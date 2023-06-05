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Cada 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente: historia de la conmemoración, desafíos y lemas de cada año

La jornada impulsada por la ONU cumple más de cinco décadas promoviendo conciencia ambiental y este año pone el foco en la necesidad de acelerar las respuestas frente al cambio climático.

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Por 26 Planeta
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 13:53
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Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo
Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo
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Cada 5 de junio, gobiernos, organizaciones, escuelas y millones de personas alrededor del mundo participan de una misma convocatoria: reflexionar sobre el estado del planeta y promover acciones para protegerlo. La fecha, conocida como Día Mundial del Medio Ambiente, se transformó con el paso de los años en una de las principales iniciativas globales dedicadas a impulsar la conciencia ecológica y el compromiso ciudadano frente a los desafíos ambientales.

La conmemoración llega en un contexto marcado por fenómenos climáticos extremos, récords de temperatura y crecientes advertencias de la comunidad científica sobre la necesidad de acelerar las medidas de mitigación y adaptación.

Cómo surgió el Día del Medio Ambiente de la ONU

El origen del Día Mundial del Medio Ambiente se remonta a 1972, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer una jornada anual dedicada a la protección del entorno natural. La decisión estuvo vinculada a la apertura de la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, considerada el primer gran encuentro internacional dedicado a las problemáticas ambientales.

La primera celebración oficial tuvo lugar en 1973 y desde entonces la iniciativa no dejó de crecer. Actualmente participan más de 150 países mediante campañas educativas, actividades comunitarias, jornadas de limpieza, plantaciones de árboles y proyectos de conservación. Además, cada edición cuenta con un país anfitrión encargado de liderar las actividades centrales de la conmemoración.

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"El plástico es para siempre" ("Plastic is Forever"), exhibición fotográfica de la ONU. Foto: un.org
"El plástico es para siempre" ("Plastic is Forever"), exhibición fotográfica de la ONU. Foto: un.org

El mensaje de la ONU en el Día del Medio Ambiente

La Tierra ya nos está hablando. Y lo hace con temperaturas récord, incendios más feroces, tormentas extremas y glaciares que desaparecen frente a nuestros ojos”, publicó la ONU en la página oficial de esta conmemoración.

“Durante años dijimos que limitar el calentamiento global a 1,5 °C era clave para evitar los peores impactos del cambio climático. Hoy, ese umbral está peligrosamente cerca de ser superado. Y cada décima de grado cuenta".

El cambio climático no es una amenaza futura: está redefiniendo la vida en todo el planeta”.

“Pero también está creciendo otra fuerza: la acción colectiva. Comunidades que restauran ecosistemas. Jóvenes que impulsan cambios. Energías limpias transformando ciudades y hogares. Soluciones sostenibles que ya están construyendo un futuro diferente”.

Más que una efeméride

Con más de medio siglo de historia, el Día Mundial del Medio Ambiente dejó de ser una simple fecha en el calendario para convertirse en una plataforma global de sensibilización y acción. Cada año sirve como punto de encuentro para debatir problemas ambientales, difundir avances científicos y promover cambios de hábitos que contribuyan a reducir el impacto humano sobre los ecosistemas.

Aunque los desafíos son cada vez más complejos, la jornada mantiene el mismo espíritu con el que fue creada hace más de 50 años: recordar que la protección del ambiente no es una tarea exclusiva de los gobiernos o las organizaciones internacionales, sino una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad.

En un escenario donde el cambio climático ocupa un lugar central en la agenda global, el mensaje de este 5 de junio apunta a transformar la preocupación en acciones concretas.

Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo
Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo
Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo
Plasticósfera, un documental sobre la contaminación de plásticos y microplásticos. Foto: Sergio Izquierdo

Lemas oficiales del Día del Ambiente, año por año (2017-2026)

  • 2026: Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro.
  • 2025: Pongamos fin a la contaminación por plásticos.
  • 2024: Restauración de tierras, desertificación y resiliencia a la sequía.
  • 2023: Pongamos fin a la contaminación por plásticos.
  • 2022: Una sola Tierra.
  • 2021: Restauración de ecosistemas.
  • 2020: Es hora de la naturaleza.
  • 2019: Combatir la contaminación del aire.
  • 2018: Vencer la contaminación por plásticos.
  • 2017: Conectar a las personas con la naturaleza.
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