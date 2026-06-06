Los microplásticos, un peligro para nuestra salud: cómo llegan al cuerpo humano, qué riesgos generan y cómo reducir la exposición

El efecto nocivo de los microplásticos.

Los microplásticos se han convertido en una de las mayores preocupaciones ambientales y sanitarias del siglo XXI. Aunque son prácticamente invisibles a simple vista, estas diminutas partículas sintéticas ya fueron detectadas en algunos de los lugares más remotos del planeta, desde las profundidades de los océanos hasta la cima del monte Everest. Lo más inquietante es que también están presentes en el organismo humano.

La comunidad científica advierte que aún falta mucho por conocer sobre los efectos de los microplásticos en la salud. Sin embargo, las evidencias acumuladas en los últimos años muestran que la exposición es constante y prácticamente inevitable. Estas partículas se encuentran en el aire que respiramos, el agua que consumimos y gran parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Microplásticos. Foto: Freepik.

¿Qué son los microplásticos?

Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros de tamaño. Dentro de esta categoría existen también los nanoplásticos, aún más pequeños, capaces de penetrar con mayor facilidad en tejidos y órganos. La mayoría se origina por la degradación de objetos plásticos de uso cotidiano, como botellas, bolsas, envases, tuberías, materiales de construcción y elementos agrícolas expuestos al sol, la lluvia y otros factores ambientales.

Cuando los residuos plásticos se fragmentan, liberan millones de partículas microscópicas que terminan dispersándose en el suelo, el agua y la atmósfera. El desgaste de los neumáticos, los filtros de cigarrillos, las prendas fabricadas con fibras sintéticas y numerosos productos industriales también contribuyen a esta contaminación.

Los seres humanos incorporan microplásticos principalmente por inhalación e ingestión. Diversos estudios indican que estas partículas están presentes en alimentos procesados, pescados, mariscos, carnes y hasta frutas y verduras. También pueden ingresar a través del agua potable y de bebidas almacenadas en envases plásticos.

Los microplásticos son imperceptibles para la vista humana.

Las investigaciones muestran que una parte de estos residuos es eliminada por el organismo mediante las heces y la orina. Sin embargo, otra fracción puede atravesar la barrera intestinal, ingresar al torrente sanguíneo y acumularse en órganos como el hígado, los pulmones e incluso el cerebro.

¿Cómo afectan los microplásticos a la salud?

Aunque todavía no existe un consenso definitivo sobre las consecuencias para la salud humana, los resultados obtenidos en estudios con animales encendieron las alarmas. Los científicos observaron alteraciones reproductivas, debilitamiento del sistema inmunológico, inflamación crónica y daños en órganos vitales. Además, algunas investigaciones preliminares en humanos relacionan la exposición a microplásticos con enfermedades cardiovasculares, partos prematuros y procesos inflamatorios.

La preocupación aumenta por la presencia de compuestos químicos asociados a los plásticos, como los PFAS, el bisfenol A y los ftalatos, sustancias que pueden alterar el funcionamiento hormonal y que, en algunos casos, fueron vinculadas con distintos tipos de cáncer.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas para reducir la exposición cotidiana. Entre ellas se destacan evitar el consumo frecuente de agua embotellada en plástico, especialmente si los envases estuvieron expuestos al calor; no calentar alimentos en recipientes plásticos; utilizar envases de vidrio o acero inoxidable; priorizar alimentos frescos y minimizar el consumo de productos ultraprocesados.

También resulta aconsejable ventilar y limpiar regularmente los ambientes del hogar, utilizar filtros de aire de alta eficiencia y optar, cuando sea posible, por prendas confeccionadas con fibras naturales como algodón o lana en lugar de materiales sintéticos.

Microplásticos. Foto: Unsplash.

No obstante, los expertos coinciden en que la solución no puede depender únicamente de las decisiones individuales. Debido a que la contaminación plástica ya se encuentra extendida en ecosistemas de todo el planeta, consideran fundamental impulsar regulaciones que reduzcan la producción y el uso de plásticos innecesarios.

En los últimos años, varios países avanzaron en restricciones sobre determinados productos plásticos de un solo uso y prohibieron el empleo de microperlas en cosméticos. Además, decenas de naciones trabajan en acuerdos internacionales para combatir una problemática que ya trascendió las fronteras ambientales y se instaló como un desafío global para la salud pública.