Ozuna vuelve a la Argentina con “Una Aventura World Tour”: cuándo y dónde conseguir las entradas

Ozuna vuelve a la Argentina con “Una Aventura World Tour”. Foto: prensa.

Después de conquistar escenarios de todo el mundo y convertirse en uno de los artistas latinos más escuchados de la última década, Ozuna volverá a encontrarse con el público argentino el próximo 8 de septiembre en el estadio Arena, como parte de “Una Aventura World Tour”, la gira internacional con la que recorrerá Europa y Latinoamérica durante 2026.

Inspirado en uno de sus lanzamientos más recientes, Una Aventura, el tour propone mucho más que la presentación de un nuevo repertorio: es una celebración del camino recorrido junto a millones de fanáticos alrededor del mundo y un recorrido por las canciones que convirtieron a Ozuna en una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Cuándo y cómo conseguir las entradas para el show de Ozuna

Las entradas estarán disponibles a través de la página web del estadio. La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia comenzará este jueves a partir de las 16 horas, mientras que la venta general se habilitará este viernes también desde las 16 horas.

Además, quienes compren con tarjetas de crédito del Banco Galicia podrán acceder a la posibilidad de abonarlo en 6 cuotas sin interés.

Ozuna, cantante. Foto: prensa.

Ozuna vuelve al país con los clásicos que marcaron su carrera

El público argentino volverá a cantar en vivo los grandes clásicos que marcaron la carrera de Ozuna, como “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila” y “Hey Mor”, junto a las canciones que forman parte de su presente artístico, en un show pensado para celebrar la historia que sigue construyendo junto a sus fanáticos.

Con más de una década liderando los rankings internacionales, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y decenas de premios que incluyen Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y múltiples nominaciones a los Latin Grammy, Ozuna continúa consolidándose como uno de los artistas latinos de mayor impacto global.

Ozuna, cantante. Foto: prensa.

Su regreso a Buenos Aires representa uno de los reencuentros más esperados del año para los fanáticos argentinos, que volverán a vivir en directo un espectáculo pensado para celebrar una historia que sigue escribiéndose al ritmo de nuevos éxitos.

Con una puesta en escena renovada, una producción internacional y un repertorio que reúne todas las etapas de su carrera, Ozuna promete convertir su regreso al país en una de las grandes noches de la música latina de 2026, respondiendo a la enorme demanda de una de las comunidades de fanáticos más fieles de la región.