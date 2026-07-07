“Locura en el Mundial”: así reaccionaron los diarios del mundo a la remontada de Argentina contra Egipto

Lionel Messi; Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La Selección Argentina firmó una remontada histórica ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y desató una ola de repercusiones a nivel global. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdía 0-2 hasta el minuto 78, pero reaccionó a tiempo, dio vuelta el resultado y selló un 3-2 inolvidable que lo depositó en los cuartos de final.

El impacto fue inmediato. Desde Europa hasta América, los principales medios internacionales destacaron el carácter del vigente campeón, la resiliencia del equipo y la figura de Lionel Messi, determinante en el desenlace de un partido que parecía perdido.

The Athletic: “La remontada de los campeones”

El medio estadounidense destacó el costado emocional del triunfo. Señaló que Lionel Messi no pudo contenerse durante los festejos y subrayó la idea de que Argentina firmó una “remontada de campeones”, remarcando además que su camino en el Mundial continúa.

El combinado albiceleste consiguió un resultado histórico en el Mundial y la noticia recorrió el mundo. Foto: X

BBC Sport: “El campeón defensor sobrevive”

La BBC fue directa y contundente. Definió el partido como una muestra de supervivencia del vigente campeón y destacó que Argentina logró dar vuelta un 0-2 para imponerse 3-2 y avanzar a los cuartos de final, resaltando el dramatismo del desenlace.

El combinado albiceleste consiguió un resultado histórico en el Mundial y la noticia recorrió el mundo. Foto: X

Marca: “Locura en el Mundial”

El diario español eligió un tono explosivo y habló de una “remontada brutal”. Remarcó que Argentina estaba contra las cuerdas hasta el minuto 78 y que terminó completando la hazaña en el descuento, en uno de los partidos más intensos del torneo.

El combinado albiceleste consiguió un resultado histórico en el Mundial y la noticia recorrió el mundo. Foto: X

As: “Messi desata la locura en Argentina”

El otro gran medio deportivo español puso el foco en la figura del capitán. Señaló que la Selección logró una remontada histórica en los últimos minutos y destacó que Messi fue clave con participación directa en los goles decisivos.

El combinado albiceleste consiguió un resultado histórico en el Mundial y la noticia recorrió el mundo. Foto: X

L’Équipe: “Milagro en Atlanta”

En Francia, el reconocido diario deportivo calificó el resultado como un auténtico “milagro”. Subrayó que Argentina evitó una eliminación sorpresiva tras ir perdiendo durante gran parte del partido y logró un triunfo agónico para meterse entre los ocho mejores.

El combinado albiceleste consiguió un resultado histórico en el Mundial y la noticia recorrió el mundo. Foto: X

La remontada de Argentina no solo aseguró el pase a cuartos, sino que también dejó una marca en el desarrollo del torneo. En un Mundial lleno de sorpresas, el vigente campeón volvió a demostrar que incluso en los escenarios más adversos puede reinventarse y seguir adelante.

La crónica de una remontada imposible

Egipto golpeó primero con un partido eficaz y llegó a ponerse 2-0, aprovechando errores defensivos y capitalizando sus oportunidades. Durante gran parte del encuentro, Argentina mostró dificultades para generar situaciones claras y el escenario se volvió cada vez más complejo.

Sin embargo, todo cambió en el tramo final. A los 78 minutos llegó el descuento que reactivó al equipo. Minutos después, el empate abrió volvió a meter al conjunto albiceleste en el partido y empujó a Argentina hacia una remontada que se concretó en el tiempo agregado, con el gol del 3-2 que desató la euforia gaucha.

El cierre fue de alto voltaje, con Egipto lanzado en busca de la igualdad y Argentina sosteniendo la ventaja hasta el pitazo final. La clasificación quedó sellada con una de las remontadas más impactantes de la Copa del Mundo. Los comandados por Lionel Messi esperan por Suiza o Colombia en los cuartos de final.