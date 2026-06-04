Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Adiós al aire acondicionado: crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

Un equipo de investigadores de Hong Kong desarrolló un innovador revestimiento inspirado en la naturaleza que refleja más del 95% de la radiación solar, reduce la temperatura de los edificios hasta 9,5 °C por debajo del ambiente y aprovecha la lluvia para generar electricidad de bajo consumo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 10:22
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La innovadora "piel inteligente" fue desarrollada por investigadores de Hong Kong para reducir el consumo energético de los edificios.
La innovadora "piel inteligente" fue desarrollada por investigadores de Hong Kong para reducir el consumo energético de los edificios. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La búsqueda de soluciones para reducir el consumo energético de las ciudades y disminuir las emisiones contaminantes impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías inspiradas en la naturaleza. En este escenario, un grupo de investigadores de Hong Kong presentó una innovación que podría transformar la forma en que los edificios gestionan la energía y el calor.

Se trata de un revestimiento inteligente capaz de enfriar superficies sin consumir electricidad y, al mismo tiempo, producir energía durante los días de lluvia. El desarrollo fue realizado por científicos de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y apunta a convertir fachadas y techos en elementos activos dentro de la transición hacia ciudades más sostenibles.

El revestimiento refleja más del 95% de la radiación solar y permite disminuir la temperatura de las superficies hasta 9,5 °C por debajo del ambiente. Foto: cityu.edu.hk.

La tecnología combina refrigeración pasiva, generación eléctrica y protección de las superficies en una única capa que puede aplicarse de manera similar a una pintura, lo que facilita su incorporación tanto en edificios nuevos como en construcciones ya existentes.

Un material inspirado en la naturaleza para combatir el calor urbano

Los investigadores se inspiraron en la planta aérea Tillandsia, una especie conocida por su capacidad para absorber humedad y adaptarse a condiciones ambientales extremas.

Contenido Recomendado

Proyecto pionero en Sudamérica:de qué trata la estrategia de “carbono azul” para restaurar bosques de manglares en Perú

Proyecto pionero en Sudamérica: de qué trata la estrategia de “carbono azul” para restaurar bosques de manglares en Perú

Daisugi:la técnica japonesa de hace 600 años que produce madera sin talar árboles y sorprende al mundo

Daisugi: la técnica japonesa de hace 600 años que produce madera sin talar árboles y sorprende al mundo

Tomando como referencia las características de esta planta, desarrollaron una especie de “piel artificial” para edificios que aprovecha fenómenos naturales para mejorar la eficiencia energética de las construcciones.

A diferencia de otros sistemas que cumplen una única función, este revestimiento integra múltiples capacidades en un mismo material, permitiendo reducir la temperatura de las superficies y aprovechar recursos naturales que normalmente pasan desapercibidos.

Inspirada en la planta Tillandsia, la tecnología combina refrigeración pasiva, generación de energía y protección de fachadas y techos. Foto: cityu.edu.hk.

¿Cómo logra enfriar edificios sin utilizar energía eléctrica?

Uno de los aspectos más destacados del desarrollo es su capacidad para reflejar más del 95% de la radiación solar que recibe.

Además, el material libera calor hacia la atmósfera mediante un proceso conocido como enfriamiento radiativo pasivo, una tecnología que despertó interés en diversos centros de investigación alrededor del mundo por su potencial para reducir el uso de aire acondicionado.

Gracias a este mecanismo, las superficies tratadas pueden registrar temperaturas de hasta 9,5 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente.

La aplicación de este tipo de materiales podría resultar especialmente útil en grandes centros urbanos, donde el denominado efecto de isla de calor provoca que las temperaturas sean considerablemente más elevadas que en las zonas rurales cercanas.

Durante las lluvias, las gotas que impactan sobre el material generan pequeñas cargas eléctricas capaces de alimentar sensores de bajo consumo. Foto: Hariri Pontarini Architects

En un contexto marcado por olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, reducir la necesidad de sistemas de refrigeración mecánica representa una oportunidad para disminuir tanto el consumo energético como las emisiones asociadas.

La lluvia también puede convertirse en una fuente de energía

Otra característica innovadora del revestimiento es su capacidad para generar electricidad cuando llueve. Las gotas de agua que impactan sobre la superficie producen pequeñas cargas eléctricas que pueden ser aprovechadas para alimentar dispositivos de bajo consumo, como sensores ambientales o sistemas de monitoreo inteligentes.

Aunque la cantidad de energía generada es limitada, los científicos consideran que podría tener aplicaciones relevantes en edificios inteligentes y en la infraestructura de las futuras ciudades conectadas.

Estos sensores podrían utilizarse para controlar variables como la calidad del aire, la humedad, la temperatura o el consumo energético, reduciendo la necesidad de fuentes de alimentación convencionales.

Los científicos buscan que el sistema ayude a combatir el efecto de isla de calor, uno de los principales desafíos de las grandes ciudades. Foto: cityu.edu.hk.

Una solución sencilla para mejorar la eficiencia de los edificios

Uno de los principales desafíos de las tecnologías sostenibles es su implementación a gran escala. Muchos sistemas requieren reformas costosas o intervenciones complejas que dificultan su adopción.

En este caso, los investigadores destacan que el revestimiento puede aplicarse de forma similar a una pintura convencional sobre techos y fachadas, simplificando considerablemente su instalación.

Esta característica resulta especialmente relevante para los programas de rehabilitación energética que impulsan numerosos países con el objetivo de reducir el impacto ambiental del sector de la construcción.

Dado que gran parte de los edificios que existirán en las próximas décadas ya están construidos, las soluciones que permiten mejorar su eficiencia sin grandes obras son consideradas fundamentales para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

La aplicación del revestimiento es similar a una pintura convencional, lo que facilita su incorporación en edificios nuevos y existentes. Foto: Ancore Development Group, Render by Pozas Arquitectos.

El futuro de las ciudades inteligentes y resilientes

Los especialistas consideran que las ciudades del futuro deberán integrar múltiples tecnologías capaces de producir energía, reducir el consumo y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes.

En ese escenario, fachadas y cubiertas podrían dejar de ser simples elementos arquitectónicos para transformarse en infraestructuras multifuncionales que colaboren con la generación de energía y el control térmico de los edificios.

Aunque ninguna innovación por sí sola resolverá los desafíos del cambio climático, desarrollos como este muestran cómo la combinación de ciencia, biomimética y eficiencia energética puede abrir nuevas oportunidades para construir ciudades más resilientes, sostenibles y preparadas para afrontar los retos ambientales del siglo XXI.

Medio ambienteOla de calorEnergía
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Hallazgo inédito:científicos dieron con una enorme reserva de agua escondida bajo el Atlántico después de casi 50 años

    Hallazgo inédito: científicos dieron con una enorme reserva de agua escondida bajo el Atlántico después de casi 50 años

  2. Se viene el 1° Festival de la Loica Pampeana:la jornada que busca proteger a un ave de pecho colorado en peligro de extinción

    Se viene el 1° Festival de la Loica Pampeana: la jornada que busca proteger a un ave de pecho colorado en peligro de extinción

  3. Chile y un logro poco feliz en Latinoamérica:qué significa ser elegido el país con más “sobregiro ecológico”

    Chile y un logro poco feliz en Latinoamérica: qué significa ser elegido el país con más “sobregiro ecológico”

  4. Chorlito:el ave "despistada" que dio origen a la histórica frase y qué significa ver un ejemplar de esta especie

    Chorlito: el ave "despistada" que dio origen a la histórica frase y qué significa ver un ejemplar de esta especie

  5. Ni diésel ni nafta:así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar

    Ni diésel ni nafta: así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar
Lo Ultimo
También podría interesarte
Espectáculos

Sacudón en la música popular argentina:a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

Sacudón en la música popular argentina: a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

Justin Quiles y Lenny Tavárez hicieron vibrar Tecnópolis con un show sold out en Buenos Aires

Así fue el primer concierto de las canciones de Outlander iluminado por velas en Buenos Aires:próximas fechas y precio de las entradas

Lágrimas en el folklore:murió una destacada artista y docente de Chaco que aportó a la cultura popular por más de 50 años

Tecnología

China aplica un “DNI” obligatorio a robots humanoides:es más largo que el de los humanos y ya registraron más de 28.000 unidades

China aplica un “DNI” obligatorio a robots humanoides: es más largo que el de los humanos y ya registraron más de 28.000 unidades

Perros robot en los estadios:cómo es la nueva tecnología que implementará México en el Mundial 2026

Cómo comprar el iPhone 18 Pro antes del lanzamiento oficial de Apple y por qué cuesta más de 10.000 euros

Ni diésel ni nafta:así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar

Turismo

Celebrarán la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco en un pueblo a 2 horas de CABA:cuándo y dónde se hace

Celebrarán la Fiesta de la Papa Frita Artesanal al Disco en un pueblo a 2 horas de CABA: cuándo y dónde se hace

La Reserva Ecológica Costanera Sur celebra sus 40 años con actividades gratuitas:cuándo es y cómo llegar en auto o transporte público

El destino bonaerense que realizará el Paseo de la Miel:de qué trata, cuándo se hace y cómo llegar

Torta negra, pastelitos y vino:cuándo y dónde serán las fiestas regionales imperdibles de la semana en Buenos Aires