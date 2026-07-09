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Exministra de Chubut condenada por corrupción podrá salir a misa tras alegar fobia a la Policía

Leticia Huichaqueo, exministra de Acción Social de Chubut, obtuvo un régimen más flexible de prisión domiciliaria. La Justicia redujo los controles policiales y le autorizó salidas dominicales sin custodia para asistir a misa y visitar a familiares.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Leticia Huichaqueo, ex titular del Ministerio de Acción Social provincial.
Leticia Huichaqueo, ex titular del Ministerio de Acción Social provincial. Foto: X/@MARCELOFAVAOK
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La Justicia de Chubut flexibilizó el régimen de prisión domiciliaria de Leticia Huichaqueo, exministra de Acción Social de la provincia, quien cumple una condena de cuatro años y ocho meses de prisión por causas de corrupción. La decisión le permitirá salir los domingos para asistir a misa y visitar a dos de sus hermanas, luego de que argumentara padecer fobia a la Policía y cuadros de ansiedad derivados de los controles policiales.

La medida fue adoptada por la jueza de Ejecución Penal Karina Breckle, quien también dispuso reducir la cantidad de inspecciones sorpresivas que la Policía de Chubut realiza en el domicilio donde la exfuncionaria cumple la pena.

Por qué fue condenada Leticia Huichaqueo

Huichaqueo fue condenada en octubre de 2024 tras la unificación de dos causas penales vinculadas con hechos de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio de Acción Social.

Uno de los expedientes comprobó el desvío de fondos destinados a asistir a las familias afectadas por el temporal que golpeó a Comodoro Rivadavia en 2017. El otro determinó que comercializó de manera ilegal 450 bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas para las mascotas perjudicadas por esa emergencia climática. Como resultado de ambos procesos, la exfuncionaria recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, aunque cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

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La solicitud para flexibilizar las condiciones de detención fue presentada por su abogada, Lorena Elisiancín, quien sostuvo que su defendida desarrolló fobia a la Policía, además de ansiedad y ataques de pánico provocados por los reiterados controles que debía realizar la fuerza provincial.

Hasta ahora, la Policía efectuaba tres inspecciones sorpresivas diarias para verificar el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Con la nueva resolución, esos controles quedaron reducidos a una sola visita por día. Además de disminuir la frecuencia de las inspecciones, la jueza autorizó a Huichaqueo a salir todos los domingos entre las 16 y las 22 para asistir a misa y visitar a sus hermanas Marisa y Gabriela.

Leticia Huichaqueo, ex ministra de Acción Social de Chubut. Foto: X/@abrilcba_

Las salidas deberán realizarse sin custodia policial, aunque la exministra tendrá que permanecer acompañada por familiares durante todo el tiempo autorizado. La autorización excluye la posibilidad de visitar a su madre, ya que vive en un primer piso y Huichaqueo presenta una discapacidad motriz que le impide subir escaleras.

Según explicó su defensa, el objetivo de la medida es favorecer una reinserción social gradual y fortalecer los vínculos familiares. La resolución también llega cuando la exfuncionaria ya cumplió más de la mitad de su condena, por lo que en septiembre podría quedar habilitada para solicitar la libertad condicional. En caso de obtener ese beneficio, continuará sujeta a las condiciones que establezca la Justicia hasta completar el cumplimiento total de la pena.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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