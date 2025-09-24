Triple asesinato en Florencio Varela: la pista narco detrás de la muerte de las tres jóvenes

Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado. Hoy lograron identificar a los cuerpos y detener a cuatro personas.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Luego de que la Policía encontrara enterrados y reconociera los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, la Justicia comenzó a ir detrás de una pista narco que podría ser la causante de la desaparición de las jóvenes en un primer momento.

Según remarcó TN, los investigadores detuvieron en las últimas horas a uno de los sospechosos de los femicidios, cuyo vínculo primordial es con la villa 1-11-14. En este sentido, creen que una persona cercana al sospechoso habría alquilado una casa quinta en Florencio Varela para organizar la supuesta fiesta a la que las jóvenes iban a ir.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

La causa es investigada por el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, quien intenta esclarecer el caso, ya que las tres chicas desaparecieron luego de que subieran a una camioneta blanca. Aunque las imágenes de la cámara de seguridad no son nítidas, los investigadores configuran una prueba contundente.

Identificaron los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas

En el marco de un allanamiento, la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos, que ya fueron identificados por las familias. Morena, Brenda y Lara habían sido vistas por última vez el pasado fin de semana.

El hallazgo se dio en un domicilio en Florencio Varela, más exactamente en un pozo hecho en el patio. Los peritos siguen trabajando en el lugar, pero ya se llevaron los cuerpos a la morgue.

Los procedimientos comenzaron el martes por la noche, donde los primeros resultados marcaban el hallazgo de manchas hemáticas, además de la detención de cuatro personas.

Minutos previos al hallazgo de los cuerpos, las autoridades encontraron la camioneta blanca, a la que habrían subido las tres jóvenes, quemada.

Ante la aparición del vehículo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el fiscal Gastón Duplaá citó a los familiares de las adolescentesMorena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrezen el marco de la causa, por ahora caratulada como ‘averiguación de paradero’.