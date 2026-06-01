Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Se viene el 1° Festival de la Loica Pampeana: la jornada que busca proteger a un ave de pecho colorado en peligro de extinción

Una localidad bonaerense celebrará el 12 de septiembre de 2026 la primera edición con un evento gratuito que combinará charlas, actividades culturales y propuestas educativas para concientizar sobre la conservación de esta emblemática ave que atraviesa una situación crítica.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 13:54
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Loica Pampeana es una de las aves más representativas de los pastizales argentinos y actualmente enfrenta un serio riesgo de extinción.
La Loica Pampeana es una de las aves más representativas de los pastizales argentinos y actualmente enfrenta un serio riesgo de extinción. Foto: X / @kinipolegus.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La localidad bonaerense de Saavedra se prepara para recibir un evento inédito que combinará naturaleza, cultura, educación ambiental y conservación. El próximo 12 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el primer Festival de la Loica Pampeana, una iniciativa impulsada por Aves Argentinas y el Municipio de Saavedra-Pigüé con el objetivo de dar a conocer la situación crítica de una de las aves más representativas de los pastizales argentinos.

La propuesta, de entrada libre y gratuita, reunirá a especialistas, productores rurales, artistas, instituciones y vecinos en una jornada pensada para toda la familia, donde la protagonista será la Loica Pampeana, una especie cuya supervivencia depende en gran medida de la conservación de los pastizales del sudoeste bonaerense.

Saavedra fue elegida como sede del festival por encontrarse en una de las regiones que aún albergan poblaciones estables de la especie. Foto: Instagram / infopigue.

La Loica Pampeana, una especie única que lucha por sobrevivir

La Loica Pampeana (Leistes defilippii) es una de las tres especies conocidas popularmente como “pecho colorado” que habitan en Argentina. Su característico plumaje rojo intenso en el pecho la convirtió en un símbolo de los pastizales pampeanos y en un emblema de uno de los ecosistemas más transformados por la actividad humana.

Sin embargo, la especie atraviesa una situación delicada. La expansión agrícola, la modificación de los ambientes naturales y la degradación de los pastizales provocaron una fuerte disminución de sus poblaciones durante las últimas décadas.

Contenido Recomendado

Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas:“Es un orgullo infinito”

Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas: “Es un orgullo infinito”

Argentina hace historia tras reinsertar a un ave en peligro de extinción:es una especie exclusiva de Sudamérica

Argentina hace historia tras reinsertar a un ave en peligro de extinción: es una especie exclusiva de Sudamérica

Actualmente, los principales núcleos reproductivos se encuentran en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el corredor conformado por Saavedra, Tornquist, Puán y Bahía Blanca. Esta región es considerada uno de los últimos refugios para la especie a nivel mundial.

La Loica Pampeana es emblemática de los pastizales naturales y, actualmente, se encuentra en peligro crítico de extinción. Video: Facebook / Aves Argentinas.

Precisamente por esta razón, Saavedra fue elegida como sede del festival: se trata de una comunidad que convive diariamente con la Loica Pampeana y que puede desempeñar un papel fundamental en su conservación.

Un trabajo de conservación que comenzó en 2021

Desde finales de 2021, Aves Argentinas desarrolla un programa específico para estudiar y proteger a esta ave amenazada. El trabajo involucra a investigadores, técnicos, empresas agropecuarias, voluntarios y organizaciones comprometidas con la conservación de la biodiversidad.

Las tareas incluyen monitoreos de campo, relevamientos poblacionales y estudios sobre la distribución de la especie para conocer cuántos ejemplares sobreviven y cuáles son las condiciones necesarias para garantizar su permanencia.

Especialistas, vecinos y organizaciones ambientales participarán de una jornada dedicada a la biodiversidad y la conservación de los pastizales. Foto: Aves Argentinas.

El proyecto tuvo sus primeros pasos en la Estancia La Josefina, perteneciente a Estancias y Cabaña Las Lilas, un establecimiento que alberga una parte significativa de la población mundial de la Loica Pampeana.

Los resultados obtenidos permitieron ampliar las acciones hacia otros campos productivos de la región, demostrando que la actividad agropecuaria y la conservación pueden trabajar de manera complementaria cuando existen estrategias adecuadas de manejo del territorio.

La idea de crear una celebración dedicada a esta especie surgió tras una importante decisión adoptada por el Honorable Concejo Deliberante de Saavedra-Pigüé en noviembre de 2025.

En aquella oportunidad, la Loica Pampeana fue declarada Especie de Interés Municipal y Legislativo, una medida destinada a fortalecer su reconocimiento y promover acciones de protección a nivel local. Durante ese mismo acto, se distinguió el trabajo realizado por Aves Argentinas y Estancias y Cabaña Las Lilas en favor de la conservación de la especie.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y la protección de una de las especies más emblemáticas del sudoeste bonaerense. Foto: Aves de Argentina.

Además, se estableció oficialmente el 12 de septiembre como el Día de la Loica Pampeana, una fecha destinada a fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección de los pastizales. El festival de 2026 marcará la primera celebración oficial de esta jornada.

1° Festival de la Loica Pampeana: charlas, música y actividades para toda la familia

La programación se desarrollará entre el Club Ferro de Saavedra y el histórico Teatro Español, donde se ofrecerán propuestas educativas y recreativas destinadas a públicos de todas las edades.

Entre las actividades previstas se destacan:

  • Charlas y conferencias sobre aves, biodiversidad y conservación de los pastizales.
  • Presentaciones de especialistas que abordarán la situación actual de la Loica Pampeana.
  • Juegos educativos y actividades participativas para niños y adultos.
  • Feria de artesanos con producciones inspiradas en la fauna y flora regional.
  • Espectáculos de canto folklórico en vivo.
  • Presentaciones de danzas tradicionales.
  • Sorteos y actividades especiales durante toda la jornada.

Los organizadores buscan que el festival se convierta en un espacio de encuentro entre ciencia, cultura y comunidad, promoviendo el conocimiento y la valoración del patrimonio natural de la región.

El evento incluirá charlas, juegos educativos, espectáculos folklóricos y una feria de artesanos inspirada en la flora y fauna local. Foto: Noticias Ambientales.

Aunque suelen recibir menos atención que otros ecosistemas, los pastizales naturales albergan una enorme diversidad de especies y cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental.

La conservación de la Loica Pampeana está estrechamente vinculada a la protección de estos ambientes, considerados uno de los ecosistemas más amenazados del país debido al avance de distintas actividades productivas.

Por eso, el festival no solo pretende celebrar a un ave emblemática, sino también generar conciencia sobre la importancia de preservar los paisajes que sostienen la biodiversidad del sudoeste bonaerense.

AvesFestivalSaavedra
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Argentina hace historia tras reinsertar a un ave en peligro de extinción:es una especie exclusiva de Sudamérica

    Argentina hace historia tras reinsertar a un ave en peligro de extinción: es una especie exclusiva de Sudamérica

  2. Hallazgo inédito:científicos dieron con una enorme reserva de agua escondida bajo el Atlántico después de casi 50 años

    Hallazgo inédito: científicos dieron con una enorme reserva de agua escondida bajo el Atlántico después de casi 50 años

  3. Ni diésel ni nafta:así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar

    Ni diésel ni nafta: así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar

  4. Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas:“Es un orgullo infinito”

    Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas: “Es un orgullo infinito”

  5. Jardín de otoño:cuáles son las plantas que conviene podar para que crezcan más fuertes

    Jardín de otoño: cuáles son las plantas que conviene podar para que crezcan más fuertes
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Música

Justin Quiles y Lenny Tavárez hicieron vibrar Tecnópolis con un show sold out en Buenos Aires

Justin Quiles y Lenny Tavárez hicieron vibrar Tecnópolis con un show sold out en Buenos Aires

Así fue el primer concierto de las canciones de Outlander iluminado por velas en Buenos Aires:próximas fechas y precio de las entradas

Lágrimas en el folklore:murió una destacada artista y docente de Chaco que aportó a la cultura popular por más de 50 años

Qué es de la vida de Walter Sidotti, histórico baterista de Los Redondos:la actualidad de una de las piezas más relevantes del rock nacional

Tecnología

Cómo comprar el iPhone 18 Pro antes del lanzamiento oficial de Apple y por qué cuesta más de 10.000 euros

Cómo comprar el iPhone 18 Pro antes del lanzamiento oficial de Apple y por qué cuesta más de 10.000 euros

Ni diésel ni nafta:así es la casa rodante que funciona solo con energía solar y pretende revolucionar la forma de viajar

Qué es ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino:cuándo se fundó y cuáles son sus principales funciones

OpenAI lanzará Sweet PEA, los auriculares con inteligencia artificial que prometen cambiar la vida cotidiana

Turismo

El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos y paga más de 1.700 dólares para sumar vecinos

Trenes de lujo en Europa:cómo son las experiencias exclusivas que cuestan hasta 100.000 euros y atraen cada vez más viajeros

Platos XL y la mejor comida gallega de Buenos Aires:el imperdible bodegón en Caballito para comer pescados y mariscos frescos

El pueblo bonaerense conocido como “el paraíso del pescador deportivo”:cómo llegar y qué pescar este invierno