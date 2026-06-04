Cómo proteger las plantas de exterior en invierno: los cuidados clave para que sobrevivan al frío

Cómo cuidar ls plantas de exterior durante el invierno Foto: Gemini

Con la llegada del invierno, los amantes de las plantas comienzan a preocuparse por uno de los desafíos más grandes para las plantas: el descenso de temperaturas y la supervivencia del jardín. Aunque muchas especies están adaptadas a vivir al aire libre, lo cierto es que no todas toleran de la misma manera el frío intenso, las heladas o los cambios bruscos del clima.

Por eso, es necesario prestarles atención a las plantas de exteriores durante esta época del año. En algunos casos será suficiente con brindarles protección adicional, mientras que en otros será necesario trasladarlas temporalmente al interior del hogar para evitar que sufran daños irreversibles.

Cómo cuidar las plantas de exterior durante el invierno Foto: Freepik

La clave está en reconocer las necesidades de cada especie y actuar justo antes de que lleguen las primeras heladas, sobre todo en plantas que son demasiado sensibles a la brusquedad del clima. Pero, ¿cuáles son las señales que tenemos que reconocer?

Paso a paso: qué debemos hacer para cuidar las plantas de exterior durante el invierno

La clave se encuentra en considerar la elección de las especies adecuadas dependiendo del clima de cada región. Los expertos en jardinería suelen recomendar plantas autóctonas, ya que están naturalmente adaptadas a las condiciones ambientales del lugar donde crecen.

Sin embargo, incluso en jardines bien planificados existen especies más delicadas que pueden necesitar protección adicional durante los meses más fríos. En esos casos, trasladarlas al interior de la vivienda puede ser una solución efectiva.

Plantas en el balcón Foto: Freepik

Otra medida necesaria es no esperar a las primeras heladas para proteger las plantas, ya que por la noche la temperatura desciende por debajo de los 10 °C. Además, el cambio del ambiente debe realizarse de forma gradual para evitar el estrés excesivo y que puedan acostumbrarse a las nuevas condiciones de luz, humedad y temperatura. Si se demora demasiado el traslado, algunas especies pueden presentar síntomas como:

Marchitamiento de las hojas.

Retraso en el crecimiento.

Debilitamiento de los tallos.

Caída prematura del follaje.

Menor capacidad de floración en la primavera.

Cómo elegir el mejor lugar dentro de casa

Una vez en el interior, las plantas necesitan un espacio adecuado para continuar desarrollándose correctamente. Lo ideal es ubicarlas en ambientes luminosos, cerca de ventanas donde reciban luz natural, pero lejos de corrientes de aire frío. También es importante evitar la proximidad con radiadores, estufas o sistemas de calefacción, ya que el exceso de calor puede afectar su hidratación.

Las temperaturas interiores suelen oscilar entre los 18 °C y los 30 °C, un rango que resulta favorable para muchas especies ornamentales y tropicales. Esto ayudará a que “pasen mejor el invierno” y estén listas para florecer durante la primavera.

Ingresar las plantas de exterior en el invierno ayuda a que lleguen bien a la primavera Foto: Foto generada con IA Canal 26

Plantas de exterior: otros cuidados importantes durante el invierno

Además del resguardo frente al frío, conviene ajustar algunos hábitos de mantenimiento para acompañar el período de menor actividad de las plantas. Entre los más recomendados, se encuentran los siguientes:

Reducir la frecuencia de riego para evitar excesos de humedad.

Retirar hojas secas o dañadas.

Controlar la aparición de plagas en ambientes cerrados.

Evitar fertilizaciones intensivas durante los meses más fríos.

Girar las macetas periódicamente para que toda la planta reciba luz de manera uniforme.

Aunque el invierno representa un desafío para muchas especies, con los cuidados adecuados es posible mantenerlas saludables hasta la llegada de la primavera. Protegerlas del frío extremo, elegir correctamente su ubicación y respetar sus necesidades específicas serán las claves para que vuelvan a crecer con fuerza cuando regresen las temperaturas más cálidas.