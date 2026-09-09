La fruta que podés cultivar en una maceta en tu casa y requiere pocos cuidados. Foto: Foto: Gemini

Muchos creen que tener una huerta propia en casa es casi imposible. Sin embargo, hay una forma de tener un árbol frutal que puede crecer perfectamente en macetas y convertirse en una opción ideal para quienes tenerlo en el balcón, terraza o patio.

El limonero se destaca por su resistencia y por no necesitar cuidados demasiado complejos. Además de aportar un toque verde y aromático al ambiente, un limonero bien cuidado puede producir limones durante el año. Para cultivarlo en maceta, lo más importante es elegir un recipiente adecuado, garantizar un buen drenaje y ubicarlo en un lugar donde reciba suficiente luz solar.

Cómo cultivar un limonero en maceta

El primer paso es elegir una maceta grande y profunda, con agujeros en la base para evitar que el agua quede acumulada. El exceso de humedad puede afectar las raíces y favorecer la aparición de enfermedades.

El limonero se puede cultivar en maceta sin problemas. Foto: Gemini

Lo ideal es utilizar un sustrato fértil y con buen drenaje. También es conveniente colocar una capa de material que facilite la salida del agua antes de incorporar la tierra.

En cuanto a la ubicación, el limonero necesita varias horas de luz solar directa por día. Un balcón, una terraza o un patio luminoso pueden ser espacios adecuados, siempre que la planta tenga suficiente exposición al sol.

Qué cuidados necesita

Uno de los puntos más importantes es el riego. No hace falta regarlo constantemente: conviene hacerlo cuando la parte superior del sustrato comienza a secarse. Durante los meses más cálidos puede necesitar más agua, mientras que en épocas frías el riego debe reducirse.

También es recomendable incorporar fertilizante durante la época de crecimiento para aportar los nutrientes que necesita. La poda puede utilizarse para retirar ramas secas o controlar el tamaño de la planta, algo especialmente útil cuando se cultiva en un recipiente.

Por último, es importante revisar periódicamente las hojas y los tallos para detectar posibles plagas. Si aparecen manchas, hojas amarillas o pequeños insectos, conviene actuar rápidamente para evitar que el problema avance.

Una alternativa para espacios pequeños

El limonero en maceta es una buena alternativa para quienes quieren tener fruta cultivada en casa sin disponer de un terreno amplio. Con una buena cantidad de luz, riegos controlados y una maceta con buen drenaje, puede desarrollarse durante años.