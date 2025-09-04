Caso del asesino serial en Jujuy: identificaron a otros dos desaparecidos y ya son cuatro las víctimas confirmadas

La Justicia no descarta que se encuentren ADN de otras personas que podrían haber padecido al atacante, que se encuentra detenido.

Un hombre de 37 años fue detenido acusado de desaparecer y matar al menos cinco hombres. Foto: SomosJujuy.

Dos personas más fueron identificadas en el caso del asesino serial de la provincia de Jujuy y, de este modo, ya son cuatro las víctimas confirmadas hasta el momento. Matías Jurado se encuentra detenido y los investigadores no descartan la presencia de otras posibles víctimas debido al rastreo de ADN recogido durante los allanamientos.

Guillermo Beller, fiscal del caso, confirmó a Noticias Argentinas que con los últimos peritajes y análisis de ADN se logró constatar que las muestras pertenecen a Miguel Ángel Quispe, de 60 años, quien desapareció en junio, y Juan José Ponce, de 51, quien fue visto por última vez en abril.

Sergio Sosa y Jorge Anachuri, los identificados como víctimas del asesino serial Foto: NA

“Hoy podemos confirmar que el cotejo de ADN dio resultado positivo en los casos de Miguel Ángel Quispe y de Juan Ponce, conocido como ‘Pequeño Juan’. De esta manera, ya son cuatro las víctimas identificadas a partir de los perfiles genéticos encontrados en el domicilio del imputado”, reveló el fiscal en rueda de prensa.

Desde un comienzo de la causa Jurado está acusado de las desapariciones y crímenes de Jorge Anachuri y Sergio Sosa, sin embargo, ahora con estas dos nuevas víctimas, se estima que en las próximas horas se ampliará la imputación contra el acusado.

Beller sostiene desde un comienzo que se trataba de uno de los casos más “increíbles” de la provincia y en este sentido reforzó: “Desde el primer momento, entendimos que había un patrón común detrás de estas desapariciones. Hoy, con cuatro ADN confirmados, tenemos evidencia sólida que nos lleva a imputar a Jurado por homicidio agravado”.

Otro de los puntos que destacó el fiscal es que existe la posibilidad de que se encuentren más víctimas debido a que faltan muestras por analizar y perfiles por cotejar.

“Se realizaron más de 100 entrevistas a testigos, se analizaron más de 100 cámaras de seguridad y se recolectaron más de 200 muestras biológicas que fueron procesadas, en gran parte, por el laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, explicó.

“No recibe visitas de nadie”: sin contacto, así pasa sus días en la cárcel el presunto asesino serial “de los viernes”

Matías Jurado está preso, sospechado de haber asesinado a varias personas en situación de vulnerabilidad y permanece en el Servicio Penitenciario N° 1 del barrio Gorriti en San Salvador de Jujuy.

Por el momento, el detalle sobre el encierro de este presunto asesino transcurre sin tener contacto con otros, dado que según detallaron, “no habla con nadie, ni tuvo visitas hasta este momento”.

Este hombre de 37 años fue llevado al Pabellón 4 de la mencionada institución carcelaria. Este sector ya lo conocía, dado que estuvo preso por diversas causas por robos.