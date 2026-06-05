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El mayor rediseño en años: cómo es la nueva actualización de Android que transforma a tu coche en un centro digital

Google se prepara para lanzar un esperada actualización para los vehículos. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 10:08
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Mejoras de Google para autos inteligentes.
Mejoras de Google para autos inteligentes. Foto: Google
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Google trabaja en una de las más innovadoras actualizaciones de Android hasta el momento, que busca convertir la pantalla de un auto en un teléfono inteligente, pero sin quitar la atención al volante.

Más claridad, menos pasos y una interfaz capaz de adaptarse a pantallas muy distintas, desde paneles enormes hasta formatos menos habituales.

YouTube en la pantalla del coche: cómo funcionará la app de videos mientras estás al volante

Cuando la app esté actualizada, que se prevé que se lleve a cabo durante este 2026, Android Auto recibirá vídeos de YouTube cuando el auto esté estacionado.

YouTube. Foto: REUTERS

Se tratará de una reproducción en alta definición y a 60 imágenes por segundo en autos compatibles.

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La idea se estima que será aplicada en autos eléctricos, donde esperar durante una carga ya forma parte de la rutina. Si el vehículo vuelve a moverse, los videos compatibles pasarán a audio, como cuando escuchas un podcast y arrancas antes de que termine.

Mejoras con Gemini: de qué manera la inteligencia artificial optimizará la conducción diaria

La inteligencia artificial Gemini llegará a Android Auto como asistente de voz más natural, capaz de entender órdenes menos robóticas.

Mejoras de Google para autos inteligentes.
Mejoras de Google para autos inteligentes. Foto: Google

Con la nueva actualización, el conductor podrá pedirle una ruta, que resuma una información o que resuelva una duda sin sacar la vista de su conducción.

El ejemplo que pone el gigante tecnológico es “Magic Cue”, una función que puede detectar una pregunta en un mensaje, buscar la respuesta en SMS, correo o calendario y sugerir una contestación lista para enviar.

Sin embargo, Google advirtió que estas funciones dependerán del país, el idioma, el dispositivo y la cuenta, y que habrá que comprobar las respuestas.

Google Maps renovado: cuáles son los cambios en la navegación para evitar perderse en la ruta

Otro de los principales cambios tiene que ver con Google Maps, que implementará la nueva Navegación Inmersiva con mejoras en la muestra edificios, pasos elevados y terreno en una vista 3D más visual.

Actualización 3D en Google Maps.
Actualización 3D en Google Maps. Foto: Google

Además, mejorará la experiencia para el conductor con la identificación de carriles, semáforos y señales de alto, para evitar tener que ir cazando detalles en la pantalla.

Un salto que convierte el tablero en un hub digital: qué funciones multimedia estarán disponibles

Android Developers busca una integración completa de apps multimedia, widgets y servicios del móvil a las pantallas del aut con menos trabajo.

Las apps deben ajustarse a reglas de seguridad y a estados distintos del vehículo, como que se encuentre estacionado ya que una pantalla también puede distraer más si no se diseña con cuidado.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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