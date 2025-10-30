Se lanzó el Centro de Excelencia en Cambio Climático y Economía Circular para América Latina durante el Congreso ISWA 2025

Su objetivo es la investigación, capacitación e implementación de acciones para transicionar hacia un futuro limpio y bajo en carbono.

Congreso Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025. Buenos Aires, octubre 2025. Foto: Prensa ISWA 2025

En la jornada final del Congreso Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025, se presentó el Centro de Excelencia para el Cambio Climático y la Economía Circular (CECC). Su objetivo es la investigación, capacitación e implementación de acciones para transicionar hacia un futuro limpio y bajo en carbono

La iniciativa fue presentada por Carlos Silva, presidente del CECC LAC (Centro de Excelencia para el Cambio Climático y la Economía Circular de Latinoamérica y el Caribe); Atilio Savino, presidente de la Asociación de Residuos Sólidos (ARS) y Lucía Barcia, vicepresidenta de ARS.

“Será un hub técnico no solo para el conocimiento sino también la implementación de acciones para la transición a un futuro más limpio y bajo en carbono”, comentó Silva.

“Esta iniciativa obedece a una demanda de mejor tratamiento de los residuos y de mitigación del Cambio Climático”, señaló Savino y destacó que los integrantes de ISWA formarán parte de este centro que buscará la innovación, investigación y capacitación de nuevos profesionales. “Ya contamos con tres cursos de formación a distancia y en marzo del 2027 lanzaremos otro”, señaló.

Congreso Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025. Buenos Aires, octubre 2025. Foto: Prensa ISWA 2025

Cómo fue el Congreso de la Asociación Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025

El lanzamiento se realizó durante la tercera jornada del Congreso de la Asociación Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025, que se desarrolló del 27 al 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí más de 1000 especialistas de 52 países debatieron durante tres días sobre la gestión de residuos y la transición hacia una economía circular.

La jornada del día 27 estuvo enfocada en la gestión de residuos y la innovación. Durante la mañana se realizó una sesión especial con ex presidentes de ISWA y a continuación paneles sobre la Coalición Voluntaria para el Cierre de Vertederos, del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA); un panel sobre principios y directrices de ISWA para una Gestión Sostenible de Residuos, y una sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre Contaminación Plástica.

La segunda jornada del Congreso (28 de octubre) se enfocó en Economía Circular; reducción de metano y financiamiento para gestión de residuos. Y finalmente, en la tercera jornada del Congreso (29 de octubre) se realizó una mesa redonda sobre “El futuro de los Plásticos”, moderada por Carlos Silva, ex presidente de ISWA. Participaron Gunilla Carlsson, ISWA Plastic Treaty Task Force Leader

Jane Gilbert, vice presidenta del Comité Científico y Técnico de ISWA, James Law, actual presidente de ISWA, Costas Velis, editor en jefe del Waste Management & Research Journal y Matías Campodónico, presidente de Dow Latinoamérica.

A continuación se realizó un panel de sponsors a cargo de representantes de Urbetrack, CEAMSE, y SUS Internacional y la presentación del caso de Gestión de Residuos en la ciudad italiana de Florencia. También se realizaron presentaciones sobre el manejo de residuos textiles y conversión de residuos en energía.

Congreso Mundial de Residuos Sólidos ISWA 2025. Buenos Aires, octubre 2025. Foto: Prensa ISWA 2025

El Congreso finalizó con el pre lanzamiento del informe del Banco Mundial “What a Waste 3.0” (Qué Desperdicio 3.0); el evento Circularity Plus de la IFC International Finance Corporation); talleres para jóvenes profesionales; WoW (Mujeres en Residuos); Tecnologías de Recolección y Transporte; Tratamiento Biológico; Recuperación Energética y residuos de establecimientos de salud y peligrosos.

Durante las tres jornadas del Congreso se realizó en paralelo un taller sobre “Too Good to waste” (Demasiado bueno para Desperdiciar), el programa del BID que ofrece financiación y capacitación para reconvertir basurales y reducir emisiones de gas metano.

Desde 1972, los Congresos Mundiales de ISWA reúnen anualmente a profesionales, funcionarios, líderes de la industria, investigadores, formuladores de políticas, académicos y líderes de organizaciones, para crear conocimiento y encontrar nuevas tecnologías y soluciones para el manejo de residuos en tiempos de triple crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).

Argentina fue anfitriona de este evento por primera vez en 2005, y volvió a serlo 20 años más tarde, con la organización de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), Miembro Nacional de ISWA, junto a Messe Frankfurt Argentina y al Capítulo Regional ISWA LAC (International Solid Waste Association Capítulo Regional Latinoamérica y el Caribe).