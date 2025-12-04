Llená tu jardín de zorzales durante todo diciembre: el infalible método para atraer a estas aves

A diferencia de otras especies, estos pájaros no dependen de horarios nocturnos. Mayormente, visitan a la mañana y al atardecer, cuando están activos y no sufren del calor en dicha época del año.

Zorzal comiendo nísperos. Foto: Aves de Argentina.

Los zorzales son aves confiadas y muy comunes en zonas urbanas que suelen volver de forma reiterada a una casa o hogar cuando encuentran un lugar donde alimentarse sin riesgos.

Para atraer a estas aves, solo basta con dejar una bandeja con frutas maduras. Por ejemplo: banana o pera (que desprendan dulzor); manzana madura (aromática o blanda); uvas (fáciles de comer y perfumadas).

Aves comiendo frutas. Foto: Unsplash.

Estas frutas imitan lo que suelen encontrar en la naturaleza y resultan un imán para los zorzales, especialmente en días cálidos en los que buscan energía rápida.

Lo ideal es colocar pedacitos de fruta directamente en el césped, evitando lugares cercanos a arbustos densos o rincones donde puedan esconderse gatos u otros depredadores.

De esta manera, alimentar a los pájaros silvestres es una forma correcta de cuidar, fomentar la biodiversidad urbana y contribuir a la conservación de las especies locales.

¿Cómo hacer para que vuelvan todos los días los zorzales?

Si querés que los zorzales vuelvan todos los días a tu casa, hay que tener en cuenta tres aspectos claves:

Los zorzales se alimentan de frutas maduras. Foto: Freepik.

Cambiá la fruta una vez por día para evitar fermentación.

Colocá la bandeja en un rincón tranquilo y con sombra.

Mantené un recipiente con agua limpia, ya que los zorzales toman y se bañan para refrescarse.

¿Cómo proteger a los zorzales?

Con estos simples cuidados, los zorzales pueden convertirse en visitantes diarios de tu jardín durante todo diciembre: