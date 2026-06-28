Diego Guelar recordó el gesto de Alberdi hacia Rosas y habló de la necesidad de alcanzar la “unidad nacional”

Diego Guelar publicó en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales en el que evocó un episodio de la historia argentina protagonizado por Juan Bautista Alberdi y Juan Manuel de Rosas, al tiempo que destacó la importancia de construir la “unidad nacional”.
A través de su cuenta de X, el exembajador escribió: “Lo primero que hace Alberdi cuando viaja a Europa como Embajador de Urquiza en 1855, es ir a visitar a quien lo había perseguido, Juan Manuel de Rosas, en Southampton, como expresión de la necesidad de alcanzar la UNIDAD NACIONAL”.
El mensaje fue publicado al compartir un artículo del periodista Adrián Pignatelli en Infobae sobre el reconocimiento de la independencia argentina por parte de España y el rol que desempeñó Alberdi durante las negociaciones diplomáticas.
Con esa referencia histórica, Guelar puso el foco en uno de los gestos más recordados del autor de las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina: su visita a Rosas, exiliado en Southampton, Inglaterra, luego de años de enfrentamientos políticos.
Aunque el posteo no hace una referencia directa a la coyuntura política actual, el énfasis en la “unidad nacional” puede ser interpretado como un llamado a privilegiar los consensos por encima de las diferencias, utilizando un episodio histórico como ejemplo.