El himno de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

“No te des por vencido, ni aun vencido.

No te sientas esclavo, ni aun esclavo.

Trémulo de pavor, piénsate bravo

y arremete feroz, ya mal herido.”

— Almafuerte

Hoy la Selección Argentina volvió a darle vida a estos versos.

Cuando el partido se puso cuesta arriba, nunca dejó de creer. Peleó cada pelota, corrió hasta el último minuto y demostró que el coraje vale tanto como el talento.

Porque en el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que más brilla. Gana el que se niega a rendirse.

Argentina luchó hasta el final y nos recordó una vez más: rendirse jamás será parte de nuestra identidad.

Antonio E. Arcuri