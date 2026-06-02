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Perros robot en los estadios: cómo es la nueva tecnología que implementará México en el Mundial 2026

La tecnología llegó también a la seguridad y a uno de los eventos más convocantes del mundo. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 14:46
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Perro robot en el Mundial 2026.
Perro robot en el Mundial 2026. Foto: X
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A días del inicio de la Copa del Mundo, México, uno de los tres organizadores, anunció la incorporación de cuatro perros robots tácticos para la seguridad en uno de los eventos más multitudinarios del mundo.

¿Qué es la División K9-X y cómo funcionará durante el Mundial 2026?

Las máquinas formarán parte de la nueva división K9-X, creada para tareas de prevención, vigilancia y disuasión.

El objetivo será reforzar el trabajo de la Policía del municipio de Guadalupe, ubicado en el área metropolitana de Monterrey, durante los partidos y eventos vinculados a la Copa del Mundo que se desarrollen en la zona.

¿Están armados? El verdadero rol de los robots en los alrededores de las canchas

Las unidades formarán parte del equipo táctico de prevención y serán controladas por efectivos policiales mediante una aplicación instalada en un celular, que permite visualizar en tiempo real la cámara de cada perro. Las mismas son manejadas con una especie de joystick, similares a los que utilizan los niños en las consolas de videojuegos.

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Dicha tecnología permitirá intervenir con mayor rapidez ante situaciones de violencia inesperadas y reducir la exposición de los policías en escenarios de riesgo.

El alcalde Héctor García aseguró que las unidades podrán actuar ante incidentes como tumultos e incidentes con personas alcoholizadas, especialmente en zonas de alta circulación o concentración de público.

Perro robot en el Mundial 2026.
Perro robot en el Mundial 2026. Foto: X

Sin armas, los perros robot están equipados con cámaras de video de alta definición, sensores de visión nocturna y un sistema integrado de comando de voz. Con esas herramientas, podrán realizar recorridos en áreas amplias, detectar objetos o comportamientos sospechosos e identificar aglomeraciones fuera de lo habitual.

Además, estarán conectados con los cuerpos de seguridad y protección civil, a los que podrán alertar de manera inmediata ante posibles riesgos.

¿En qué zonas de México se desplegaron estos canes robóticos?

Aunque el operativo está pensado para ser implementado durante el Mundial 2026, las unidades ya comenzaron a utilizarse en controles durante partidos de la Liga Mx de los Rayados de Monterrey, como parte de las pruebas previas a la competencia internacional.

RobotMéxicoMundial 2026
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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