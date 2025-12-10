Ahora hay 4 tipos: se creían el mamífero más famoso en Sudamérica y resultó ser una nueva especie

Nutria neotropical (Lontra longicaudis enudris) Foto: iNaturalist

Sudamérica es cuna de los descubrimientos más excepcionales en el ámbito de la biodiversidad y nuevamente lo pudo demostrar. A principios del año pasado, un mamífero que se creía ya conocido resultó ser una especie completamente nueva.

El lugar fue Perú, dejando a los científicos sorprendidos porque este animal en cuestión pertenece a un grupo ya conocido, pero con características que lo hacen único. De esta forma suma una nueva especie a las ya descubiertas en la región, abriendo puertas a nuevas investigaciones sobre la fauna sudamericana.

¿Qué se sabe sobre esta nueva especie de nutria hallada en Perú?

Hablamos de un tipo de nutria, el descubrimiento se publicó en Journal of Mammalogy el 19 de marzo de 2024 y, desde entonces, ha causado revuelo en la comunidad científica. El país, conocido por su gran diversidad biológica, es hogar de una amplia variedad de especies.

Está en las regiones de Tumbes y Piura, al norte del país, inicialmente se pensaba que era una variedad de la especie Lontra longicaudis, presente en otras zonas de América Central y Sudamérica.

Pero los estudios genéticos realizados a fondo han demostrado que se trata de una especiedistinta, que ha sido identificada como Lontra annectens. Fue ejecutado por Carlos Calvo-MAC, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien subrayó que esta especie habita en un entorno específico que incluye clima cálido y húmedo, así como la presencia de ríos, lagos y humedales, que ofrecen las condiciones ideales para su supervivencia.

Nutria neotropical (Lontra longicaudis longicaudis) Foto: Flickr

La importancia del hallazgo

Es un avance importante para la conservación de la biodiversidad de Sudamérica, pues la identificación de nuevas especies permite diseñar estrategias adecuadas para protegerlas.

Algunos de los puntos clave para asegurar la supervivencia de la Lontra annectens incluyen:

Preservación de hábitats naturales

Control de la caza ilegal

Promoción de investigaciones y monitoreos

La inteligencia impensada de las nutrias marinas

Una investigación publicada en la revista Science y encabezada por la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.) sugiere que este comportamiento es necesario para la supervivencia de algunas nutrias en entornos donde la competencia es alta y las presas preferidas escasean.

Los investigadores hicieron un seguimiento de 196 nutrias marinas meridionales (Enhydra lutris nereis) marcadas por radio frente a la costa de California para entender mejor cómo esta especie amenazada utiliza herramientas en un entorno que cambia rápidamente.

Nutria neotropical (Lontra annectens) Foto: Flickr

Las nutrias marinas, además de aplastar sus presas con los dientes, usan rocas, conchas, desechos humanos e incluso los cascos de los barcos para abrir a golpes presas duras como caracoles marinos o algunas almejas.

Aunque, en general, prefieren presas ricas en energía y fáciles de procesar, en las zonas donde conviven una alta densidad de nutrias estas pueden agotarse, por lo que algunos ejemplares recurren a moluscos alternativos, lo que influye en su dependencia del uso de herramientas para buscar alimento.