Malvinas: el apoyo de los países no alineados que incomodó al Reino Unido durante la guerra

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

La Guerra de Malvinas no se libró únicamente en el Atlántico Sur. Mientras los soldados combatían en las islas, otra batalla avanzaba en despachos diplomáticos, organismos internacionales y cumbres políticas: la pelea por el respaldo del mundo. En ese escenario, el apoyo de los países no alineados a la Argentina se transformó en una pieza clave de la reacción internacional y reveló hasta qué punto el conflicto excedía la disputa bilateral con el Reino Unido.

En plena Guerra Fría, el Movimiento de Países No Alineados reunía a Estados que buscaban mantener autonomía frente a los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Su origen se vinculó con la Conferencia de Bandung de 1955 y su primera cumbre formal se realizó en Belgrado en 1961, con una fuerte impronta anticolonial y de defensa de la soberanía de los pueblos.

El respaldo que Argentina había construido antes de 1982

Aunque la guerra estalló el 2 de abril de 1982, la diplomacia argentina ya venía trabajando desde años antes en foros multilaterales. Argentina se incorporó al Movimiento de Países No Alineados en 1973 y, desde entonces, encontró expresiones de apoyo de buena parte de sus miembros en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Ese respaldo no apareció de la nada. En la V Conferencia de Ministros de Países No Alineados, realizada en Lima en 1975, el bloque adoptó una declaración que apoyaba el reclamo argentino e instaba al Reino Unido a continuar negociaciones con el objetivo de poner fin a la situación colonial en el Atlántico Sur.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

La clave estaba en el lenguaje político de la época: para muchos países de Asia, África y América Latina, Malvinas no era solo una disputa territorial, sino un símbolo de la persistencia colonial británica. Esa lectura resultó decisiva para que el tema encontrara eco en capitales que, aunque distantes geográficamente, compartían historias de descolonización, dependencia o presión de potencias occidentales.

La Guerra de Malvinas y el giro diplomático internacional

Tras la recuperación argentina de las islas, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 3 de abril de 1982 la Resolución 502, que exigía el cese de hostilidades, la retirada de las fuerzas argentinas y una solución diplomática entre Argentina y Reino Unido. La votación fue de 10 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

El único voto negativo fue el de Panamá, mientras que China, la Unión Soviética, España y Polonia se abstuvieron. En cambio, votaron a favor países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Irlanda, Jordania, Guyana, Togo, Uganda y Zaire.

Ese resultado mostró una primera señal de aislamiento para Argentina en el Consejo de Seguridad, pero no reflejó por completo el clima político en otros espacios internacionales. En el Movimiento de Países No Alineados y en parte de América Latina, la causa argentina encontró una recepción distinta, más cercana a la solidaridad anticolonial que a la condena directa por el uso de la fuerza.

Países no alineados: una solidaridad incómoda para Londres

El apoyo de los No Alineados fue especialmente incómodo para el Reino Unido porque colocaba el conflicto en una narrativa global: una potencia europea enfrentada a un país latinoamericano por un territorio considerado colonial por numerosos Estados del llamado Tercer Mundo.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Durante esos meses, figuras políticas de países no alineados y gobiernos con postura antiimperialista expresaron respaldo a Argentina. Cuba, por ejemplo, tuvo un rol visible en esa solidaridad política, y Fidel Castro llegó a presentar la causa Malvinas como una causa compartida por América Latina.

También hubo respaldo desde sectores del mundo árabe, africano y asiático, donde el reclamo argentino era interpretado bajo la lógica de la descolonización. Esa mirada no necesariamente implicaba apoyo pleno a la Junta Militar argentina, cuestionada por violaciones a los derechos humanos, sino respaldo al principio de soberanía y rechazo a la permanencia británica en las islas.

América Latina, el TIAR y una señal de apoyo regional

La reacción latinoamericana también fue relevante. El 28 de abril de 1982, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Vigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores pidió al Reino Unido cesar las hostilidades en la región de seguridad definida por el TIAR y llamó a una tregua que permitiera retomar negociaciones.

La resolución tuvo en cuenta los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionó la intervención de fuerzas extracontinentales en el hemisferio.

Sin embargo, el respaldo regional tuvo límites concretos. Estados Unidos terminó alineándose con el Reino Unido, su principal aliado en la OTAN, y eso redujo de manera drástica las posibilidades de que el sistema interamericano funcionara como herramienta efectiva de presión contra Londres.

El peso histórico del apoyo no alineado

A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, el apoyo de los países no alineados sigue siendo uno de los capítulos menos recordados del conflicto. Su importancia no estuvo en cambiar el resultado militar, sino en revelar que la causa Malvinas tenía una dimensión internacional mucho más amplia que la confrontación entre Buenos Aires y Londres.

Para Argentina, ese respaldo permitió sostener en foros internacionales una narrativa centrada en la soberanía, la integridad territorial y la descolonización. Para el Reino Unido, en cambio, significó enfrentar críticas en espacios donde su pasado imperial seguía siendo una herida abierta.

La Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, pero la disputa diplomática continuó. Y en esa historia, los No Alineados ocuparon un lugar central: fueron la voz de un mundo que, en plena Guerra Fría, miró hacia el Atlántico Sur y leyó el conflicto como parte de una discusión mayor sobre colonialismo, soberanía y poder global.

Malvinas no fue solo una guerra de 74 días. También fue una pulseada internacional por el sentido histórico de la soberanía argentina.