial comienza a reducirse.

En otras palabras, las grandes compañías podrían beneficiarse de un mercado con mayores requisitos técnicos, económicos y regulatorios, ya que no todas las empresas tendrían la capacidad financiera para afrontarlos.

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