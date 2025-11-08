Crece rápido y es fácil de cuidar: el árbol que tenés que sumar a tu jardín antes del verano

Con pocas exigencias de riego y tolerante a distintos niveles de luz, el ficus benjamina es ideal para quienes buscan un espacio verde sin complicaciones, dentro o fuera de casa.

Focus Foto: unsplash

A la hora de elegir plantas para el hogar, lo importante es que sean fáciles de cuidar, resistentes y estéticamente agradables. Y aunque muchos prefieren tener helechos y limoneros, el ficus benjamina se posiciona como la opción ideal, ya que cumple con todos estos requerimientos y su belleza es el plus extra que lo impulsa a ser uno de los más elegidos por los paisajistas.

Muy popular en casas, patios y espacios urbanos, este árbol no solo aporta belleza, sino que también mejora la calidad del aire y se adapta a distintas condiciones de luz y espacio. Además, este árbol es conocido por su rapidez de crecimiento y su capacidad de adaptarse tanto a interiores como a exteriores.

Focus Foto: unsplash

Entre sus principales características:

Purifica el aire: ayuda a eliminar toxinas y partículas contaminantes del ambiente, según estudios de botánica y diseño de interiores.

No daña el piso: sus raíces no levantan baldosas ni generan problemas en macetas grandes.

Versátil: se desarrolla tanto en sol parcial como en sombra, por lo que puede ubicarse en patios, veredas pequeñas o dentro de la casa.

Requiere poco riego: ideal para quienes no tienen tiempo para cuidados constantes o viajes frecuentes.

Cómo cuidar tu ficus benjamina

Aunque es de bajo mantenimiento, algunos cuidados básicos ayudan a que este árbol se mantenga saludable y fuerte:

Luz: prefiere espacios luminosos, pero tolera sombra parcial. Evitar sol directo muy intenso que queme sus hojas.

Riego: moderado; dejar que la tierra se seque ligeramente entre riegos.

Macetas grandes : permite que las raíces se desarrollen sin problema y evita que la planta se estrese.

Limpieza de hojas: pasar un paño húmedo periódicamente ayuda a mantenerlas brillantes y libres de polvo.

Focus Foto: unsplash

Además de su belleza natural, el ficus benjamina ofrece múltiples beneficios prácticos para la vida cotidiana. Esta planta ayuda a purificar el aire, eliminando polvo y químicos presentes en los ambientes domésticos, y genera un entorno relajante gracias a su follaje denso y verde. Su gran adaptabilidad le permite desarrollarse tanto en interiores con calefacción como en exteriores durante los veranos calurosos.

Por eso, el ficus benjamina no se limita a cumplir una función ornamental: su presencia en hogares y espacios de trabajo contribuye a reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar, convirtiéndolo en una opción cada vez más elegida por quienes buscan una decoración práctica, saludable y armoniosa.