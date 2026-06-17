Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El exembajador sostuvo que el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre un entendimiento “no definitivo” con Teherán apunta, en lo inmediato, a destrabar el tránsito por el estrecho de Ormuz y descomprimir la presión sobre el mercado energético internacional

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Diego Guelar, Exembajador argentino en USA, la EU, Brasil y China.
Diego Guelar, Exembajador argentino en USA, la EU, Brasil y China.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Diego Guelar volvió a intervenir en el debate internacional con un mensaje publicado en X, donde ofreció su propia lectura sobre el anuncio de Donald Trump respecto del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Según el exembajador argentino, la aclaración del mandatario republicano —quien remarcó que el acuerdo “no es definitivo” y que se trata apenas de “un Memorándum de Entendimiento”— debe leerse menos como una paz cerrada que como una maniobra de presión para obtener un objetivo inmediato: que Irán reabra el estrecho de Ormuz y contribuya así a una baja del precio del petróleo.

“Donald Trump aclaró que el acuerdo con Irán no es definitivo… ‘es sólo un Memorándum de Entendimiento…’ y amenazó: ‘Si no me gusta, volveremos a bombardear…’. ES SÓLO un ANUNCIO para que los iraníes ABRAN el E. de Ormuz y BAJE el Petróleo…”, escribió Guelar, al citar una nota periodística cuyo título remarcaba precisamente la advertencia del presidente estadounidense.

La interpretación del exdiplomático encuentra respaldo en el tono de las declaraciones formuladas por Trump durante la cumbre del G7 en Francia. Allí, el presidente de Estados Unidos afirmó que el texto con Irán “no es definitivo”, insistió en que se trata apenas de un memorándum preliminar y advirtió que, si el desarrollo del proceso no lo conforma o si Teherán “no se comporta”, Washington podría retomar los bombardeos.

El tui de Diego Guelar. Foto: Captura X

El contenido difundido del memorando refuerza esa idea de provisionalidad. El documento prevé un cese inmediato de hostilidades, abre una ventana de 60 días para negociar un acuerdo definitivo y establece compromisos concretos sobre el frente marítimo: Irán deberá garantizar durante ese período el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval en un plazo de 30 días.

Contenido Recomendado

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional: “Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Diego Guelar en Canal 26:“Donald Trump tiene que acordar con China”

Diego Guelar en Canal 26: “Donald Trump tiene que acordar con China”

En ese punto es donde la lectura de Guelar pone el foco central. El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del planeta: por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una porción decisiva del comercio marítimo de hidrocarburos, por lo que cualquier bloqueo o amenaza militar en la zona impacta de manera directa en los precios internacionales de la energía.

Un mercado convulsionado por la reapertura de Ormuz

De hecho, la sola expectativa de una reapertura ya mostró efectos sobre el mercado. Tras el anuncio del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, el precio del crudo retrocedió con fuerza: reportes señalaron bajas de más del 4% tanto en el Brent como en el WTI, en un movimiento asociado al alivio que implicaría normalizar la navegación en Ormuz y reducir el riesgo geopolítico en Medio Oriente.

En ese marco, el mensaje de Guelar aporta una clave de lectura política: más que celebrar un cierre diplomático pleno del conflicto, el exembajador sugiere que Trump está priorizando una señal táctica al mercado y a Teherán. Es decir, exhibir capacidad de presión, mantener abierta la amenaza militar y, al mismo tiempo, forzar condiciones mínimas para que vuelva a fluir el petróleo por la principal arteria energética de la región.

La secuencia también deja al descubierto la fragilidad del entendimiento. Aunque el memorando abre un canal de negociación y fija una hoja de ruta hacia un acuerdo más amplio, el propio Trump se encargó de remarcar que no lo considera un punto de llegada, sino apenas un instrumento transitorio sujeto a revisión. En otras palabras, la distensión anunciada convive todavía con una lógica de coerción explícita, en la que la diplomacia y la amenaza de fuerza avanzan en paralelo.

Desde esa perspectiva, el planteo de Guelar se inscribe en una visión geopolítica concreta: la de un presidente estadounidense más interesado en asegurar resultados rápidos —reapertura de rutas, abaratamiento del crudo, alivio sobre la inflación global y los mercados— que en presentar, por ahora, un acuerdo estructural y definitivo con Irán. Lo que está en discusión, entonces, no es solamente la estabilidad del vínculo entre Washington y Teherán, sino también el modo en que la crisis en el Golfo redefine el precio de la energía y el clima económico internacional.

Diego Guelar
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

    El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk: ¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

  2. Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

    Las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para trabajar en Uber, delivery y seguridad privada y complementar sus ingresos

  3. La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

    La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog: cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

  4. La UBA llegará a Ezeiza tras la firma de un convenio estratégico entre el Municipio y la Universidad

    La UBA llegará a Ezeiza tras la firma de un convenio estratégico entre el Municipio y la Universidad

  5. El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

    El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”
Lo último
También podría interesarte
Política

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Hay dictamen en Diputados:La Libertad Avanza avanzó con el proyecto de ley para pagarles a los holdouts

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia

Descubierto en Estambul: cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

EEUU e Irán revelaron los detalles del acuerdo de paz:reapertura de Ormuz, fin de hostilidades y negociación nuclear

La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe