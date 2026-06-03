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China aplica un “DNI” obligatorio a robots humanoides: es más largo que el de los humanos y ya registraron más de 28.000 unidades

El gigante asiático busca registrar las unidades tecnológicas para evitar problemas a corto plazo. Una estrategia para afianzar su liderazgo en robótica e inteligencia artificial.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 14:56
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Robot humanoide Figura 01. Foto: X @Figure_robot
Robot humanoide Figura 01. Foto: X @Figure_robot
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China anunció la creación de un sistema nacional de identificación digital para cada robot humanoide fabricado en el país, permitiendo rastrear su origen, características y recorrido durante toda su vida útil.

“DNI” para robots humanoides: cómo funciona la nueva medida de China y cuántos fabricantes ya la implementaron

La medida fue presentada por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Incorporada, dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del gigante asiático, con el objetivo de reforzar la seguridad y la supervisión de una industria que crece a gran velocidad.

Con el nuevo sistema, China establece un código digital único de 29 dígitos para robot humanoide, algo que será obligatoria y permitirá conocer la información detallada sobre cada unidad.

DNI de robot humanoide en China.
DNI de robot humanoide en China. Foto: Imagen creada con IA de Canal 26

De los 29 números que conforman el DNI chino para estas unidades, los dos primeros dígitos identifican su país de origen.

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Luego aparece un bloque de cuatro números destinado a identificar a la empresa fabricante. Los siguientes seis número corresponden al modelo específico del robot.

Los últimos 17 dígitos conforman un número de serie exclusivo para cada unidad, permitiendo una identificación individual precisa durante todo el ciclo de vida del equipo.

Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.
Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.

Según informó la agencia estatal Xinhua, el sistema ya fue implementado por más de 100 fabricantes chinos.

Hasta el momento, más de 28.000 robots humanoides correspondientes a unos 200 modelos diferentes recibieron su identificación digital.

Yu Xiuming, vicepresidente del Instituto de Normalización de Tecnología Electrónica de China, explicó que la medida apunta a resolver desafíos vinculados con la seguridad, el control regulatorio y la futura integración masiva de robots.

El funcionario señaló además que la trazabilidad completa permitirá generar mayor confianza entre empresas, usuarios y organismos reguladores.

Por qué la robótica humanoide es una industria estratégica para China

China considera a la robótica humanoide como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico nacional, junto con la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación avanzada.

Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.
Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.

En ese contexto, la creación de un sistema de identificación unificado busca establecer estándares comunes para una industria que comienza a escalar rápidamente tanto en producción como en aplicaciones comerciales.

Desembarco en la Bolsa y nueva apuesta en Pekín: cuáles son los siguientes pasos del gigante asiático

Unitree Robotics, una de las firmas más conocidas del rubro en China, recibió autorización de la Bolsa de Shanghái para avanzar con su salida al mercado.

Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.
Robot humanoide Unitree H1. Foto: Na.

La compañía planea captar alrededor de u$s610 millones mediante una oferta pública inicial.

Con estándares propios, el país asiático busca consolidar una posición dominante en un mercado que promete convertirse en uno de los pilares de la próxima revolución tecnológica.

RobotHumanoideChina
Matias Greisert
Matias Greisert

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