Feria del Libro Infantil en Buenos Aires: fechas, entrada gratis, actividades y cómo llegar

Feria del Libro Infantil Foto: Turismo Buenos Aires

Las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires vuelven a tener uno de sus clásicos más esperados: la 33.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, una propuesta cultural pensada para que chicos, adolescentes y familias se acerquen al mundo de los libros de una manera atractiva, lúdica y accesible. La entrada será libre y gratuita y el evento se realizará en el Palacio Libertad, en pleno centro porteño.

Organizada por la Fundación El Libro, esta nueva edición reunirá a editoriales, librerías, autores, ilustradores y mediadores de lectura en una agenda que combina lectura, juego, ciencia, arte y espectáculos. La feria se desarrollará del 16 de julio al 3 de agosto y volverá a consolidarse como una de las salidas culturales más convocantes del receso invernal.

Cuándo es la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2025

La feria podrá visitarse desde el miércoles 16 de julio hasta el domingo 3 de agosto en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Durante los primeros días, el horario será de 9 a 20, mientras que desde el sábado 19 de julio y hasta el cierre funcionará de 14 a 20.

Feria del Libro Infantil Foto: Turismo Buenos Aires

Uno de los puntos más atractivos de esta edición es que no habrá que pagar entrada, algo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan planes familiares accesibles durante las vacaciones. Además del recorrido por los stands, habrá actividades distribuidas en distintos espacios del edificio, lo que permite pensar la visita como una experiencia mucho más amplia que una simple feria editorial.

Qué se puede hacer en la feria además de recorrer libros

La propuesta de este año no se limita a la venta y exhibición de títulos infantiles y juveniles. En la programación habrá presentaciones de libros, talleres de ilustración, actividades científicas, narraciones, propuestas teatrales y festivales de historieta, con opciones pensadas para distintas edades e intereses.

Según la información difundida por la organización y por el Palacio Libertad, en la planta baja estarán los tradicionales stands de editoriales y librerías, mientras que en otros sectores del edificio se desplegarán talleres de arte y ciencia, además de espacios de cuentacuentos, títeres, juegos y encuentros con autores. Esa combinación convierte a la feria en una salida ideal para quienes buscan que los más chicos se vinculen con la lectura desde la curiosidad y la experiencia.

Feria del Libro Infantil Foto: Turismo Buenos Aires

También formarán parte de la edición más de 70 expositores, entre editoriales, librerías, instituciones y distribuidoras, lo que asegura una oferta amplia para descubrir novedades, clásicos, álbumes ilustrados, novelas juveniles y propuestas para primeros lectores.

Por qué esta feria puede convertirse en uno de los mejores planes de vacaciones

La Feria del Libro Infantil y Juvenil tiene una ventaja clara frente a otros planes de invierno: combina salida cultural, entretenimiento y formación en un mismo lugar. No solo ofrece una oportunidad para comprar libros o conocer autores, sino también para que los chicos participen de actividades que despiertan la imaginación y el interés por la lectura.

A eso se suma el valor simbólico del espacio elegido. El evento vuelve a realizarse en el Palacio Libertad, uno de los edificios culturales más importantes de la ciudad, lo que aporta un atractivo extra para quienes quieren aprovechar la visita y conocer uno de los grandes íconos del circuito cultural porteño.

La inauguración oficial, además, está prevista para el 18 de julio a las 18 en el Salón de Honor, con el discurso de apertura de la escritora María Teresa Andruetto, una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil en lengua española.

Cómo llegar a la Feria del Libro Infantil en Buenos Aires

La sede del evento será el Palacio Libertad, en Sarmiento 151, una ubicación céntrica que permite llegar con facilidad en distintos medios de transporte.

En subte, las estaciones más prácticas son Correo Central (línea E), Alem (línea B), Plaza de Mayo (línea A) y Catedral (línea D), todas con conexión relativamente cercana al edificio.

En tren, se puede bajar en Retiro a través de las líneas Mitre, San Martín o Belgrano Norte y caminar aproximadamente 600 metros hasta el Palacio Libertad.

Además, varias líneas de colectivo pasan por la zona o dejan a pocas cuadras, entre ellas 2, 6, 7, 8, 24, 29, 33, 56, 59, 64, 86, 93, 98, 103, 105, 111, 114, 126, 130, 146 y 152.

Un plan gratuito para disfrutar con chicos y adolescentes

Con entrada gratis, una programación variada y una ubicación accesible, la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2025 aparece como una de las propuestas más completas de las vacaciones de invierno en Buenos Aires. Libros, talleres, narraciones, ciencia, ilustración y espectáculos conviven en un evento pensado para que la lectura deje de ser una obligación y se transforme en una experiencia cercana, entretenida y memorable.

Para las familias que buscan una salida distinta, educativa y al mismo tiempo divertida, esta feria vuelve a ubicarse entre las opciones más recomendables del invierno porteño. Y para quienes aman los libros, puede ser también la excusa perfecta para descubrir nuevas historias, autores y mundos por explorar.