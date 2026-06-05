La reacción de Lali Espósito tras la muerte del Indio Solari a horas de su recital en River

Lali y el Indio Solari Foto: -

Este fin de semana llegan los dos recitales esperados de Lali Espósito en el Estadio Más Monumental y los fans especulan con un posible homenaje al Indio Solari, quien murió este viernes 5 a los 77 años. La artista pop publicó una foto del cantante argentino en sus historias junto a la canción Todo un palo de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y se prepara para brindar dos shows este sábado 6 y domingo 7 de junio.

La relación entre la joven cantante y la leyenda musical líder de Los Redondos siempre fue muy amena. Desde la presentación de la artista pop en el Monumental cantando Vencedores Vencidos hasta los posteriores comentarios positivos que le hizo la leyenda del rock nacional cuando fue consultado por los medios, consolidaron un vínculo que trascendió lo artístico.

Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

¿Cuál fue la reacción de Lali a la muerte del Indio Solari?

Ante la muerte del Indio Solari, la reacción de Lali no tardó en llegar. Publicó una foto del emblemático cantante en primer plano junto a la canción “Todo un palo” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

A partir de ello, las fanáticas y los fanáticos que asistirán a los shows de Lali en el Estadio Más Monumental este fin de semana comenzaron a especular si se repetiría un cover de la artista pop sobre alguna canción del Indio.

El referente del rock nacional tenía 77 años. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Lali Espósito

“Vencedores Vencidos”: la reversión de Lali Espósito

Lali Espósito hizo cinco shows en el Estadio Vélez Sarsfield en 2025 a cupo completo. En uno de ellos decidió hacer una reversión de Vencedores Vencidos y sorprendió para bien al público en general a pesar de que su audiencia no es habitué de la música del Indio.

Lali cantando "Vencedores Vencidos"

Muchas fanáticas se preguntaban si aquello que escuchaban era acaso una canción nueva ya que Lali había publicado el teaser de Payaso, canción que terminó siendo una parodia a Javier Milei. Las reacciones a la presentación fueron varias desde todos los medios de comunicación y redes sociales. Los fanáticos del Indio se mostraron escépticos y las fanáticas de Lali se vieron sorprendidas.

¿Cómo fue la interacción entre el Indio Solari y Lali?

Luego de que Lali haya cantado Vencedores Vencidos en su show, el Indio Solari compartió un video de la presentación en sus historias de Instagram sin texto agregado.

Días después declaró para Futurock: “Me cae simpática Lali. Se nota que no es producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente”.

Comentó además que le prestó atención a la performance de Lali y aseguró que es una buena artista aunque cante un género diferente. Así, cerró la grieta que habían generado algunos de sus fanáticos entre el pop y el rock.

Indio Solari

Luego de ello, Lali le dejó un like en la última publicación del Indio en Instagram en la cual se lo ve en el estudio de grabación en su casa junto a Axel Lang, habitual colaborador musical suyo y representante de Abbey Road.

“Me abrazo mucho al concepto de la intuición. Cuando siento que quiero hacer algo y quiero decir algo, simplemente voy a por ello, ¿viste? Sigo la intuición. Eso casi siempre me da muy buenos resultados”, comentó Lali en LAM, el programa de Ángel De Brito, cuando la consultaron por las reacciones a su presentación.

¿Cómo palpita Lali su show en el Monumental?

Lali Espósito volvió a demostrar su fanatismo por River Plate y revolucionó a sus seguidores al aparecer con una camiseta vintage del club millonario en la previa de los recitales que dará en el Estadio Monumental. La artista, que se prepara para dos noches históricas el 6 y 7 de junio, también compartió una emotiva reflexión sobre lo que significa presentarse en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

En imágenes y fragmentos de su serie documental, Lali respondió distintas preguntas desde una de las tribunas del estadio y dejó ver la emoción que le genera enfrentar el desafío más grande de su carrera musical.

Lali se mostró con la camiseta de River y palpita los shows más importantes de su carrera en el Monumental. Foto: Instagram @lali

“Este lugar es enorme. Pensar en toda la gente que viene... ¿Desde dónde vienen? ¿Por qué quieren estar en este espectáculo? Me emociona mucho y me dan ganas de llorar”, expresó la cantante.

Los dos conciertos en River tendrán entradas agotadas y marcarán un antes y un después en la trayectoria de la artista pop, consolidando el crecimiento que viene sosteniendo en los últimos años.

Las entradas para los shows de Lali se encuentran disponibles, luego de que la organización liberara nuevas ubicaciones debido a una reconfiguración del escenario