Discapacidad en emergencia: familiares, organizaciones y prestadores denuncian crisis en el sector y cuestionan el Plan Nacional de Autismo

Doctor Horacio Joffre Galibert es el fundador de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) Foto: -

Este miércoles y en medio de una masiva movilización en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para avanzar con el proyecto de ley que busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027.

La moción reunió 249 votos afirmativos y ningún voto negativo. De acuerdo con el cronograma acordado, habrá una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre, a las 12, y el plenario buscará emitir dictamen el miércoles 23, en el mismo horario.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

En ese contexto, familiares de personas con discapacidad, organizaciones y prestadores denunciaron desfinanciamiento en el sector y criticaron el Plan Nacional de Autismo creado mediante la Resolución N°1115/2026.

Horacio Joffre Galibert, fundador de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) y referente histórico en la defensa de los derechos de las personas con autismo en el país aseguró que “las conquistas más importantes que logró el colectivo de la discapacidad se alcanzaron siempre de manera conjunta” y dijo que “un plan sin presupuesto asignado difícilmente pueda considerarse un plan real”.

El Doctor Horacio Joffre Galibert es el fundador de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) Foto: -

Sobre la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista, Joffre Galibert comentó en diálogo con Canal 26 que no fueron convocados sus profesionales de la salud ni otros colegas de organizaciones tales como PANAACEA porque “probablemente las cosas no se hicieron con la seriedad con la que venimos trabajando desde APAdeA hace más de cuarenta años”.

“Nunca acompañamos el fraccionamiento legislativo por tipo de discapacidad, argumentó al tiempo que sostuvo que esta propuesta no es nueva, sino que reproduce lineamientos que ya existían.

¿Cuáles son los seis ejes principales del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista?

Promoción y prevención : campañas para que la gente pueda reconocer señales tempranas de autismo en niños.

Formación de equipos de salud: capacitación de médicos, pediatras y personal de salud en el ámbito.

Apoyo a las familias: acompañamiento psicológico para padres y cuidadores.

Investigación y sistemas de información: generar datos oficiales ya que la Argentina no cuenta con un diagnóstico epidemiológico serio y conciso sobre cuánta gente vive con TEA.

Coordinación entre distintos sectores del Estado.

Diagnóstico epidemiológico nacional.

Entre los aspectos negativos, Galibert remarca “el regreso a un hegemonismo médico puro, con el ministerio como autoridad de aplicación, lo que reabre el histórico problema del negocio en torno a los médicos y a la definición de precios y prioridades en el sistema”. “Entendemos que esto implica un retroceso respecto de conceptos que la calidad de vida de las personas autistas ya había superado”, agregó.

No obstante, resaltó aspectos positivos que ve en el plan ya que “invita a elaborar nuevas guías, promueve la detección temprana y busca avanzar hacia un abordaje federal”, pero fue tajante en el punto sobre el presupuesto: “Sus elementos justifican, en cierta medida, la existencia de un plan, aunque remarcamos que un plan sin presupuesto asignado difícilmente pueda considerarse un plan real”.

¿Cuáles son los faltantes en materia de autismo según el fundador de APAdeA?

En cuanto a los faltantes principales en materia de autismo, Galibert habló de la necesidad de “que la gente pueda acceder a los diagnósticos, al acompañamiento en la integración escolar y a información confiable”. “Aunque vivimos en la era de la inteligencia artificial y de los medios masivos, la información que circula no siempre es seria ni confiable, y no todas las familias logran llegar a espacios con experiencia y trayectoria como el nuestro”.

“Si pensamos en la etapa más temprana, la infancia, un niño de tres años que presenta señales de alarma debería contar con servicios de acceso inmediato para sus padres. En las etapas de desarrollo posteriores, que son el epicentro de las características de la condición, también es clave la calidad en la formación de quienes forman a los profesionales que deben abordar este campo”, agregó.

“Falta también una política más eficiente para el traspaso entre etapas, en la enseñanza media y en la universidad, pero las mayores falencias de servicios están en la etapa adulta. Si bien con el nuevo Código Civil y Comercial se lograron avances en este sentido, como el fideicomiso y otros apoyos, todavía no existen servicios por parte de los poderes públicos que hagan realidad estas figuras, ni un financiamiento cuyo destino esté garantizado exclusivamente para estos fines. Todo esto debe considerarse teniendo muy en cuenta la premoriencia de los padres de personas con discapacidad, especialmente los padres de personas con TEA”, sintetizó.

“Vamos a seguir trabajando para que tengan una mejor calidad de vida, y sobre todo para acompañar a los padres de personas autistas, tanto a quienes tienen un nivel de apoyo profundo y dependencia total, como fue el caso de mi hijo Ignacio, recientemente fallecido el 4 de julio, como a quienes están del otro lado del espectro, porque ellos también sufren”, finalizó.