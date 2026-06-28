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Diego Guelar recordó el gesto de Alberdi hacia Rosas y habló de la necesidad de alcanzar la “unidad nacional”

El exembajador compartió en sus redes sociales un pasaje de la historia argentina en el que Juan Bautista Alberdi visitó a Juan Manuel de Rosas tras asumir como representante diplomático en Europa y lo relacionó con la necesidad de alcanzar la “unidad nacional”.

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Diego Guelar, ex embajador argentino. Foto: Wikipedia.
Diego Guelar, ex embajador argentino. Foto: Wikipedia.
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Diego Guelar publicó en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales en el que evocó un episodio de la historia argentina protagonizado por Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel de Rosas, al tiempo que destacó la importancia de construir la “unidad nacional”.

A través de su cuenta de X, el exembajador escribió: “Lo primero que hace Alberdi cuando viaja a Europa como Embajador de Urquiza en 1855, es ir a visitar a quien lo había perseguido, Juan Manuel de Rosas, en Southampton, como expresión de la necesidad de alcanzar la UNIDAD NACIONAL”.

Diego Guelar recordó el gesto de Alberdi hacia Rosas y habló de la necesidad de alcanzar la “unidad nacional” Foto: Redes sociales

El mensaje fue publicado al compartir un artículo del periodista Adrián Pignatelli en Infobae sobre el reconocimiento de la independencia argentina por parte de España y el rol que desempeñó Alberdi durante las negociaciones diplomáticas.

Diego Guelar, exembajador de Argentina ante China
Diego Guelar recordó el gesto de Alberdi hacia Rosas y habló de la necesidad de alcanzar la “unidad nacional” Foto: Delta 90.3

Con esa referencia histórica, Guelar puso el foco en uno de los gestos más recordados del autor de las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina: su visita a Rosas, exiliado en Southampton, Inglaterra, luego de años de enfrentamientos políticos.

Aunque el posteo no hace una referencia directa a la coyuntura política actual, el énfasis en la “unidad nacional” puede ser interpretado como un llamado a privilegiar los consensos por encima de las diferencias, utilizando un episodio histórico como ejemplo.

Diego Guelar
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