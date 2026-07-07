El gol de Enzo Fernández, en la historia de los Mundiales: del desahogo argentino a una marca para la eternidad

Gol de Enzo Fernández ante Egipto en el Mundial 2026. Foto: EFE

El gol de Enzo Fernández, que selló la victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, se metió en la historia dorada de las Copas del Mundo.

Es que el volante del Chelsea anotó el gol 3000 en los Mundiales, una nueva marca histórica para la eternidad, que será recordada seguramente cuando se anote el tanto 4000, en varios años.

A los 47 minutos de la segunda etapa, el mediocampista argentino metió un cabezazo perfecto con la frente tras un preciso centro desde la derecha de Lautaro Martínez y le dio el agónico y milagroso triunfo del equipo argentino.

Fernández no había tenido un gran partido pero encontró un espacio gigante en el área y ante la marca de tan solo un defensor, metió la cabeza y le dio el triunfo al conjunto argentino.

Enzo Fernández, el autor de un gol para la eternidad Foto: Reuters (Brett Davis)

Otros goles para la historia

El tanto de Enzo Fernández se suma a una lista de goles históricos que marcaron diferentes épocas de la Copa del Mundo.

El primer gol en la historia de los Mundiales fue obra del francés Lucien Laurent durante el torneo inaugural de 1930, cuando Francia derrotó a México.

El sueco Marcus Allback y el gol número 2.000 de los Mundiales Foto: EFE

Décadas más tarde, el gol número 1,000 llegó en el Mundial de 1978 gracias al neerlandés Rob Rensenbrink, mientras que el tanto número 2,000 fue anotado por el sueco Marcus Allbäck durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Ahora, casi un siglo después del inicio del torneo más importante del fútbol internacional, un argentino inscribió su nombre junto a esos protagonistas al convertir el gol 3,000 en la historia de las Copas Mundiales.