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Su majestad ha vuelto: el retorno de Roger Federer

Las luces del estadio de Doha estuvieron a la altura para presentar la vuelta del tenis.

Teo Coquet
Por Teo Coquet
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Roger Federer en Doha, Reuters.
Roger Federer en Doha, Reuters.
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Quien hubiese dicho que después de aquella semifinal en Australia 2020 íbamos a tener que esperar 405 días para volver a disfrutar del tenis. Fue la brecha de inactividad más larga de su carrera. Pero él fue claro: “Simplemente tengo la sensación de que la historia aún no ha terminado”. Roger Federer ha vuelto y ha sido con una victoria 7-6 3-6 7-5 sobre Daniel Evans.

Desde su entrada al estadio de Qatar que estaban habilitadas las lágrimas para sus fanáticos. Las luces del estadio de Doha estuvieron a la altura para presentar la vuelta del tenis. Sí, como leíste, hoy ha vuelto el tenis después de un largo intervalo que no fue por la pandemia. La rodilla de Federer lo sacó del circuito durante 13 meses y hoy su vuelta se suma al compilado de retornos de cracks mundiales como Ali al boxeo en el 70 y 74 o Jordan en el 95. ¿Números que lo suben a ese pedestal? Es el mayor ganador de Grand Slams (20) junto a Rafael Nadal en toda la historia del tenis. Tiene 10 finales jugadas al hilo de estos certámenes, un número que no consiguió nadie hasta el momento.

Mantiene el récord de 24 victorias consecutivas

Enfrentando players que componían en ese momento el top ten. Podemos seguir hablando de cifras inigualables e interminables del que quizás sea uno de los mejores deportistas de la historia, pero mejor ir a lo que pasó hoy y disfrutar que todavía lo tenemos.

El partido ante Evans fue una gran vuelta. Un triunfo con varios errores no forzados, que son lógicos debido a su inactividad, pero con un boleto a la siguiente instancia que nos da la garantía de seguir disfrutando de su Majestad, por lo menos por un partido más. El papel del británico Evans no era nada fácil. El malo de la película en la vuelta de Roger.

Me animo a decir que hasta él estaba nervioso por el retorno del suizo y tener que actuar como antagonista ante el público catarí. Ojo, lo hizo muy bien, sobre todo en ese segundo set que se llevó por 6-3. Pero en lo último del match Roger fue Roger y nos olvidamos de sus 39 años. Viejos son los trapos y lo confirmó hoy el número 6 del ranking ATP, pero número 1 eterno en muchos corazones. El cierre del encuentro selló su vuelta: su clásico revés paralelo a una mano que volvió a traer los gritos en su victoria número 1243 en la era abierta. Simplemente gracias, Roger. Y que sean muchas más.

Roger FedererDohaTeo Coquet
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