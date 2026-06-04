Adiós al aire acondicionado: crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

La innovadora "piel inteligente" fue desarrollada por investigadores de Hong Kong para reducir el consumo energético de los edificios. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La búsqueda de soluciones para reducir el consumo energético de las ciudades y disminuir las emisiones contaminantes impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías inspiradas en la naturaleza. En este escenario, un grupo de investigadores de Hong Kong presentó una innovación que podría transformar la forma en que los edificios gestionan la energía y el calor.

Se trata de un revestimiento inteligente capaz de enfriar superficies sin consumir electricidad y, al mismo tiempo, producir energía durante los días de lluvia. El desarrollo fue realizado por científicos de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y apunta a convertir fachadas y techos en elementos activos dentro de la transición hacia ciudades más sostenibles.

El revestimiento refleja más del 95% de la radiación solar y permite disminuir la temperatura de las superficies hasta 9,5 °C por debajo del ambiente. Foto: cityu.edu.hk.

La tecnología combina refrigeración pasiva, generación eléctrica y protección de las superficies en una única capa que puede aplicarse de manera similar a una pintura, lo que facilita su incorporación tanto en edificios nuevos como en construcciones ya existentes.

Un material inspirado en la naturaleza para combatir el calor urbano

Los investigadores se inspiraron en la planta aérea Tillandsia, una especie conocida por su capacidad para absorber humedad y adaptarse a condiciones ambientales extremas.

Tomando como referencia las características de esta planta, desarrollaron una especie de “piel artificial” para edificios que aprovecha fenómenos naturales para mejorar la eficiencia energética de las construcciones.

A diferencia de otros sistemas que cumplen una única función, este revestimiento integra múltiples capacidades en un mismo material, permitiendo reducir la temperatura de las superficies y aprovechar recursos naturales que normalmente pasan desapercibidos.

Inspirada en la planta Tillandsia, la tecnología combina refrigeración pasiva, generación de energía y protección de fachadas y techos. Foto: cityu.edu.hk.

¿Cómo logra enfriar edificios sin utilizar energía eléctrica?

Uno de los aspectos más destacados del desarrollo es su capacidad para reflejar más del 95% de la radiación solar que recibe.

Además, el material libera calor hacia la atmósfera mediante un proceso conocido como enfriamiento radiativo pasivo, una tecnología que despertó interés en diversos centros de investigación alrededor del mundo por su potencial para reducir el uso de aire acondicionado.

Gracias a este mecanismo, las superficies tratadas pueden registrar temperaturas de hasta 9,5 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente.

La aplicación de este tipo de materiales podría resultar especialmente útil en grandes centros urbanos, donde el denominado efecto de isla de calor provoca que las temperaturas sean considerablemente más elevadas que en las zonas rurales cercanas.

Durante las lluvias, las gotas que impactan sobre el material generan pequeñas cargas eléctricas capaces de alimentar sensores de bajo consumo. Foto: Hariri Pontarini Architects

En un contexto marcado por olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, reducir la necesidad de sistemas de refrigeración mecánica representa una oportunidad para disminuir tanto el consumo energético como las emisiones asociadas.

La lluvia también puede convertirse en una fuente de energía

Otra característica innovadora del revestimiento es su capacidad para generar electricidad cuando llueve. Las gotas de agua que impactan sobre la superficie producen pequeñas cargas eléctricas que pueden ser aprovechadas para alimentar dispositivos de bajo consumo, como sensores ambientales o sistemas de monitoreo inteligentes.

Aunque la cantidad de energía generada es limitada, los científicos consideran que podría tener aplicaciones relevantes en edificios inteligentes y en la infraestructura de las futuras ciudades conectadas.

Estos sensores podrían utilizarse para controlar variables como la calidad del aire, la humedad, la temperatura o el consumo energético, reduciendo la necesidad de fuentes de alimentación convencionales.

Los científicos buscan que el sistema ayude a combatir el efecto de isla de calor, uno de los principales desafíos de las grandes ciudades. Foto: cityu.edu.hk.

Una solución sencilla para mejorar la eficiencia de los edificios

Uno de los principales desafíos de las tecnologías sostenibles es su implementación a gran escala. Muchos sistemas requieren reformas costosas o intervenciones complejas que dificultan su adopción.

En este caso, los investigadores destacan que el revestimiento puede aplicarse de forma similar a una pintura convencional sobre techos y fachadas, simplificando considerablemente su instalación.

Esta característica resulta especialmente relevante para los programas de rehabilitación energética que impulsan numerosos países con el objetivo de reducir el impacto ambiental del sector de la construcción.

Dado que gran parte de los edificios que existirán en las próximas décadas ya están construidos, las soluciones que permiten mejorar su eficiencia sin grandes obras son consideradas fundamentales para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

La aplicación del revestimiento es similar a una pintura convencional, lo que facilita su incorporación en edificios nuevos y existentes. Foto: Ancore Development Group, Render by Pozas Arquitectos.

El futuro de las ciudades inteligentes y resilientes

Los especialistas consideran que las ciudades del futuro deberán integrar múltiples tecnologías capaces de producir energía, reducir el consumo y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes.

En ese escenario, fachadas y cubiertas podrían dejar de ser simples elementos arquitectónicos para transformarse en infraestructuras multifuncionales que colaboren con la generación de energía y el control térmico de los edificios.

Aunque ninguna innovación por sí sola resolverá los desafíos del cambio climático, desarrollos como este muestran cómo la combinación de ciencia, biomimética y eficiencia energética puede abrir nuevas oportunidades para construir ciudades más resilientes, sostenibles y preparadas para afrontar los retos ambientales del siglo XXI.