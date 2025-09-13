Temporada de frutillas: el truco infalible para cultivarlas en el patio o en el balcón de casa

Esta delicia puede prepararse de muchas formas y además, posee grandes beneficios para la salud que la vuelven todavía más deseable.

Frutillas; frutas. Foto: Freepik

Comienza la temporada de frutillas y este manjar no puede faltar en la heladera de ninguna casa Argentina. Si bien pueden adquirirse en cualquier verdulería del barrio, el gasto puede evitarse con una maceta, semillas, un poco de tierra y paciencia.

Hacer crecer esta planta es muy fácil, sobre todo en esta época del año. Además, no necesita muchos cuidados, por lo que en poco tiempo todos podrán disfrutar de esta delicia colorada. Para sembrarla en el balcón o en un patio, solo hay que seguir estos simples pasos:

Quitarle la piel a la frutilla con un pela papas o un cuchillo bien afilado. Colocar los pequeños retazos en una servilleta de papel con espacios de por medio. Dejar secar para que la piel se ablande. Desprender las semillas del cuerpo de la frutilla. Introducir en una maceta con abundante tierra y tapar para regar. Coloca las macetas o jardineras en un lugar soleado, donde reciban al menos 6 horas de luz solar al día. Regar regularmente pero no encharcar la maceta. Evitar mojar las hojas para prevenir enfermedades.

Frutillas. Foto: Unsplash.

Es importante retirar las hojas secas o dañadas y las flores que aparezcan antes de que la planta esté bien establecida. Hasta que los primeros frutos aparezcan puede pasar entre 2 y 4 meses. Las temperaturas cálidas y soleadas aceleran el crecimiento.

Los increíbles beneficios de la frutilla

La frutilla es un aliado ideal para las dietas bajas en carbohidratos y es muy popular por su versatilidad, ya que puede consumirse sola, en batidos y puede ser un desayuno, incluso un postre. También contribuye en muchos aspectos a la salud de las personas:

Ayuda a la digestión: puede disolver cálculos renales, aliviar problemas biliares, y combatir la hipertensión y la retención de líquidos.

Previene el envejecimiento prematuro: sus antioxidantes protegen las células del daño paso del tiempo, además reducen la inflamación del sistema y mejora la capacidad de procesamiento del cerebro.

Contribuye a una piel radiante: la vitamina C y los antioxidantes de las frutillas contribuyen a una piel más saludable, favoreciendo la producción de colágeno y protegiéndola del daño solar.

Mejora la vista: los carotenoides presentes en las frutillas, como la luteína y la zeaxantina, ayudan a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular.

Frutillas. Foto: Unsplash.

Además de ser deliciosa, un beneficio poco conocido de la frutilla es que, al ser una gran fuente de vitamina C, previene infecciones y juega un rol clave en la cicatrización de heridas. También, aumenta la producción de células B, que crean anticuerpos para que el organismo pueda defenderse contra los gérmenes en el futuro.