Llená tu jardín de zorzales durante todo diciembre: el infalible método para atraer a estas aves
A diferencia de otras especies, estos pájaros no dependen de horarios nocturnos. Mayormente, visitan a la mañana y al atardecer, cuando están activos y no sufren del calor en dicha época del año.
Los zorzales son aves confiadas y muy comunes en zonas urbanas que suelen volver de forma reiterada a una casa o hogar cuando encuentran un lugar donde alimentarse sin riesgos.
Para atraer a estas aves, solo basta con dejar una bandeja con frutas maduras. Por ejemplo: banana o pera (que desprendan dulzor); manzana madura (aromática o blanda); uvas (fáciles de comer y perfumadas).
Estas frutas imitan lo que suelen encontrar en la naturaleza y resultan un imán para los zorzales, especialmente en días cálidos en los que buscan energía rápida.
Lo ideal es colocar pedacitos de fruta directamente en el césped, evitando lugares cercanos a arbustos densos o rincones donde puedan esconderse gatos u otros depredadores.
De esta manera, alimentar a los pájaros silvestres es una forma correcta de cuidar, fomentar la biodiversidad urbana y contribuir a la conservación de las especies locales.
¿Cómo hacer para que vuelvan todos los días los zorzales?
Si querés que los zorzales vuelvan todos los días a tu casa, hay que tener en cuenta tres aspectos claves:
- Cambiá la fruta una vez por día para evitar fermentación.
- Colocá la bandeja en un rincón tranquilo y con sombra.
- Mantené un recipiente con agua limpia, ya que los zorzales toman y se bañan para refrescarse.
¿Cómo proteger a los zorzales?
Con estos simples cuidados, los zorzales pueden convertirse en visitantes diarios de tu jardín durante todo diciembre:
- Evitá dejar alimento muy cerca del piso si hay gatos en la zona.
- No intentar acercarte demasiado: aunque son confiados, pueden asustarse y alejarse.
- No ofrecer alimentos procesados, pan ni restos de comida humana.
- No usar pesticidas ni productos tóxicos en el césped o las plantas.