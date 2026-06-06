Llega la Fiesta Provincial del Estofado: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas gratis

Fiesta del Estofado Foto: Municipio Paso de la Patria

Paso de la Patria se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Estofado, una de las propuestas gastronómicas más convocantes del calendario turístico correntino, que se realizará el 13 y 14 de junio con actividades para toda la familia y una fuerte impronta cultural.

En esta séptima edición, el evento tendrá lugar en la cancha del Club Alumni, dejando atrás su tradicional sede en El Médano. El cambio responde a una apuesta organizativa para mejorar la logística y ampliar la capacidad de convocatoria.

Durante dos jornadas, la villa turística combinará sabores regionales, música en vivo y tradiciones, en una propuesta pensada tanto para vecinos como para visitantes que buscan escapadas cortas dentro de la provincia.

Estofado de osobuco. Foto: Unsplash.

Qué actividades habrá en la Fiesta del Estofado

El eje principal será la competencia gastronómica, donde equipos de entre dos y cuatro integrantes elaborarán distintas versiones de estofado. Se espera la participación de entre 35 y 40 grupos, que además podrán vender sus porciones al público.

La inscripción tiene un costo de $50.000 e incluye indumentaria y requisitos sanitarios específicos para garantizar la calidad de los productos. Los equipos podrán anotarse hasta el mismo día del evento.

Junto a la competencia, habrá una feria de emprendedores y artesanos, espacios gastronómicos, elección de reina y distintas actividades culturales que completan la experiencia.

Entradas, precios y programación de la Fiesta del Estofado

El sábado 13 concentrará el mayor movimiento, con entrada general de $15.000 y un sector VIP de $25.000. Ambos valores tendrán un incremento en la semana previa y en puerta.

Esa noche, el cierre musical estará a cargo del reconocido artista Lázaro Caballero, uno de los principales atractivos de la grilla.

El domingo 14, en cambio, será con acceso libre y gratuito, con una propuesta orientada a la tradición: desfile de jinetes, destrezas criollas, elección de aperos y degustación de estofado para los primeros asistentes.

Cómo llegar a Paso de la Patria desde CABA

Para ir de CABA a Paso de la Patria en auto, hay que tomar la Autopista Illia. Luego, el recorrido sigue por las rutas nacionales 9, 12 y 14 hasta la zona de Monte Caseros, donde se toma la salida hacia la Ruta Nacional 119. Desde allí, el viaje continúa por la RN119, la RN123 y nuevamente la RN12 hasta llegar a Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes.

En total, el trayecto demanda alrededor de 10 horas y 45 minutos y supera los 940 kilómetros, por lo que conviene planificar paradas para descanso y carga de combustible antes de emprender el viaje.

Un evento que impulsa la identidad local

Desde la organización destacan que la fiesta representa mucho más que un encuentro gastronómico. Es una oportunidad para mostrar el perfil cultural de Paso de la Patria, históricamente asociado al turismo de pesca y playa.

El intendente Oscar García remarcó que el evento permite reforzar la identidad de la localidad, sumando alternativas que combinan gastronomía y tradiciones correntinas.

En la misma línea, el presidente del Instituto de Cultura y Turismo, Alfredo Blanco, subrayó que la comunidad vive del turismo y que este tipo de propuestas ayudan a diversificar la oferta a lo largo del año.

Playa Paso de la Patria. Foto corrientes.tur.ar

Turismo activo durante todo el año

La Fiesta del Estofado forma parte de una estrategia más amplia para sostener el flujo turístico fuera de la temporada alta. La localidad trabaja en extender la actividad, con playas habilitadas desde noviembre hasta Semana Santa y eventos distribuidos en distintos meses.

Entre las iniciativas recientes se destaca el encuentro de pesca adaptada, que tuvo un fuerte enfoque inclusivo y consolidó a Paso de la Patria como un destino preparado para recibir a distintos públicos.

El calendario continuará en agosto con la Fiesta Nacional del Dorado, uno de los eventos emblemáticos de la región, que este año sumará el sorteo de un chalet entre los equipos participantes.

Aunque desde el municipio reconocen que el contexto económico presenta desafíos y obliga a redoblar esfuerzos organizativos, la decisión fue sostener la fiesta y fortalecer su perfil turístico.

Con una combinación de gastronomía, música y tradición, Paso de la Patria vuelve a posicionarse como uno de los destinos más activos del interior correntino, con propuestas que invitan a disfrutar más allá del verano.