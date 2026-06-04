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Día Mundial del Medio Ambiente 2026: el llamado urgente de la ONU, #PorElClimaYa

La emergencia medioambiental y el aumento sostenido de las temperaturas globales por encima de los 1,5 °C, la ONU advierte que la humanidad se encuentra en un momento decisivo para proteger el ecosistema.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 16:35
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Los arrecifes de coral son estructuras submarinas formadas por miles de pólipos de coral que forman un ecosistema. Foto: Unsplash.
Los arrecifes de coral son estructuras submarinas formadas por miles de pólipos de coral que forman un ecosistema. Foto: Unsplash.
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Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha importante impulsada por las Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de proteger los recursos naturales y promover los hábitos responsables para contribuir a la preservación del planeta Tierra.

Este día es para ONU una llamada de emergencia global para concienciar sobre la necesidad de acción ambiental, debido a que estamos viviendo un momento decisivo como humanidad, por los violentos aumentos de temperatura anual, que ya supera los 1,5 ºC, bajo el lema #PorElClimaYa.

En 1972, secreó esta efeméride para informar a la población de la necesidad de cuidar el planeta; 54 años después, en pleno 2026, la emergencia es tal que el lema de este aniversario es “Acción climática”.

El #DíaMundialDelMedioAmbiente 2026 se centra en el cambio climático: en las señales que nos envía la Tierra y en las que elegimos responder. La campaña global del PNUMA nos invita a todos a actuar #PorElClimaYa y a contribuir a un mundo que ya está en marcha”, expone la ONU en la web oficial.

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“El Día Mundial del Medio Ambiente 2026 hace un llamado a gobiernos, ciudades, empresas y personas de todo el mundo a actuar en una misma dirección: interpretar las señales que nos rodean y responder con una”.

Reciclaje. Foto: Freepik
Reciclar contribuye a cuidar el medio ambiente

Además, cuidar el planeta es muy importante porque más de la mitad del PBI mundial depende de los ecosistemas, según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management (BSM-UPF) en colaboración con Fundación Naturgy y Nactiva.

En este sentido, este año el Día del Medio Ambiente se presenta como una oportunidad para reflexionar y asumir compromisos concretos que contribuyan a construir un futuro más saludable y resiliente para las próximas generaciones.

Qué acciones podemos incorporar para cuidar el medio ambiente

Aunque los desafíos ambientales son cada vez más grandes, los especialistas coinciden en que pequeñas acciones individuales tienen un papel fundamental. Adoptar distintas prácticas más sostenibles en el hogar puede ayudar a reducir el impacto ambiental y, a su vez, generar ahorros económicos y hasta mejorar la calidad de vida.

La buena noticia es que no hace falta hacer cambios radicales para colaborar con el cuidado del medio ambiente, sino que basta con incorporar pequeñas acciones cotidianas que marcan una diferencia significativa si millones de personas hacen lo mismo. ¿Cuales son?

1. Reducir el uso de plásticos descartables

Las bolsas, botellas y envases de un solo uso representan una de las principales fuentes de contaminación. Utilizar bolsas reutilizables, botellas recargables y recipientes duraderos ayuda a disminuir la generación de residuos.

2. Separar los residuos correctamente

Clasificar los desechos reciclables y orgánicos facilita su tratamiento posterior y reduce la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios.

Reciclaje. Foto: Unsplash.
Separar residuos es importante para cuidar el planeta

3. Ahorrar agua en las tareas diarias

Cerrar la canilla mientras se cepillan los dientes, reparar pérdidas y utilizar el agua de manera responsable son medidas simples que permiten cuidar uno de los recursos más valiosos del planeta.

4. Disminuir el consumo de energía

Apagar luces innecesarias, desconectar dispositivos que no se utilizan y optar por lámparas LED contribuye a reducir el consumo eléctrico y las emisiones asociadas a su generación.

Aire acondicionado
Ahorrar luz ayuda al medio ambiente. Foto: La Casa del Electrodoméstico

5. Utilizar medios de transporte más sostenibles

Caminar, usar la bicicleta o elegir el transporte público siempre que sea posible ayuda a disminuir la contaminación atmosférica y la huella de carbono. Además, tiene un beneficio extra: ayuda a bajar el colesterol y a mantener un peso ideal, ya que es una forma de hacer cardio tranquila y constante.

6. Evitar el desperdicio de alimentos

Planificar las compras, conservar correctamente los productos y aprovechar las sobras permite reducir la cantidad de comida que termina en la basura. Además, intentá evitar las frutas empaquetadas, ya que generan residuos que podrían terminar en el mar.

7. Elegir productos reutilizables

Utilizar servilletas de tela, termos, recipientes reutilizables y otros artículos que puedan tener un segundo uso ayudan notoriamente a disminuir el consumo de productos descartables que podrían generar basura de forma innecesaria.

Reciclaje textil. Foto: X.
Productos reutilizables

8. Incorporar plantas en el hogar

Las plantas no solo embellecen los espacios, sino que también contribuyen a mejorar la calidad del aire y fomentan una mayor conexión con la naturaleza. Gracias a la purificación del aire natural, podemos evitar utilizar productos eléctricos como ventiladores o aires acondicionados.

9. Consumir de manera responsable

Antes de comprar un producto, conviene preguntarse si realmente es necesario. Priorizar artículos duraderos y de calidad ayuda a reducir el consumo excesivo.

10. Promover la educación ambiental

Compartir información, enseñar hábitos sustentables a los más chicos y participar en iniciativas comunitarias son formas efectivas de multiplicar el impacto positivo.

Medio Ambiente, Naturaleza, Ecología
Medio Ambiente, Naturaleza, Ecología

La protección del medio ambiente no depende únicamente de grandes decisiones gubernamentales o empresariales. Los hábitos cotidianos también desempeñan un papel fundamental en la construcción de comunidades más sostenibles.

Desde reducir residuos hasta optimizar el uso de recursos naturales, cada acción cuenta. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la invitación de la ONU es a reflexionar sobre el impacto que tiene nuestra vida diaria y nuestras decisiones de consumo en el planeta Tierra, asumiendo así el compromiso con prácticas que puedan ser recreables incluso para las generaciones futuras.

Planeta TierraMedio ambienteTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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