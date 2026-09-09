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Trenes Argentinos prueba una “caja negra” en el Sarmiento: cómo funciona el nuevo sistema

La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria y contempla la supervisión, telemetría y registro continuo en los pasos a nivel. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Trenes Argentinos prueba una “caja negra” en el Sarmiento.
Trenes Argentinos prueba una “caja negra” en el Sarmiento. Foto: NA.
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Trenes Argentinos informó que comenzó a probar un nuevo sistema en la línea Sarmiento, el cual contempla la supervisión, telemetría y registro continuo en los pasos a nivel mediante el uso de un registrador histórico o “caja negra”.

La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno y tiene como objetivo “elevar la seguridad operacional y reducir los tiempos de respuesta ante contingencias”.

Según explicaron desde la compañía, este medio permite “supervisar los cruces ferroviarios durante las 24 horas, monitoreando -en tiempo real- el estado de los brazos de barrera, la ocupación de los circuitos de vía, la alimentación eléctrica y las señales asociadas”.

Cabe señalar que el nuevo dispositivo se encuentra en fase de prueba piloto. Trenes Argentinos explicó que, en caso de obtener resultados satisfactorios, se prevé su implementación progresiva en el resto de las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La novedad contempla la supervisión, telemetría y registro continuo en los pasos a nivel.
Trenes Argentinos prueba una “caja negra” en el Sarmiento. Foto: Trenes Argentinos

Cómo funciona el nuevo sistema de seguridad en los pasos a nivel del tren Sarmiento

Con este novedoso sistema, ante cualquier anomalía se generan alarmas automáticas, las cuales son enviadas simultáneamente al Centro de Control y a las Bases de Señalamiento, áreas operativas que intervienen ante estas situaciones.

De esta manera, se da lugar a que el personal de mantenimiento y conducción tenga la posibilidad de actuar en el mismo instante en que se produce la falla.

Una “caja negra” controlará las barreras del tren Sarmiento durante las 24 horas

A diferencia de la detección tradicional utilizada hasta hoy, este sistema incorpora un registrador histórico o “caja negra” que almacena cada cambio de estado con fecha y hora, brindando evidencia técnica objetiva para auditorías e investigaciones de incidentes.

Además, permite planificar el mantenimiento en base a eventos reales y no únicamente a recorridas preventivas, optimizando recursos y generando estadísticas operativas clave, como tiempos de cierre y ocupación de vía, entre otros.

Un nuevo modelo de mantenimiento ferroviario

El nuevo sistema permitirá reemplazar parte de las recorridas preventivas por un esquema basado en información concreta y permanente. Al registrar cada cambio en los pasos a nivel, los equipos técnicos podrán identificar anomalías repetidas, conocer su duración y determinar qué componentes necesitan una intervención prioritaria.

Con estos datos, el mantenimiento podrá planificarse de manera más eficiente y los recursos se destinarán a los puntos que presenten mayores inconvenientes. Además, el historial de la “caja negra” facilitará las auditorías y permitirá reconstruir el funcionamiento de las barreras ante eventuales incidentes.

Trenes ArgentinosTren Línea Sarmiento
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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