La Antártida. Foto: Pixabay

La Antártida, el único continente deshabitado del planeta, es una de las zonas más importantes para estudiar en profundidad según los científicos, debido a su importancia para el clima y la diversidad del planeta. Es por eso que se recurrió a un robot submarino para investigar las plataformas de hielo del sector oriental antártico.

El dispositivo, integrante del programa internacional Argo, permaneció ocho meses sin comunicación bajo los mantos de Denman y Shackleton para regresar con mediciones inéditas que aportan información esencial sobre la vulnerabilidad del hielo y su influencia en el futuro ascenso del nivel del mar.

Tras acceder a zonas remotas donde la observación directa resulta prácticamente imposible, el vehículo autónomo -que llevaba más de dos años y medio desplazándose por corrientes extremadamente frías- demostró que la plataforma de Shackleton mantiene una mayor estabilidad, al no estar expuesta a aguas suficientemente cálidas como para favorecer un deshielo acelerado desde su base. En contraste, el glaciar Denman presenta señales de entrada de agua templada bajo su estructura: pequeñas variaciones en el grosor de la capa cálida podrían incrementar la fusión y desencadenar un retroceso inestable con impacto directo en el nivel del mar.

La transferencia de calor entre el océano y el hielo se produce en un estrecho límite de capa de apenas 10 metros. Luego de que este entorno fuera monitorizado por el robot durante su deriva, los datos extraídos permitirán evaluar al detalle la estabilidad de las plataformas de hielo orientales y anticipar escenarios de riesgo para las zonas costeras habitadas.

Un estudio inédito reveló que la Antártida alberga más de 100.000 hectáreas de vegetación

La Antártida tiene alrededor de 107.000 hectáreas de vegetación, un área un poco mayor que Berlín, según un estudio inédito sobre sus zonas sin hielo y cubiertas por vegetación durante el verano antártico. El continente antártico tiene una superficie de 1.366 millones de hectáreas. De ese total, las áreas libres de hielo ocupan 2,4 millones de hectáreas (menos del 1% del total), de las cuales cerca de un 5% cuenta con flora.

El estudio identificó cuatro formaciones vegetales -líquenes, musgos, algas terrestres y gramíneas-, las cuales brotan principalmente en islas, regiones costeras y en la península antártica, aunque también en cumbres montañosas del interior del continente.

Para entender un poco el contexto climático del continente, mientras en las islas antárticas las temperaturas máximas promedio en verano oscilaron entre 1º y 3 ° C, entre 1958 y 2024, en el interior, en la zona montañosa más alta, las medias de las temperaturas máximas fueron entre -15º y -30 °C y las mínimas entre -20º y -35 °C, en el mismo período.