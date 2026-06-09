La agenda sigue: los 10 recitales más esperados tras los históricos shows de Lali en River

Concierto Foto: Magnific

Lali Espósito agotó dos estadios River Plate este fin de semana y desató la euforia de miles de fanáticos. Incluso muchas personas que no seguían de cerca su carrera asistieron a los shows atraídas por la repercusión del evento y se quedaron con ganas de volver a vivir una experiencia similar.

La buena noticia es que la agenda de recitales en la Argentina seguirá cargada durante 2026. Entre artistas nacionales e internacionales, ya se esperan más de 70 shows de distintos géneros que pasarán por escenarios emblemáticos.

Los 10 conciertos imperdibles este 2026

Conociendo Rusia

El conjunto musical liderado por Mateo Sujatovich llega al Teatro Gran Rex el viernes 25 de septiembre con una nueva gira a la que calificó como “íntima y ambiciosa” luego de agotar localidades con su Jet Love Tour.

Mateo Sujatovich llega al Teatro Gran Rex el viernes 25 de septiembre. Foto: -

Mateo describió su nueva gira: “Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho. Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Conociendo Rusia presenta Mateo en una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”.

Dyango

El histórico cantante español Dyango, quien ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, vuelve a la Argentina con el tour “Su amigo Dyango” en el Teatro Gran Rex el domingo 4 y el miércoles 7 de octubre.

El célebre intérprete español actuará en los escenarios más importantes del país, brindando un viaje lleno de emoción a través de sus grandes éxitos como “Cómo Han Pasado los Años” y canciones de su nuevo álbum registrado en directo.

Dyango vuelve a la Argentina con el tour “Su amigo Dyango” en el Teatro Gran Rex el domingo 4 y el miércoles 7 de octubre.

Maroon 5

La banda de rock estadounidense formada en California, Maroon 5, vuelve a la Argentina el 3 de septiembre con una presentación en el Hipódromo de San Isidro.

La banda liderada por Adam Levine presentará su último álbum Love is Like y repasará sus grandes éxitos.

Maroon 5 vuelve a la Argentina el 3 de septiembre con una presentación en el Hipódromo de San Isidro. Foto: DF Entertainment.

Ricardo Arjona

Édgar Ricardo Arjona Morales, conocido artísticamente como Ricardo Arjona, viene de llenar dos fechas en el Madison Square Garden en Nueva York y de agotar 14 funciones en el Arena de Buenos Aires. Agregó tres funciones más para el mismo auditorio y espera el mismo resultado los días 7 y 9 de julio.

“Lo que el seco no dijo” es la gira que lo trae una vez más a la Argentina, reafirmando el vínculo especial que el artista ha construido con su público local a lo largo del tiempo. Este regreso no solo representa una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seguidores, sino también la posibilidad de revivir la intensidad y cercanía que caracterizan a cada uno de sus shows en el país.

Ricardo Arjona agregó tres funciones más para el mismo auditorio y espera el mismo resultado los días 7 y 9 de julio. Foto: NA

Fito Páez

El músico, compositor y pianista argentino Fito Páez vuelve al Arena de Buenos Aires el 29 de junio luego de haber agotado 8 conciertos en el mismo este año.

Fue apodado como El trovador del rock argentino y es considerado como uno de los más importantes exponentes del rock argentino y de toda Latinoamérica.

Fito Páez vuelve al Arena de Buenos Aires el 29 de junio luego de haber agotado 8 conciertos en el mismo este año.

Flor Bertotti

Florencia Bertotti, reconocida por alcanzar la fama a través de la exitosa telenovela argentina “Floricienta”, vuelve a reencontrarse con su público en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La artista, que marcó a toda una generación con su música y actuación, prepara un regreso muy esperado, generando gran entusiasmo entre sus seguidores.

En esta oportunidad, Bertotti se presentará en el Teatro Gran Rex los días viernes 14 y sábado 15 de agosto, en lo que será la despedida de su gira titulada “Otra vuelta”. Este show promete ser un cierre especial, cargado de emoción, donde repasará los momentos más icónicos de su carrera y celebrará junto a sus fans el final de una etapa inolvidable.

Flor Bertotti se presentará en el Teatro Gran Rex los días viernes 14 y sábado 15 de agosto.

Abel Pintos

Por primera vez en sus más de 30 años de carrera, se presentará en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires con un concierto inédito, en el que repasará esas canciones que su público conoce de toda la vida, pero que hace un largo tiempo no interpreta en vivo, además de los clásicos de siempre y sus más recientes estrenos.

El 13, 14, 15 y 19 de noviembre, el Teatro Gran Rex lo recibe con localidades parcialmente agotadas.

El 13, 14, 15 y 19 de noviembre el Teatro Gran Rex recibe al músico con localidades parcialmente agotadas.

Campedrinos

El sábado 3 de octubre el reconocido dúo musical argentino de folklore llegará al escenario del Teatro Ópera para ofrecer un espectáculo único, pensado especialmente para los amantes del género tradicional. La presentación se perfila como una cita imperdible dentro de la agenda cultural, destacándose por su propuesta artística que combina respeto por las raíces con una mirada actual.

En este show, los artistas recorrerán los clásicos más emblemáticos del folklore argentino, pero con arreglos y una impronta completamente renovada. De esta manera, buscan acercar estas canciones a nuevas generaciones sin perder la esencia que caracteriza a este estilo musical, creando una experiencia emotiva y contemporánea a la vez.

El sábado 3 de octubre el reconocido dúo musical argentino de folklore llegará al escenario del Teatro Ópera. Foto: Youtube

TURF

El Quallity Center en Córdoba albergará dos shows del conjunto musical TURF, liderado por Joaquín Levinton, con más de dos décadas de trayectoria y una reinvención de sus clásicos acompañados de una mirada fresca, contemporánea y colaborativa.

El Quallity Center en Córdoba albergará dos shows del conjunto musical TURF. Foto: Joaquín Levinton en Instagram

Cada canción fue interpretada junto a grandes artistas de distintas generaciones y estilos, en un formato que simula un show televisivo conducido por el propio Joaquín Levinton. Llegan el sábado 8 de agosto a Córdoba.

Ke personajes

Ke Personajes, el grupo argentino de cumbia liderado por Emanuel Noir, llega el 9 de octubre al Quality Córdoba.

Ke Personajes, el grupo argentino de cumbia liderado por Emanuel Noir, llega el 9 de octubre al Quality Córdoba.

La banda conquistó múltiples destinos alrededor del mundo donde su música llegó a millones de personas. Ahora, con un presente que no deja de evolucionar, la banda anuncia las nuevas fechas que formarán parte de la gira nacional donde promete repasar su carrera, pero también incluirán las canciones de su nuevo y primer disco “Corazón Ausente”.