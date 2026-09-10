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Las uñas largas pasaron de moda: la nueva tendencia en primavera 2026

Los tonos suaves y los diseños minimalistas ganaron terreno, con formas redondeadas y acabados delicados que apuestan a la elegancia sin excesos.

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Las uñas largas pasaron de moda.
Las uñas largas pasaron de moda. Foto: Gemini
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Esta primavera 2026, las uñas largas y recargadas dejaron de ser protagonistas. La nueva tendencia en manicura apostó por un estilo mucho más delicado y natural, donde el largo pasó a un segundo plano y los colores suaves se convirtieron en los favoritos.

La clave de la temporada estuvo en lucir unas manos prolijas, pero sin que parezcan demasiado producidas. Los acabados milky, translúcidos, rosados y nude dominaron las preferencias, logrando un efecto casi imperceptible y minimalista, asociado a una estética elegante y cuidada.

Cómo se llevan las uñas cortas y delicadas en 2026

El largo dejó de ser el centro de atención. Para esta primavera, las formas redondas, ovaladas y squoval —una mezcla entre cuadrada y ovalada— se destacaron como las más actuales. Además de verse naturales, resultaron prácticas y fáciles de mantener.

Uñas vainilla latte Foto: Pinterest

En cuanto a los colores, la tendencia apuntó a tonos que acompañan la uña en lugar de cubrirla por completo. Rosa pálido, blanco lechoso, beige, nude y acabados transparentes fueron las opciones más elegidas, consolidando las manicuras sheer o translúcidas por su efecto limpio y elegante.

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Los detalles sutiles que renovaron la manicura

La manicura delicada no significó aburrida. Los diseños pequeños también ganaron espacio: micro French, flores diminutas, detalles metálicos y decoraciones muy sutiles permitieron sumar un toque diferente sin perder la estética minimalista.

Incluso el clásico efecto cromado se adaptó a la tendencia, con una versión más suave llamada soft chrome, menos intensa y combinada con tonos pastel y pequeños detalles, ideal para quienes buscan un look sofisticado pero discreto.

Menos es más: la consigna de la temporada

La consigna de esta primavera fue clara: menos longitud, menos exceso y más cuidado de la uña natural. Una manicura corta, brillante y en tonos suaves se convirtió en la alternativa ideal para quienes buscan unas manos elegantes y fáciles de combinar con cualquier estilo.

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