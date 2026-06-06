Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Los microplásticos, un peligro para nuestra salud: cómo llegan al cuerpo humano, qué riesgos generan y cómo reducir la exposición

Estas diminutas partículas de plástico ya fueron halladas en el aire, el agua, los alimentos y diversos órganos humanos. ¿Qué dicen los científicos sobre sus posibles efectos en la salud y cuáles son las medidas recomendadas para disminuir el contacto cotidiano?

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 13:56
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El efecto nocivo de los microplásticos.
El efecto nocivo de los microplásticos.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los microplásticos se han convertido en una de las mayores preocupaciones ambientales y sanitarias del siglo XXI. Aunque son prácticamente invisibles a simple vista, estas diminutas partículas sintéticas ya fueron detectadas en algunos de los lugares más remotos del planeta, desde las profundidades de los océanos hasta la cima del monte Everest. Lo más inquietante es que también están presentes en el organismo humano.

La comunidad científica advierte que aún falta mucho por conocer sobre los efectos de los microplásticos en la salud. Sin embargo, las evidencias acumuladas en los últimos años muestran que la exposición es constante y prácticamente inevitable. Estas partículas se encuentran en el aire que respiramos, el agua que consumimos y gran parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Microplásticos. Foto: Freepik.
Microplásticos. Foto: Freepik.

¿Qué son los microplásticos?

Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros de tamaño. Dentro de esta categoría existen también los nanoplásticos, aún más pequeños, capaces de penetrar con mayor facilidad en tejidos y órganos. La mayoría se origina por la degradación de objetos plásticos de uso cotidiano, como botellas, bolsas, envases, tuberías, materiales de construcción y elementos agrícolas expuestos al sol, la lluvia y otros factores ambientales.

Cuando los residuos plásticos se fragmentan, liberan millones de partículas microscópicas que terminan dispersándose en el suelo, el agua y la atmósfera. El desgaste de los neumáticos, los filtros de cigarrillos, las prendas fabricadas con fibras sintéticas y numerosos productos industriales también contribuyen a esta contaminación.

Contenido Recomendado

Hito científico:desarrollaron un método de bajo costo para extraer microplásticos del suelo

Hito científico: desarrollaron un método de bajo costo para extraer microplásticos del suelo

Hito científico:investigadores argentinos desarrollan un filtro doméstico que elimina nanoplásticos del agua

Hito científico: investigadores argentinos desarrollan un filtro doméstico que elimina nanoplásticos del agua

Los seres humanos incorporan microplásticos principalmente por inhalación e ingestión. Diversos estudios indican que estas partículas están presentes en alimentos procesados, pescados, mariscos, carnes y hasta frutas y verduras. También pueden ingresar a través del agua potable y de bebidas almacenadas en envases plásticos.

Una persona muestra un trozo de microplástico. EFE/ Cote Villegas
Los microplásticos son imperceptibles para la vista humana.

Las investigaciones muestran que una parte de estos residuos es eliminada por el organismo mediante las heces y la orina. Sin embargo, otra fracción puede atravesar la barrera intestinal, ingresar al torrente sanguíneo y acumularse en órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro.

¿Cómo afectan los microplásticos a la salud?

Aunque todavía no existe un consenso definitivo sobre las consecuencias para la salud humana, los resultados obtenidos en estudios con animales encendieron las alarmas. Los científicos observaron alteraciones reproductivas, debilitamiento del sistema inmunológico, inflamación crónica y daños en órganos vitales. Además, algunas investigaciones preliminares en humanos relacionan la exposición a microplásticos con enfermedades cardiovasculares, partos prematuros y procesos inflamatorios.

La preocupación aumenta por la presencia de compuestos químicos asociados a los plásticos, como los PFAS, el bisfenol A y los ftalatos, sustancias que pueden alterar el funcionamiento hormonal y que, en algunos casos, fueron vinculadas con distintos tipos de cáncer.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas para reducir la exposición cotidiana. Entre ellas se destacan evitar el consumo frecuente de agua embotellada en plástico, especialmente si los envases estuvieron expuestos al calor; no calentar alimentos en recipientes plásticos; utilizar envases de vidrio o acero inoxidable; priorizar alimentos frescos y minimizar el consumo de productos ultraprocesados.

También resulta aconsejable ventilar y limpiar regularmente los ambientes del hogar, utilizar filtros de aire de alta eficiencia y optar, cuando sea posible, por prendas confeccionadas con fibras naturales como algodón o lana en lugar de materiales sintéticos.

Microplásticos. Foto: Unsplash
Microplásticos. Foto: Unsplash.

No obstante, los expertos coinciden en que la solución no puede depender únicamente de las decisiones individuales. Debido a que la contaminación plástica ya se encuentra extendida en ecosistemas de todo el planeta, consideran fundamental impulsar regulaciones que reduzcan la producción y el uso de plásticos innecesarios.

En los últimos años, varios países avanzaron en restricciones sobre determinados productos plásticos de un solo uso y prohibieron el empleo de microperlas en cosméticos. Además, decenas de naciones trabajan en acuerdos internacionales para combatir una problemática que ya trascendió las fronteras ambientales y se instaló como un desafío global para la salud pública.

MicroplásticosSaludContaminación
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Adiós al aire acondicionado:crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

    Adiós al aire acondicionado: crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

  2. Invasión de jejenes o barigüí:por qué pican tanto, dónde aparecen y cómo aliviar la picadura

    Invasión de jejenes o barigüí: por qué pican tanto, dónde aparecen y cómo aliviar la picadura

  3. Una albahaca soñada:el truco casero para que crezca enorme y se llene de hojas deliciosas

    Una albahaca soñada: el truco casero para que crezca enorme y se llene de hojas deliciosas

  4. Inauguraron el parque solar más grande de Argentina:producirá más de 300 MW para el sistema eléctrico nacional

    Inauguraron el parque solar más grande de Argentina: producirá más de 300 MW para el sistema eléctrico nacional

  5. Hallazgo inédito en la Patagonia:paleontólogos encontraron fósiles de un dinosaurio raptor que vivió antes de la extinción

    Hallazgo inédito en la Patagonia: paleontólogos encontraron fósiles de un dinosaurio raptor que vivió antes de la extinción
Lo Ultimo
También podría interesarte
Espectáculos

Dolor por la muerte del Indio Solari:el velatorio será este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda

Dolor por la muerte del Indio Solari: el velatorio será este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda

El elogio del Indio Solari a las artistas en su última entrevista:“Las muchachas están haciendo cosas muy buenas”

La reacción de Lali Espósito tras la muerte del Indio Solari a horas de su recital en River

Qué es de la vida de Walter Sidotti, histórico baterista de Los Redondos:la actualidad de una de las piezas más relevantes del rock nacional

Tecnología

Olvidate del tender:China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

Olvidate del tender: China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

Construcción 3D en Argentina:una impresora levanta una casa de 120 m² en solo 48 horas

El mayor rediseño en años:cómo es la nueva actualización de Android que transforma a tu coche en un centro digital

China aplica un “DNI” obligatorio a robots humanoides:es más largo que el de los humanos y ya registraron más de 28.000 unidades

Turismo

Termas Concepción en junio:cuánto cuesta la entrada, qué servicios siguen activos y por qué sigue siendo una escapada fuerte en Entre Ríos

Termas Concepción en junio: cuánto cuesta la entrada, qué servicios siguen activos y por qué sigue siendo una escapada fuerte en Entre Ríos

El restaurante de Villa Ortúzar que conquista con pastas frescas, cocina a la vista y un clima íntimo

Jubilados en CABA:cómo acceder a peñas gratis y al beneficio cultural que también da descuentos en teatro, cine y museos

Termas, vinos y naturaleza:el rincón de Entre Ríos que espera un récord de turistas y queda a menos de 5 horas de Buenos Aires