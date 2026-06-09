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Reflexión de Antonio Arcuri: 9 de junio, el día en que nació la resistencia peronista

El peronismo entendió que no lo iban a borrar por decreto. Que ni la cárcel, ni el exilio, ni los fusilamientos alcanzaban. Resistió 18 años en la sombra y volvió con Perón en 1973.

Antonio Arcuri
Por Antonio Arcuri
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 11:11
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El 9 de junio de 1956 el General Juan José Valle encabezó un levantamiento cívico-militar contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. La autodenominada “Revolución Libertadora” había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955, proscripto al peronismo y derogado la Constitución de 1949. Valle se alzó para devolverle al pueblo la democracia que le habían robado a tiros.

La rebelión fue sofocada en horas. La dictadura respondió con fusilamientos sin juicio. El episodio más brutal ocurrió en los basurales de José León Suárez: allí ejecutaron clandestinamente a civiles, varios detenidos antes del alzamiento. El 12 de junio fusilaron a Valle en la Penitenciaría Nacional. Su último grito fue: “¡Viva la Patria!”.

Ese 9 de junio nació la Resistencia Peronista. Empezaron 18 años de proscripción, clandestinidad y lucha. Con Perón exiliado, el partido prohibido y los símbolos perseguidos, el movimiento sobrevivió en las fábricas, los sindicatos y los barrios. Fueron los años del “caño”, de las pintadas de “Perón Vuelve” y de la lealtad sin cargos ni sellos.

Rodolfo Walsh investigó los fusilamientos de José León Suárez. En 1957 publicó Operación Masacre y demostró que la dictadura mató a gente que no había participado del levantamiento. Fue la primera denuncia documentada del terrorismo de Estado en Argentina.

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¿Por qué se conmemora?

Porque el 9 de junio el peronismo entendió que no lo iban a borrar por decreto. Que ni la cárcel, ni el exilio, ni los fusilamientos alcanzaban. Resistió 18 años en la sombra y volvió con Perón en 1973.

Por eso hoy decimos: no nos han vencido.

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Antonio Arcuri
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